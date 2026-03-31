Technip Energies annonce la date de publication des résultats financiers du premier trimestre 2026 et de sa conférence téléphonique

Technip Energies (PARIS : TE) publiera ses résultats financiers du premier trimestre 2026 le jeudi 30 avril 2026 à 07h30 CEST. La société organisera une conférence téléphonique sur les résultats le même jour, à 13h00 CEST.

Pour participer à la conférence téléphonique, vous devrez composer l’un des numéros suivants environ dix minutes avant le début de la conférence :

France : +33 1 70 91 87 04 Royaume-Uni : +44 1 212818004 Etats-Unis : +1 718 7058796 Code de conférence : 880901

L'événement sera diffusé simultanément sur notre site internet via un webcast et sera accessible via le lien suivant : T.EN T1 2026 Webcast

Pour écouter le webcast, veuillez-vous inscrire sur notre site internet au moins 10 minutes avant le début de la conférence. Le webcast sera disponible sur demande peu de temps après la fin de la conférence.

À propos de Technip Energies

Technip Energies est une entreprise de technologies et d’ingénierie de premier plan. Leader dans le GNL, l’hydrogène, l’éthylène, la chimie durable et la gestion du CO2, nous contribuons au développement de marchés stratégiques tels que l'énergie, les dérivés énergétiques, la décarbonation et la circularité. Nos segments d’activité complémentaires, Technologies, Produits et Services (TPS) et Livraison de Projets, transforment les innovations en réalité industrielle à grande échelle.

Animés par des valeurs de collaboration et d’excellence dans l’exécution, plus de 18 000 collaborateurs dans 35 pays s'engagent pour allier prospérité et durabilité en faveur d’un monde conçu pour durer.

Technip Energies a généré un chiffre d'affaires de 7,2 milliards d'euros en 2025 et est cotée sur Euronext Paris. La société possède également des American Depositary Receipts négociés de gré à gré.

Pour plus d'informations : www.ten.com

Contacts

Relations investisseurs Relations médias

Phillip Lindsay Jason Hyonne

Vice-président Relations Investisseurs Responsable Relations presse & Réseaux sociaux

Tel: +44 207 585 5051 Tel: +33 1 47 78 22 89

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