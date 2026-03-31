Quadient accompagne Lush Cosmetics dans la transformation de sa comptabilité fournisseurs avec sa solution d’automatisation

Paris

Quadient (Euronext Paris : QDT), une plateforme mondiale d’automatisation intelligente facilitant des transactions professionnelles et sécurisées, annonce que Lush UK a choisi Quadient AP, son logiciel d’automatisation des comptes fournisseurs (AP) afin de moderniser et d’optimiser ses processus financiers.

Basée à Poole, au Royaume-Uni, Lush traite chaque mois des milliers de factures fournisseurs. En déployant la solution d’automatisation des comptes fournisseurs de Quadient dans le cadre de sa standardisation autour de Xero, l’entreprise a simplifié le traitement des factures, renforcé ses contrôles et accompagne la montée en puissance de ses opérations financières.

La solution Quadient AP, intégrée à Xero, remplace plusieurs outils en centralisant la capture, la validation et l’enregistrement des factures au sein d’une plateforme unique. Elle intègre notamment des fonctionnalités de rapprochement des bons de commande (PO matching), des workflows personnalisés ainsi que l’extraction automatisée des données, pour un traitement plus rapide et sécurisé.

Avant le déploiement de Quadient AP, Lush s’appuyait sur une combinaison de systèmes différents pour le traitement et la validation des factures au sein de ses entités britanniques, obligeant les équipes financières à naviguer entre plusieurs plateformes et à enregistrer manuellement les factures dans les systèmes comptables après validation. Cette approche fragmentée était inefficace et ralentissait le traitement des factures.

Depuis la mise en service de Quadient AP, Lush traite plus de 4 000 factures par mois. Le temps de traitement des factures sans bon de commande est passé de 10 à 4 minutes, tandis que le traitement des factures avec bon de commande se fait désormais en 2 à 3 minutes, grâce à la validation automatisée.

« Nous avions besoin d’une solution fiable et évolutive pour gérer notre comptabilité fournisseurs complexe. L’intégration transparente de Quadient à Xero et l’automatisation ont renforcé nos workflows et notre efficacité, en centralisant plusieurs systèmes et en nous préparant à la croissance », a déclaré Mike West, directeur financier de Lush.

Quadient AP prend également en charge le besoin de Lush de gérer le reporting des marchandises reçues mais non facturées (GRNI), qui suit ce qui a été livré mais pour lesquels les factures n’ont pas encore été émises, tout en renforçant la gouvernance de ses opérations financières. En automatisant la capture et la validation des factures au sein d’une plateforme unique, les équipes financières peuvent les suivre plus facilement et réduire les interventions manuelles.

« À mesure que les organisations modernisent leurs opérations financières, l’automatisation et l’intégration des systèmes deviennent essentielles pour améliorer l’efficacité, le contrôle et la capacité de déploiement à plus grande échelle », a déclaré Stephanie Auchabie, Vice-Présidente Senior Ventes et Opérations pour l’activité Digital, Europe chez Quadient. « Grâce à son intégration fluide avec Xero, Quadient AP permet aux équipes financières de passer de processus fragmentés et manuels à un workflow de comptabilité fournisseurs plus intelligent et automatisé. Nous sommes ravis d’accompagner Lush dans la standardisation de ses systèmes financiers et la mise en place d’une approche plus rationalisée et axée sur les données pour la gestion des transactions fournisseurs. »

La solution d’automatisation des comptes fournisseurs de Quadient digitalise le traitement des factures, de leur capture jusqu’à leur paiement, réduisant les coûts, améliorant la précision et accélérant la validation tout en maintenant un contrôle strict. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.quadient.com/fr/gestion-comptes-fournisseurs.

À propos de Quadient

Quadient conçoit et développe des solutions d’automatisation centrées sur l’humain et enrichies par l’IA au service des communications d’entreprises. Plus de 350 000 clients s’appuient sur notre plateforme logicielle pour créer, distribuer et gérer des communications critiques avec simplicité, rapidité et efficacité. De l’automatisation financière à la gestion du courrier et des colis, Quadient réduit les frictions opérationnelles et optimise les coûts, permettant à ses clients de se concentrer sur la croissance et la création de valeur. Quadient est cotée sur Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et CAC Technology. Faites place au remarquable sur quadient.com

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