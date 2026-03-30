TFI International publiera ses résultats du premier trimestre de 2026

MONTRÉAL, 30 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- TFI International Inc. (NYSE et TSX: TFII), un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, a annoncé aujourd'hui qu'elle communiquera ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026 par voie d’un communiqué de presse le lundi 27 avril 2026 après la fermeture des marchés. La société tiendra une webdiffusion pour la communauté des investisseurs avec Alain Bédard, président du conseil, président et chef de la direction, et David Saperstein, chef de la direction financière, le lundi 27 avril 2026 à 17h00, heure de l'Est, pour discuter des résultats.

Détails de la webdiffusion:

Date: lundi 27 avril 2026

Heure: 17h00, heure de l'Est

Diffusion en direct et en rediffusion: Présentations et rapports dans la section Investisseurs du site web de la Société. Sinon, pour la webdiffusion en direct, visitez webdiffusion.





À PROPOS DE TFI INTERNATIONAL

TFI International Inc., un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, est présente partout aux États-Unis, au Canada et au Mexique par l’intermédiaire de ses filiales. TFI International crée de la valeur pour ses actionnaires en repérant des acquisitions stratégiques et en gérant un réseau en pleine expansion de filiales en propriété exclusive. Ces filiales bénéficient des ressources financières et opérationnelles de TFI International pour faire croître leurs activités et améliorer leur efficacité. Les sociétés de TFI International exercent des activités dans les secteurs isolables suivants :

le transport de lots brisés;

le transport de lots complets;

la logistique.





TFI International Inc. est inscrite à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto sous le symbole TFII. Pour en savoir plus, visitez www.tfiintl.com.

Renseignements:

Alain Bédard

Président du conseil, président et chef de la direction

TFI International Inc.

647 729-4079

abedard@tfiintl.com