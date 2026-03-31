ALSTOM S.A : Alstom remporte un nouveau contrat systèmes au sein de la région AMECA

31 mars 2026 – Alstom, leader mondial de la mobilité intelligente et durable, annonce avoir reçu un nouveau contrat systèmes au sein de la région AMECA, dans le cadre d’un consortium, pour une valeur totale du projet de 2,75 milliards de dollars. La part d’Alstom représente environ 30 % de la valeur totale du contrat, correspondant à environ 700 millions d’euros.

Cette commande a été enregistrée au quatrième trimestre de l’exercice fiscal 2025/26.

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Alstom, leader mondial de l’industrie ferroviaire, fait du rail la clé de voûte de la mobilité durable. Nous concevons et nous produisons une gamme complète de solutions à la pointe de l’innovation : trains à grande vitesse et trains régionaux, métros, monorails, tramways, systèmes clés en main, services intégrés, infrastructures, signalisation et solutions numériques de dernière génération.

Avec 86 000 collaborateurs répartis dans 63 pays, nous allions ancrage local et expertise internationale afin d’offrir aux voyageurs des trajets plus connectés, plus agréables et plus respectueux de l’environnement.

Au plus proche de nos partenaires et de nos clients, nous révélons tout le potentiel du rail, contribuant à la transformation des territoires et à l’amélioration de la qualité de vie. Coté en France, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 18,5 milliards d’euros pour l’exercice clos le 31 mars 2025.

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