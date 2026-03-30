Redevances OR dépose ses documents d’information de fin d’année 2025

MONTRÉAL, 30 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Redevances OR Inc. (« Redevances OR » ou la « Société ») (TSX et NYSE : OR) annonce que la notice annuelle, les états financiers annuels consolidés et le rapport de gestion pour l’exercice terminé le 31 décembre 2025 ont été déposés auprès des autorités règlementaires canadiennes en valeurs mobilières. Redevances OR a également déposé son rapport annuel sur le Form 40-F pour l’exercice terminé le 31 décembre 2025 auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Des copies de ces documents peuvent être obtenues via www.sedarplus.ca , www.sec.gov (pour le Form 40-F) ou www.ORroyalties.com .

Les actionnaires peuvent recevoir, sans frais, des copies imprimées de ces documents en effectuant une demande au département des relations aux investisseurs de Redevances OR, 1100 av. des Canadiens-de-Montréal, Bureau 300, C.P.211, Montréal, Québec, Canada H3B 2S2, ou au info@ORroyalties.com .

À propos de Redevances OR Inc.

Redevances OR est une société de redevances et de flux de métaux précieux axée sur des juridictions minières de premier plan, telles que le Canada, les États-Unis et l’Australie. Redevances OR a débuté ses activités en juin 2014 avec un seul actif en production et détient aujourd’hui un portefeuille de plus de 195 redevances, flux de métaux et droits similaires. Le portefeuille de Redevances OR s’appuie sur son actif clé, une redevance de 3 % à 5 % sur le rendement net de fonderie du complexe Canadian Malartic de Mines Agnico Eagle Ltée, l’une des plus importantes opérations aurifères à l’échelle mondiale.

Le siège social de Redevances OR est situé au 1100, avenue des Canadiens-de-Montréal, bureau 300, Montréal (Québec) H3B 2S2.