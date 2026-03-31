Ilkka Oyj Lehdistötiedote 31.3.2026, klo 10.00



ILKAN OSAKKUUSYHTIÖ ARENA PARTNERS OY MYY OMISTUKSENSA ARENA INTERACTIVE OY:STÄ



Ilkan osakkuusyhtiö Arena Partners Oy myy omistamansa 100 prosentin osuuden Arena Interactive Oy:stä Keskisuomalainen Oyj:lle. Arena Interactive Oy siirtyy näin kokonaisuudessaan Keskisuomalaisen omistukseen.



Arena Partners Oy kirjaa myynnistä alustavasti arviolta kahden miljoonan euron myyntivoiton Q1/2026 FAS-tulokseen. Myyntivoitolla ei ole vaikutusta Ilkan oikaistuun oman toiminnan liikevoittoon, mutta sillä on vaikutus Ilkan tulokseen osakkuusyhtiötuloksen kautta. Ilkan Q1/2026 osakkuusyhtiötulos paranee arviolta vajaalla miljoonalla eurolla Arena Partners Oy:n myyntivoiton seurauksena. Myyntivoiton määrä tarkentuu, kun kauppahinnan täsmäytys on saatu tehtyä arviolta 30.4.2026 mennessä.



Arena Partners Oy:n omistajia ovat Keskisuomalainen Oyj (45,20 %), Ilkka Oyj (45,16 %) ja Hilla Group Oyj (9,64 %).





ILKKA OYJ





Olli Pirhonen

toimitusjohtaja







Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka Oyj

puh. 040 766 5418







Ilkka lyhyesti

Ilkka on markkinointi- ja teknologiayhtiö, joka tarjoaa digitaalisen markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija-, data- ja teknologiapalveluja. Ilkan liiketoiminnan ytimen muodostavat markkinointi- ja viestintäteknologian edelläkävijänä toimiva ohjelmistoyritys Liana ja sen Ruotsissa toimiva tytäryhtiö Ungapped, dataohjatun myynnin ja markkinoinnin johtava asiantuntija Profinder, Suomen johtava WordPress-digitoimisto Evermade, Suomen johtava some-markkinoinnin asiantuntijatoimisto MySome sekä strateginen B2B-markkinointikumppani Myynninmaailma. Menestyksemme nojaa vahvasti koko ostopolun tuntemiseen sekä modernin teknologian, datan ja tekoälyn hyödyntämiseen. Kansainvälisen toiminnan painopisteemme on erityisesti Ruotsissa ja kehittyvillä markkinoilla Lähi-Idässä. Konsernin palveluista vastaa noin 330 markkinoinnin, teknologian ja datan osaaja.