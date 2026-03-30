CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE : Le Crédit Agricole Nord de France & CITYA IMMOBILIER (Groupe ARCHE)

COMMUNIQUE DE PRESSE

Lille, le 30 mars 2026

Le Crédit Agricole Nord de France & CITYA IMMOBILIER (Groupe ARCHE)

La banque mutualiste cède à CITYA IMMOBILIER (Groupe ARCHE) l’intégralité de ses parts dans le capital de sa filiale SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE.

Le CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE et CITYA IMMOBILIER sont parvenus à un accord sur cette cession. Elle porte sur l’ensemble des activités de SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE - administration de biens, transaction immobilière, courtage en crédits et regroupement de crédits - ainsi que les fonctions Supports et Siège, à l’exception des activités Vente de Neuf, de la Foncière NDFI Patrimoine et de la logistique qui n’ont pas vocation à être reprises par CITYA IMMOBILIER.

Il n’y aura aucun impact sur l’emploi dans le cadre de cette opération.

La reprise par CITYA IMMOBILIER est effective à compter du 31 mars 2026. Le Directeur général actuel assurera la Direction générale de la société reprise en 2026, dans une logique de continuité.

CITYA IMMOBILIER est une entreprise du Groupe ARCHE qui réunit également 4 réseaux de franchise (Laforêt, Guy Hoquet, Century 21, Nestenn). Entreprise familiale, CITYA IMMOBILIER est la 1ère entreprise indépendante de l’administration de biens en France et se positionne également comme le 2ème acteur de ce marché. Son chiffre d’affaires est de 450M€ en 2025. L’entreprise est présente dans 200 villes en France Métropolitaine, à la Réunion et à l’international ; elle compte 250 agences locales et 4500 collaborateurs. CITYA est déjà présent dans le Nord avec 13 agences et 2 agences dans le Pas-de-Calais.

Le Groupe ARCHE, via ce rachat, souhaite conforter son maillage dans le Nord-Pas-de-Calais. Cette acquisition lui permettra de faire de la région sa première zone d’activité au niveau national.

La CAISSE REGIONALE NORD DE FRANCE deviendra partenaire du Groupe CITYA.

Les impacts de cette opération sur le CET1 du Crédit Agricole Nord de France au 31.12.26 seront non significatifs.

A propos du Crédit Agricole Nord de France

Premier financeur de l’économie régionale, le Crédit Agricole Nord de France accompagne en proximité plus d’1,15 million de clients : particuliers, entreprises, professionnels, agriculteurs, associations, collectivités publiques et acteurs du logement social. Avec un maillage de 203 agences, 39 centres d’affaires et près de 2900 collaborateurs répartis sur l’ensemble du territoire du Nord et du Pas-de-Calais, il répond à l’ensemble des besoins en matière d’épargne, financement, assurance et immobilier et propose une gamme d’expertises diversifiées (banque du dirigeant, capital-investissement, accompagnement des transitions énergétiques…). Banque coopérative et mutualiste, le Crédit Agricole Nord de France s’appuie sur l’engagement de ses 520 000 sociétaires et 70 caisses locales pour conjuguer performance économique, proximité et utilité sociale, au service du développement de son territoire.

CONTACTS PRESSE

CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE

Juliette LOUCHEZ : 07 64 67 03 10 - juliette.louchez@ca-norddefrance.fr

Anne-Sophie JOLY : 07 61 79 49 43 - anne-sophie.joly@ca-norddefrance.fr

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