SAFE - Forte dynamique de développement au Venezuela

Forte dynamique de développement au Venezuela

Fleurieux-sur-l’Arbresle - France - le 31 mars 2026 à 8h. Après la signature d'un accord de distribution et le succès de la première chirurgie annoncés le 24 avril 2025, SAFE Group franchit une nouvelle étape dans son développement au Venezuela avec sa participation à un important évènement scientifique, et l'élargissement de sa gamme commercialisée sur ce marché.

Dynamique commerciale confirmée

En vue d’accélérer son déploiement, SAFE Orthopaedics et SpineUp ont participé à la XII Reunion del Club de Columna de Maracaibo qui s’est tenue en novembre dernier à la Clinica San Rafael de Maracaibo. Cet evenement scientifique auquel ont participé deux chirurgiens référents de la société a été notamment animé par des chirurgiens venezueliens de premier ordre, dont les docteurs Hani Yousef (Valence), Fernando Bellera (Valence) et Otto Vásquez (Puerto la Cruz). Les dispositifs à usage unique, alignés avec les contraintes budgétaires locales tout en générant des économies substantielles sur l'ensemble de la chaîne opératoire - un positionnement largement plébiscité par les chirurgiens – valident la pertinence de l'approche du Groupe. En effet, la valeur ajoutée des solutions premium prêtes à l'emploi sont particulièrement adaptées au contexte vénézuélien, car elles permettent de réduire les coûts de stérilisation, les délais logistiques et les risques d'infection.

Élargissement de la gamme pour répondre aux besoins croissants

Le Groupe a étendu la gamme commercialisée au Venezuela, avec l'intégration de deux nouveaux dispositifs : la cage lombaire et l'injecteur à ciment. Cet élargissement de l'offre répond directement aux besoins exprimés par les chirurgiens et le distributeur partenaire, et démontre la capacité de SAFE à adapter son portefeuille aux spécificités de chaque marché.

Ces nouveaux dispositifs viennent compléter une gamme déjà reconnue pour sa qualité et son caractère innovant, renforçant ainsi la position de SAFE comme partenaire de référence pour les acteurs de la chirurgie orthopédique au Venezuela.

« Notre contribution à cet évènement scientifique et l'extension de notre gamme au Venezuela illustrent parfaitement l'engagement de SAFE Group à construire des partenariats durables et à répondre précisément aux besoins des professionnels de santé locaux. Nous sommes déterminés à poursuivre ce développement en Amérique du Sud et à améliorer concrètement l'accès à des soins de haute qualité. » déclare Philippe Laurito, Président Directeur Général de Safe Group.

Ces développements s'inscrivent dans la stratégie d'accélération de Safe Group en Amérique du Sud. Le Venezuela constitue un marché de référence pour la Société, démontrant qu'un positionnement premium à usage unique s’impose notamment dans des contextes économiques complexes où l'innovation médicale est la plus attendue.

À propos de Safe Group

Safe Group est un groupe français de technologies médicales réunissant Safe Orthopaedics, pionnier des solutions prêtes à l'emploi pour la chirurgie de la colonne vertébrale, et Safe Medical, spécialiste de la sous-traitance de dispositifs médicaux orthopédiques. Fort d'environ 90 collaborateurs et de sites de production en France et en Tunisie, le groupe développe des technologies mini-invasives protégées par 14 familles de brevets (homologations CE et approbation de la FDA). Safe Group est présent à travers ses filiales de distribution en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, aux États-Unis et en Amérique du Sud.

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