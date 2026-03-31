Sanoma Oyj, pörssitiedote, 31.3.2026 klo 9.00

Sanoman vuosikertomus vuodelta 2025 julkaistu

Sanoma on julkaissut vuosikertomuksensa vuodelta 2025. Vuosikertomus koostuu seuraavista osista:

Liiketoimintamme lyhyesti

Taloudelliset tiedot ja vastuullisuus, sisältäen tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen, johon kuuluvat kestävyysraportti sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Palkitsemisraportti

Tilinpäätös on julkaistu European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisena XHTML-tiedostona. Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on antanut ESEF-tilinpäätöksestä kansainvälisen varmennustoimeksiantostandardin ISAE 3000:n (uudistettu) mukaisen kohtuullisen varmuuden antavan riippumattoman tilintarkastajan varmennusraportin.

Sanoman kestävyysraportti on laadittu Suomen kirjanpitolaissa säädettyjen eurooppalaisten kestävyysraportointistandardien (European Sustainability Reporting Standards, ESRS) sekä EU:n taksonomia-asetuksen mukaisesti. PricewaterhouseCoopers on antanut kestävyysraportista varmennustoimeksiantostandardi ISAE 3000:n (uudistettu) rajoitetun varmuuden mukaisen varmennusraportin.

Sanoma julkaisee lisäksi koulutusta, mediaa ja viihdettä sekä mainontaa ja markkinointia koskevien SASB Sustainability Accounting Standards -vastuullisuusraportointistandardien mukaisen SASB-sisältöindeksin englanniksi. SASB-sisältöindeksi vuodelta 2025 on saatavilla osoitteessa sanoma.com/fi/vastuullisuus.

Palkitsemisraportti esitetään vuoden 2026 varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka tekee neuvoa-antavan päätöksen sen hyväksymisestä.

Vuosikertomus 2025 on saatavilla tämän tiedotteen liitteenä PDF-tiedostona ja tilinpäätös XHTML-muodossa. Vuosikertomus on saatavilla myös osoitteessa sanoma.com/fi/sijoittajat.

Lisätietoja

Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja, p. 040 560 5601

Sanoma

Sanoma on innovatiivinen ja ketterä oppimisen ja median yhtiö, joka vaikuttaa miljoonien ihmisten elämään joka päivä. Ensiluokkaiset oppimateriaalimme ja -ratkaisumme tukevat opettajia ja oppilaita eri puolilla Eurooppaa auttaen kaikkia oppilaita saavuttamaan parhaat mahdolliset oppimistulokset. Yhdistämällä vahvan pedagogisen osaamisen laadukkaisiin oppimateriaaleihin ja edistykselliseen teknologiaan muokkaamme perus- ja toisen asteen koulutuksen tulevaisuutta.

Mediamme Suomessa tarjoavat riippumatonta journalismia ja kiinnostavaa viihdettä tulevillekin sukupolville. Ainutlaatuinen monikanavainen portfoliomme mahdollistaa kumppaneillemme markkinoiden laajimman peiton ja vaikuttavimmat markkinointiratkaisut.

Meillä on perus- ja toisen asteen oppimisliiketoiminnassa selkeä orgaaninen kasvunpolku ja haluamme vauhdittaa kasvua arvoa luovilla yritysostoilla. Hyödynnämme vastuullisesti tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia kaikkialla liiketoiminnassamme, korostaen aina voimakkaasti sen käyttöä ihmisen varmistamana. Vastuullisuusstrategiamme avulla vahvistamme positiivista vaikutustamme yhteiskuntaan ja minimoimme ympäristöjalanjälkeämme. Olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen periaatteisiin ja allekirjoittaneet YK:n Global Compact −aloitteen.

Nykyään toimimme eri puolilla Eurooppaa ja työllistämme lähes 5 000 ammattilaista. Vuonna 2025 liikevaihtomme oli noin 1,3 miljardia euroa ja oikaistu liikevoittoprosenttimme 14,4 %. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa sanoma.com/fi.

