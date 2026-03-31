Rocket Lab erhält behördliche Genehmigung für die Übernahme von Mynaric

LONG BEACH, Kalifornien, March 31, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rocket Lab Corporation (Nasdaq: RKLB) („Rocket Lab“ oder „das Unternehmen“), ein weltweit führender Anbieter von Startdienstleistungen und Weltraumsystemen, gab heute bekannt, dass es die behördliche Genehmigung für die Übernahme der Mynaric AG („Mynaric“) erhalten hat, einem führenden Anbieter von Terminals für die laseroptische Kommunikation für Luft-, Weltraum- und mobile Anwendungen. Die Transaktion wurde vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie geprüft und genehmigt; Rocket Lab geht daher davon aus, dass die Übernahme im April abgeschlossen wird.

„Die Erteilung der behördlichen Genehmigung ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Übernahme von Mynaric. Wir sind damit der Erweiterung unserer Möglichkeiten, die deutsche und europäische Raumfahrtindustrie in viel größerem Umfang zu unterstützen, einen spannenden Schritt näher gekommen“, sagte Sir Peter Beck, Gründer und CEO von Rocket Lab. „Laserkommunikation ist ein entscheidender Faktor für die Satellitenkonstellationen von heute und morgen, und Rocket Lab wird sie in großem Maßstab bereitstellen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit dem Team von Mynaric daran zu arbeiten, optische Terminals in der Menge und Geschwindigkeit bereitzustellen, die kommerzielle und staatliche Satellitenkunden in ganz Europa und unseren bestehenden Märkten benötigen.“

Strategische Bedeutung der Übernahme:

Die Übernahme soll die bewährten Kompetenzen von Rocket Lab als führender Anbieter von Startdienstleistungen, Hersteller von Raumfahrzeugen und Lieferant von Satellitenkomponenten in großem Maßstab für den globalen Raumfahrtmarkt weiter stärken.

Laserkommunikation ist ein entscheidender Faktor für Satellitenkonstellationen. Sie bietet entscheidende Vorteile gegenüber herkömmlicher Funkkommunikation, darunter höhere Datenübertragungsraten, bessere Sicherheit, Skalierbarkeit und eine effiziente Nutzung des Frequenzspektrums. Trotz dieser Vorteile ist die Laserkommunikation für Betreiber von Satellitenkonstellationen zu einem Problem in der Lieferkette geworden, da die entsprechenden Produkte nicht ohne Weiteres in großen Mengen zu erschwinglichen Preisen erhältlich sind. Durch frühere Übernahmen hat Rocket Lab eine starke Erfolgsbilanz darin vorzuweisen, Satellitensubsysteme und -komponenten, die zuvor nur in geringen Stückzahlen und mit langen Lieferzeiten erhältlich waren, erschwinglich zu machen und in großem Maßstab anzubieten. Rocket Lab beabsichtigt, dasselbe mit den optischen Terminals von Mynaric zu tun, um eine wachsende Zahl von Kunden und große Satellitenkonstellationen zu bedienen.

Mynaric wird nach Abschluss der Transaktion seinen Hauptsitz weiterhin in München haben. Damit etabliert Rocket Lab seine erste Präsenz in Europa und versetzt das Unternehmen in die Lage, seine Kapazitäten zur Unterstützung deutscher und europäischer Raumfahrtprogramme auszubauen.

Mynaric ist bereits als Subunternehmer für Rocket Lab tätig und liefert optische Kommunikationsterminals vom Typ CONDOR Mk3 für die Hauptverträge des Unternehmens im Wert von 1,3 Milliarden US-Dollar mit der Space Development Agency (SDA) zur Herstellung von 36 Satelliten im Rahmen der Programme „Transport Layer-Beta Tranche 2“ und „Tracking Layer Tranche 3“. Außerdem ist Mynaric Lieferant für weitere SDA-Aufträge, und Mynaric und Rocket Lab haben viele gemeinsame Kunden, darunter Betreiber kommerzieller Satellitenkonstellationen, Hauptauftragnehmer für Satellitenprojekte sowie Verteidigungs- und zivile Regierungsbehörden. Rocket Lab beabsichtigt, die Produktion auszuweiten und die bestehenden Fertigungskapazitäten von Mynaric zu optimieren. Damit können Kunden darauf vertrauen, dass ihre Terminals termingerecht und im Rahmen des Budgets geliefert werden.

+ Medienanfragen

Morgan Connaughton

media@rocketlabusa.com

+ Anlegeranfragen

investors@rocketlabusa.com

+ Über Rocket Lab

Über Rocket Lab Rocket Lab ist ein führendes Raumfahrtunternehmen, das Startdienstleistungen, Raumfahrzeuge, Nutzlasten und Satellitenkomponenten für den kommerziellen Sektor, Behörden und den Bereich der nationalen Sicherheit anbietet. Die Electron-Rakete von Rocket Lab ist die weltweit am häufigsten eingesetzte kleine Orbitalrakete; die HASTE-Rakete des Unternehmens bietet der US-Regierung und verbündeten Nationen die Möglichkeit zu Hyperschall-Teststarts; und die in der Entwicklung befindliche Trägerrakete Neutron wird den Einsatz mittlerer Trägerraketen für den Aufbau von Satellitenkonstellationen, nationale Sicherheits- und Erkundungsmissionen ermöglichen. Die Raumfahrzeuge und Satellitenkomponenten von Rocket Lab haben mehr als 1.700 Missionen ermöglicht, unter anderem im Bereich der kommerziellen Raumfahrt, der Verteidigung und der nationalen Sicherheit, darunter GPS-Missionen, Satellitenkonstellationen sowie Erkundungsmissionen zum Mond, zum Mars und zur Venus. Rocket Lab ist ein an der Nasdaq-Börse notiertes Unternehmen (RKLB). Weitere Informationen finden Sie unter www.rocketlabcorp.com .