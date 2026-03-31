



Haffner Energy sécurise son Crédit d’Impôt Recherche 2024

La qualité scientifique et technique des travaux de R&D de la Société est validée.





Vitry-le-François, France – 31 mars 2026 à 08h00 (CEST)

Haffner Energy sécurise son Crédit d’Impôt Recherche (CIR) 2024 à hauteur de 820k €, contribuant à renforcer sa situation financière.

La décision de l’administration française valide la qualité scientifique et technique des travaux de recherche et développement de Haffner Energy. Elle souligne le caractère structurant des innovations développées par la Société pour la filière des carburants « «

Initialement attendue fin 2025, la validation du dossier de Haffner Energy résulte d’un contrôle approfondi mené par le ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur. Elle intervient à un moment clé pour la Société, dont le nouvel exercice débute au 1er avril, renforçant sa trésorerie.

Pour mémoire, l’incertitude liée à la perception du CIR avait notamment conduit la Société à réunir une Assemblée Générale le 4 février 2026.

Forte de la confirmation de la robustesse de ses développements technologiques et de la pertinence de sa stratégie d’innovation, Haffner Energy entend poursuivre avec détermination le développement de ses solutions industrielles au service de la souveraineté énergétique et de la décarbonation.

À propos de Haffner Energy

Haffner Energy est une entreprise française qui fournit des solutions pour la production de carburants renouvelables compétitifs. Forte de 33 ans d'expérience dans la conversion de la biomasse en énergies renouvelables, elle a développé des technologies propriétaires innovantes de thermolyse et de gazéification de la biomasse qui permettent de produire du gaz, de l'hydrogène et du méthanol renouvelables ainsi que du Carburant d’Aviation Durable (SAF). L'entreprise contribue également à régénérer la planète, par la co-production de CO 2 biogénique et de biocarbone (ou char/biochar). Haffner Energy est cotée sur Euronext Growth (ISIN code : FR0014007ND6 – Mnémonique : ALHAF).

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