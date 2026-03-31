Standing Ovation lève $34,2 M pour la commercialisation à grande échelle de sa technologie de rupture visant à produire des protéines laitières par fermentation, une réponse souveraine et durable à l’explosion de la demande en protéines





COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Standing Ovation lève $34,2 millions pour la commercialisation à grande échelle de sa technologie de rupture visant à produire des protéines laitières par fermentation de précision, une réponse souveraine et durable à l’explosion de la demande mondiale en protéines

La société clôture une Série B de $28,5 millions (25 M€) en equity menée par le fonds Ecotechnologies 2, géré pour le compte de l’Etat par Bpifrance dans le cadre de France 2030, et Crédit Mutuel Innovation aux côtés de ses actionnaires historiques et d’investisseurs de premier plan, et complétée par un financement de $5,7 millions (5 M€) en non-dilutif

Danone Ventures rejoint le Groupe Bel au capital de Standing Ovation

Ce financement sera principalement consacré à l’accélération de la commercialisation de nos protéines en Amérique du Nord, avant une expansion en Europe et en Asie, soutenue par l’augmentation de notre capacité industrielle déjà en place





Paris, le 31 mars 2026 - Standing Ovation, entreprise spécialisée dans la production de protéines par fermentation de précision, annonce un tour de financement en Série B de 34,2 millions de dollars (30 millions d’euros), dont 28,5 millions de dollars en equity (25 M€) mené conjointement par le fonds Ecotechnologies 2, géré pour le compte de l’Etat par Bpifrance dans le cadre de France 2030, et Crédit Mutuel Innovation autour de ses investisseurs historiques – Astanor, le Groupe Bel, Seventure Partners, GoodStartUp et Big Idea Ventures – auxquels sont venus s’ajouter Danone Ventures, Angelor, Newtree et Noshaq. Cette augmentation de capital est complétée par un financement non-dilutif de 5,7 millions de dollars (5 M€) apporté par Bpifrance ainsi que par un pool bancaire de premier rang.

Les montants ainsi levés, qui font suite à une série A de 16 M€, permettront de financer la montée en puissance commerciale des protéines de Standing Ovation aux Etats-Unis et, à partir de fin 2027, en Europe et en Asie. La présence au capital de deux grands groupes français de l’agroalimentaire, Groupe Bel et Danone, valide la proposition de valeur durable, circulaire et souveraine de Standing Ovation. Le procédé breveté de fermentation de précision développé par la société permet la transformation de sérums laitiers en caséines de haute qualité très recherchées par l’industrie agroalimentaire. La valorisation de ces sérums laitiers, co-produits du lait actuellement peu ou pas valorisés, représente une innovation majeure pour la filière laitière.

Yvan Chardonnens, président, et Romain Chayot, co-fondateur et directeur général de Standing Ovation : « Nous remercions nos investisseurs pour leur confiance et leur engagement. Le soutien de champions comme le Groupe Bel et Danone, en plus de celui de nos partenaires industriels, confirme la convergence et l’alignement des acteurs du secteur sur la technologie brevetée de Standing Ovation. Notre ambition : ouvrir une nouvelle voie pour la production de protéines, circulaire et durable, afin de répondre à une demande mondiale en forte croissance. En combinant innovation technologique et savoir-faire de la filière laitière, nous rapprochons industrie agroalimentaire et deeptech. Forts de solides barrières technologiques à l’entrée, nous accélérons notre déploiement et contribuons à renforcer la souveraineté alimentaire européenne. »

Une technologie brevetée unique au monde

Co-fondée en 2020 par Romain Chayot, directeur général et ingénieur agronome de formation, et présidé par Yvan Chardonnens, spécialiste de la transformation stratégique des entreprises BtoB, Standing Ovation est installée à Paris et emploie 36 personnes. L’entreprise, lauréate de la French Tech 2030, a protégé par 8 familles de brevets sa technologie permettant de produire par fermentation de précision la caséine, la principale protéine du lait, à partir de ressources durables que peuvent être les sucres agricoles ou les sérums laitiers qui terminent souvent en épandage ou dans des centrales de méthanisation. Cette technologie de rupture répond à plusieurs enjeux planétaires :

Un enjeu de marché avec la très forte croissance de la demande de protéines et de produits riches en protéines à l’échelle mondiale – on estime qu’il faudra 250 millions de tonnes supplémentaires de protéines d’ici 2050. Standing Ovation apporte une source protéique complémentaire et durable avec des fonctionnalités améliorées.

avec la très forte croissance de la demande de protéines et de produits riches en protéines à l’échelle mondiale – on estime qu’il faudra 250 millions de tonnes supplémentaires de protéines d’ici 2050. Standing Ovation apporte une source protéique complémentaire et durable avec des fonctionnalités améliorées. Un enjeu de souveraineté , la technologie de Standing Ovation permettant de valoriser des ressources locales issues de l’économie circulaire, ce qui contribue à réduire la dépendance aux matières premières importées. Cet enjeu est d’autant plus crucial que l’autosuffisance en lait de la France pourrait être remise en cause dans les prochaines années.

, la technologie de Standing Ovation permettant de valoriser des ressources locales issues de l’économie circulaire, ce qui contribue à réduire la dépendance aux matières premières importées. Cet enjeu est d’autant plus crucial que l’autosuffisance en lait de la France pourrait être remise en cause dans les prochaines années. Un enjeu environnemental dans la mesure où le procédé de Standing Ovation permet une réduction drastique de la pression sur les ressources planétaires (réduction de 74% des émissions de gaz à effet de serre, et jusqu’à 3 fois des besoins en eau par rapport à la caséine animale selon une analyse de cycle de vie certifiée ISO).





Un modèle gagnant-gagnant pour la filière laitière et l’industrie agroalimentaire

Acteur de la transition alimentaire, Standing Ovation développe un modèle qui concilie les intérêts des éleveurs et des industriels de l’agroalimentaire. Les premiers, avec le recyclage des effluents de l’industrie laitière, voient s’ouvrir un nouveau marché tandis que les seconds accèdent à une importante source de protéines pour répondre à la hausse de la consommation mondiale de produits laitiers et riches en protéines. En outre, cette nouvelle ressource présente l’avantage de contribuer à la décarbonation nécessaire de leur activité de transformation. Toutes ces raisons expliquent le rapprochement capitalistique et industriel avec deux leaders français de l’agroalimentaire, le Groupe Bel depuis 2022, et aujourd’hui Danone.

Une Série B pour lancer la commercialisation

Avec cette levée de Série B, Standing Ovation va accélérer la commercialisation de sa caséine. L’entreprise a fait le choix stratégique de travailler avec des industriels, experts de la fermentation, plutôt que d’ouvrir des sites en propre. Les Etats-Unis sont le premier marché pour Standing Ovation avant une expansion, à partir de fin 2027, en Europe et en Asie.

La caséine, c’est quoi ?

Le lait contient des protéines qui sont très recherchées par l’industrie agro-alimentaire et les consommateurs. La caséine est la plus abondante : dans un litre de lait, on compte 28 g de caséine et 3 g de bêta-lactoglobuline, une autre protéine. La caséine entre dans la production de tous les produits laitiers tels que les fromages, les yaourts, les glaces ou les boissons protéinées, soit un marché immense. Standing Ovation est la première entreprise au monde à produire la caséine à grande échelle.

Edouard Combette, Directeur d’Investissement Senior, Bpifrance Green Venture : « Standing Ovation développe une technologie de rupture permettant de produire des protéines hautement fonctionnelles à faible empreinte environnementale, s'imposant ainsi comme un acteur incontournable de la transformation durable de l'industrie agroalimentaire. En revalorisant les sérums laitiers dans une logique d'économie circulaire, la société se distingue comme un partenaire stratégique de choix pour les grands acteurs industriels, comme en témoigne la confiance du Groupe Bel et de Danone. Nous sommes très fiers d'accompagner Standing Ovation dans cette nouvelle étape de son développement. »

Laurianne Garcia-Ordonez, Directrice de Participations au sein de Crédit Mutuel Innovation, déclare : « La consommation de produits laitiers croît chaque année en Europe, alors que le réchauffement climatique et la diminution des cheptels laissent entrevoir une diminution voire une stagnation de la production de lait. Grâce à sa production de caséines par fermentation de précision, Standing Ovation résout parfaitement cette équation, en contribuant massivement à la décarbonation de la filière laitière et à la valorisation de co-produits clefs. A travers ce premier investissement dans le secteur agroalimentaire, Crédit Mutuel Innovation confirme son ambition dans le vaste secteur des Life Sciences. »

Eric Archambeau, Managing Partner d’Astanor, déclare : « Depuis l'investissement initial d'Astanor dans Standing Ovation en 2021, nous avons accompagné l'équipe fondatrice dans son parcours impressionnant, qui a fait passer l’entreprise d'une organisation de R&D hautement technique à l'un des acteurs industriels les plus en pointe dans la production de protéines laitières par fermentation de précision. Standing Ovation se positionne désormais comme un fournisseur leader de protéines fonctionnelles et spécialisées pour les applications laitières alternatives et conventionnelles. »

Caroline Sorlin, Directrice des investissements et des partenariats stratégiques avec les startups du Groupe Bel : « Trois ans après avoir identifié Standing Ovation comme une véritable pépite de la FoodTech, le renouvellement de notre partenariat stratégique et notre participation significative à cette levée de fonds en Série B confirment notre engagement sur le long terme. En tant que pionnier, le Groupe Bel est fier de poursuivre cette collaboration gagnant-gagnant, alliant notre expertise fromagère historique à leur technologie de pointe. Ensemble, nous accélérons l'application concrète de l'innovation pour transformer le modèle alimentaire, garantissant ainsi des produits durables, de haute qualité et accessibles, répondant aux attentes des consommateurs de demain.

Jakub Kalinowski, Managing Director, Danone Ventures : « Standing Ovation incarne parfaitement le type d’innovation de rupture, fondée sur la science, que Danone Ventures est fier de soutenir. Sa production de caséines bio-identiques par fermentation de précision représente une avancée majeure pour notre feuille de route "Danone Impact Journey" : elle permet à la fois de faire progresser la nutrition et de déployer des modèles de production circulaires et plus durables. Nous nous réjouissons de ce partenariat avec l'équipe de Standing Ovation et de mobiliser les opportunités au sein de Danone pour accélérer leur impact. »

Contacts presse

Maarc

Fatoumata Nhaco / 06.48.42.58.89 / fatoumata.nhaco@maarc.fr

Salma Belabes / 06.16.83.33.20 / salma.belabes@maarc.fr

À propos de Standing Ovation

Co-fondée en 2020 par le microbiologiste et agronome Romain Chayot, Standing Ovation est une entreprise française spécialisée dans la fermentation de précision. Lauréate du programme French Tech 2030, elle bénéficie du soutien du gouvernement français et d’investisseurs majeurs pour son industrialisation. En 2022, Standing Ovation a signé un partenariat stratégique avec le groupe Bel. Avec sa technologie, l'entreprise a développé son premier ingrédient breveté, une caséine produite par fermentation de précision baptisée Advanced Casein™, très faiblement émettrice de CO2, frugale en eau et en utilisation des sols, qui présente des qualités nutritionnelles, gustatives et fonctionnelles équivalentes à celles de la protéine issue de l’élevage. Standing Ovation prévoit de commercialiser sa protéine phare aux États-Unis dès 2026 et vise à devenir un leader mondial de la transformation alimentaire et environnementale. Pour en savoir plus, visitez Standing Ovation.

À propos de Bpifrance et du fonds Ecotechnologies 2

Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs.

Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.

Souscrit à hauteur de 300 millions d’euros par l’Etat dans le cadre de France 2030, le fonds Ecotechnologies 2 est géré par Bpifrance Investissement. Il investit des tickets de 2 à 10 M€, en recherchant systématiquement un co-investissement pari passu avec des acteurs privés dans une logique d’investisseur avisé. Il cible des opérations en fonds propres et quasi-fonds propres pour des prises de participation minoritaires dans des PME innovantes. Plus d’information sur : www.bpifrance.fr - https://presse.bpifrance.fr /

Suivez-nous sur X (Ancien Twitter) : @Bpifrance - @BpifrancePresse et Linkedin : Bpifrance

À propos du plan d’investissement France 2030 :

Traduit une double ambition : transformer durablement des secteurs clefs de notre économie (santé, énergie, automobile, aéronautique ou encore espace) par l’innovation technologique, et positionner la France non pas seulement en acteur, mais bien en leader du monde de demain. De la recherche fondamentale, à l’émergence d’une idée jusqu’à la production d’un produit ou service nouveau, France 2030 soutient tout le cycle de vie de l’innovation jusqu’à son industrialisation.

Est inédit par son ampleur : 54 Md€ seront investis pour que nos entreprises, nos universités, nos organismes de recherche, réussissent pleinement leurs transitions dans ces filières stratégiques. L’enjeu : leur permettre de répondre de manière compétitive aux défis écologiques et d’attractivité du monde qui vient, et faire émerger les futurs leaders de nos filières d’excellence. France 2030 est défini par deux objectifs transversaux consistant à consacrer 50 % de ses dépenses à la décarbonation de l’économie, et 50% à des acteurs émergents, porteurs d’innovation, sans dépenses défavorables à l’environnement (au sens du principe Do No Significant Harm).

Est mis en œuvre collectivement : pensé et déployé en concertation avec les acteurs économiques, académiques, locaux et européens pour en déterminer les orientations stratégiques et les actions phares. Les porteurs de projets sont invités à déposer leur dossier via des procédures ouvertes, exigeantes et sélectives pour bénéficier de l’accompagnement de l’Etat.

Est piloté par le Secrétariat général pour l’investissement pour le compte du Premier ministre et mis en œuvre par l’Agence de la transition écologique (ADEME), l’Agence nationale de la recherche (ANR), Bpifrance et la Banque des Territoires.

Plus d’informations sur : france2030.gouv.fr | @SGPI_avenir

À propos de Crédit Mutuel Innovation

Crédit Mutuel Innovation est la filiale spécialisée dans les investissements en capital-risque de Crédit Mutuel Equity (5 Mds € de capitaux gérés). Elle investit en fonds propres des tickets compris entre 1 et 20 M€, dans des entreprises innovantes du digital, des sciences de la vie et de la deeptech. Crédit Mutuel Innovation permet aux entrepreneurs de développer leur potentiel de croissance en les connectant aux entreprises de ses écosystèmes. Parce qu'il faut plus de 5 ans pour créer un leader mondial, Crédit Mutuel Innovation investit durablement ses propres capitaux et bâtit des relations de long terme avec les entrepreneurs qu'elle accompagne.

Pour en savoir plus : www.creditmutuel-innovation.eu

À propos d’Astanor

Astanor est un fonds d’investissement à impact dédié à la transformation des systèmes agroalimentaires, un levier clé pour répondre simultanément aux défis de la santé humaine et de la santé de la planète. Investissant du seed jusqu’aux PME en croissance, Astanor déploie une stratégie couvrant toute la chaîne de valeur : restauration de la santé des sols et des océans, technologies de transformation qui préservent la qualité nutritionnelle, innovations en santé métabolique, et modèles circulaires durables. Le fonds soutient aujourd’hui près de 50 entreprises en Europe et dans le monde qui contribuent à construire une architecture plus saine pour le vivant, du sol et de la mer jusqu’à la santé humaine. www.astanor.com

À propos du Groupe Bel

Le Groupe Bel est un acteur majeur du segment de portions fromagères, fruitières et végétales dont la mission est d’offrir une alimentation plus saine et plus durable pour tous. Son portefeuille de marques différenciées et reconnues à l’international comprend La Vache qui rit®, Kiri®, Babybel®, Boursin®, Pom’Potes® et GoGo squeeZ®, ainsi qu’une vingtaine de marques locales.

Ensemble, ces marques ont permis au Groupe de réaliser un chiffre d’affaires de 3,83 milliards d’euros en 2025. Environ 11 000 collaborateurs répartis dans 60 filiales à travers le monde contribuent à la mission du Groupe. Les produits Bel sont fabriqués sur 29 sites de production et distribués dans plus de 120 pays.

www.groupe-bel.com

À propos de Danone Ventures

Danone Ventures, l’activité de capital-risque de Danone, s’engage depuis 2016 aux côtés de start-ups pionnières à forte dimension scientifique pour bâtir le futur de l’alimentation. Alliant investissements stratégiques et expertise sectorielle approfondie, l’équipe accompagne des entrepreneurs qui partagent l’ambition de Danone : apporter la santé par l’alimentation au plus grand nombre. Danone Ventures valorise son portefeuille en créant des synergies entre l’écosystème mondial des startups et les équipes de Danone à l’international, favorisant ainsi le passage à l’échelle de solutions innovantes par le biais de partenariats. Main dans la main avec ses participations, Danone Ventures œuvre à l'émergence d'un système alimentaire plus nutritif, durable et résilient. Plus d’informations sur Danone Ventures.com

À propos de Seventure Partners

Seventure Partners est un investisseur de long terme qui accompagne activement en capital les entreprises innovantes visant un impact positif sur l’Homme, la Société et la Planète.

Avec environ 1 milliard d'euros sous gestion à fin 2025, Seventure Partners est un leader européen du capital innovation et investit depuis 1997 dans des sociétés à à fort potentiel de croissance dans deux principaux domaines d’activité : (i) les Sciences de la vie (biotechnologie, santé et santé digitale, nutrition, alimentation, bioéconomie, blue economy (océan et eau), aquaculture, animale et agriculture, sport et bien-être), avec un intérêt particulier pour les innovations liées au microbiome dans le cadre d’une approche « One Health », en Europe, en Asie et en Amérique du Nord ; et (ii) les technologies digitales (fintech, retailtech, cybersécurité, etc.) en Europe occidentale.

Les investissements s’échelonnent de 500 000 euros à 10 millions d'euros par tour et peuvent atteindre 20 millions d'euros par entreprise, couvrant les phases d'amorçage, de capital-risque, de croissance, d'introduction en bourse, de capital de développement et de LBO.

Dans les sciences de la vie, Seventure Partners investit principalement dans des approches « classiques » telles que les médicaments, les dispositifs médicaux et les diagnostics, ainsi que dans la biotechnologie industrielle, parallèlement à des secteurs « au-delà du médicament » comprenant la santé digitale et connectée, la prévention, le bien-être, la médecine personnalisée, la nutrition et l’alimentation — avec un intérêt particulier pour les découvertes liées au MICROBIOME et les applications de la bio-industrie.

Plus d’information sur www.seventure.fr X: @SeventureP LinkedIn

À propos de Noshaq

Noshaq est un fonds d’investissement territorial et développeur de projets actif en province de Liège. Avec un portefeuille de 478 entreprises, Noshaq accompagne la création, la croissance et la transformation des PME. Structuré autour d'écosystèmes stratégiques, le groupe vise à renforcer durablement la résilience, la souveraineté et l’attractivité économique liégeoise. Plus d’informations sur Noshaq.be

À propos de Good Startup

Good Startup est une société de capital-risque basée à Singapour qui investit dans des entreprises spécialisées dans les protéines alternatives à l'échelle mondiale. La société soutient des fondateurs visionnaires qui développent des solutions transformatrices afin de créer un système alimentaire plus résilient, durable et humain. Son portefeuille comprend des entreprises qui redéfinissent leur catégorie, telles que Anthology, The EVERY Company, New School Foods et Rebellyous Foods, entre autres. Plus d’information sur www.goodstartup.com/

À propos d’Angelor

Acteur lyonnais indépendant du capital risque créé en 2008, Angelor est une société à mission dont la raison d'être est de "développer une finance au service du bien commun". Aujourd'hui reconnu pour la qualité de son actionnariat et des entreprises financées, Angelor a fédéré plus de 250 actionnaires dont la plupart sont des chefs d’entreprises expérimentés qui s’engagent pour financer et accompagner les entrepreneurs innovants de leur filière. Angelor a ainsi investi près de 30M€ dans 76 start-ups, notamment de la santé, l’agro-alimentaire et l’environnement – contribuant à créer plus de 700 emplois directs essentiellement en Région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour plus d’informations : https://angelor.fr/

À propos de Newtree Impact

Basée à Bruxelles, Newtree Impact est une holding d'investissement cotée et engagée, dont la mission est de transformer le système alimentaire mondial grâce aux technologies de rupture. En alliant rigueur scientifique, expertise sectorielle et réseau stratégique, la société bâtit un portefeuille conçu pour réduire les émissions, protéger la biodiversité et supprimer les déchets, tout en répondant aux nouvelles exigences du marché. Newtree Impact redéfinit l’investissement à impact en le rendant à la fois accessible et performant. Depuis 2021, la structure a levé 30 millions d'euros, réalisé 24 investissements et bénéficie d'une exposition indirecte à plus de 150 start-ups prometteuses, telles que CropX Technologies, Heura, Evodia.Bio ou Onego Bio. Plus d’informations sur www.newtreeimpact.com/

À propos de BIV

Big Idea Ventures contribue au développement de la bioéconomie en investissant dans des technologies de pointe dans les domaines de l'alimentation, de l'agriculture et des matériaux. Sa mission est d'accompagner les meilleurs entrepreneurs, scientifiques et ingénieurs afin de relever les plus grands défis mondiaux. Avec des équipes à New York, Paris et en Asie, et plus de 160 investissements dans 30 pays, la société offre à ses partenaires l'accès à des innovations de pointe à travers la gestion de fonds, la prospection technologique, la création d'entreprises, l'accélération, l'investissement direct et des défis mondiaux en matière d'innovation. S'appuyant sur Vevolution, sa plateforme numérique qui met en relation des milliers de start-ups avec des investisseurs et des entreprises, elle assure un flux continu d'opportunités, d'analyses et de cartographie de l'écosystème, créant ainsi des opportunités à faible risque et à forte valeur ajoutée pour tester des technologies, former des partenariats stratégiques et faire preuve de leadership en matière d'innovation durable. Plus d’informations sur Bigideaventures.com









@Antoine Repesse - 1123

Romain Chayot, Co-fondateur et Directeur général (à gauche), Yvan Chardonnens, Président (à droite)





@Studiolazareff - Standing Ovation 14