Communiqué de presse

Atos dévoile son Centre de Recherche sur les Menaces

Un pôle de nouvelle génération dédié au renseignement sur les cybermenaces actuelles et futures, pour une défense proactive et cyber-résiliente

Paris, France – 31 mars 2026 – Atos, un leader mondial de la transformation digitale portée par la puissance de l’intelligence artificielle, annonce aujourd'hui le lancement d’un Centre de Recherche sur les Menaces (Threat Research Center - TRC) – un pôle de renseignement de nouvelle génération, conçu pour fournir, dans un contexte d’évolution particulièrement rapide du paysage mondial des cybermenaces, des analyses approfondies et directement exploitables le plus en amont possible. Cette capacité stratégique déployée au niveau mondial illustre l'engagement d'Atos à offrir à ses clients une cyber-résilience de premier plan, une détection accélérée des menaces et une sécurité pilotée par le renseignement.

À l'ère numérique où l'information est l'un des actifs essentiels des organisations, la capacité à anticiper, comprendre et contrer les menaces émergentes est devenue un facteur déterminant de continuité opérationnelle. Ce nouveau TRC consolide l'expertise d’Atos en recherche avancée, surveillance des acteurs malveillants, renseignement sur les vulnérabilités et automatisation alimentée par l'IA, constituant ainsi une force unifiée dédiée à la protection des clients dans le monde entier.

Le TRC fournit aux centres d’opérations de sécurité (SOC) d’Atos des renseignements exploitables et harmonisés à l’échelle mondiale afin de renforcer la protection des environnements clients et la capacité de Détection, d’Investigation et de Réponse aux menaces (TDIR1). Les vulnérabilités émergentes détectées plus tôt permettent une priorisation accélérée et une remédiation proactive. Les renseignements collectés par le TRC sur les agissements d’acteurs malveillants et leurs nouvelles campagnes de déstabilisation, réduisent les fenêtres d'expositions aux menaces et accélèrent les temps de réponse, ce qui diminue significativement les risques pour les activités.

Le TRC d’Atos, force de protection au service des clients du monde entier, regroupe plusieurs capacités et expertises d’identification et de traitement des menaces : le renseignement avancé, la surveillance des acteurs malveillants, le renseignement sur les vulnérabilités ainsi que l'automatisation alimentée par l'IA. Le TRC intègre également la recherche sur les vulnérabilités OT et IT dans les couches matérielles, logicielles et réseaux, au service de secteurs de la santé, des sciences de la vie, des télécommunications, des services publics et de l’industrie.

En donnant la priorité aux menaces vérifiées et à fort impact sur l’activité des clients, le TRC d’Atos améliore la qualité de détection, accélère la réponse aux incidents et renforce la précision et l’efficacité des opérations de sécurité.

Günter Koinegg, global head of Cybersecurity Services, Atos, a déclaré :

« Le Centre de Recherche sur les Menaces matérialise la puissance de feu d’Atos en faveur d’une posture de sécurité, renforcée par le renseignement, l’excellence de son équipe de recherche et le recours à des technologies de pointe. Avec un tel dispositif, Atos garantit à ses clients la robustesse des opérations de sécurité dans le contexte actuel et les prépare, grâce à la prospective, à contrer les menaces cyber de demain. »

La création du Centre de Recherche sur les Menaces représente une étape majeure dans la stratégie de long terme d'Atos visant à fournir des services de cybersécurité fondés sur le renseignement et l'IA. Alors que les organisations font face à des défis cyber sans précédent, le TRC constitue un puissant facteur de différenciation, renforçant la position d'Atos en tant que partenaire de cybersécurité de confiance auprès des entreprises, des gouvernements et des opérateurs d'infrastructures critiques à travers le monde.

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Note aux éditeurs – la cybersécurité au sein d’Atos Group

En tant que l’un des leaders mondiaux de la cybersécurité avec plus de 6500 experts et 205 brevets en cybersécurité, Atos Group s’engage à fournir à ses clients, qui font face à des menaces en constante évolution, des solutions de sécurité intégrées et alimentées par l’IA leur permettant de poursuivre leur objectif de souveraineté et de confiance numérique.

Les services de cybersécurité, commercialisés sous la marque Atos, constituent une offre intégrée qui allie conseil stratégique, intégration de solutions et services de sécurité managés en continu, sur l’ensemble du cycle de vie de la sécurité. Fort d’un réseau mondial de 17 centres d’opérations de sécurité (SOC) traitant plus de 31 milliards d’événements de sécurité par jour pour plus de 2000 clients, Atos propose une approche proactive de la sécurité qui s’appuie sur une compréhension des menaces à l'échelle mondiale. Ses équipes interviennent dans tous les secteurs d’activité avec une maîtrise approfondie des enjeux métiers, pour une sécurité renforcée des données et une garantie de conformité et de continuité opérationnelle à travers le monde.

Les produits de cybersécurité sous la branche Eviden, regroupent un portefeuille de solutions souveraines s'appuyant sur trois expertises complémentaires : le chiffrement des données, la gestion des identités et des accès, et l'identité numérique. Développés et fabriqués en Europe, les produits de cybersécurité d’Eviden sont certifiés par les plus hauts standards européens et protègent les données sensibles, sécurisent les accès numériques et garantissent l’intégrité des identités des utilisateurs, des systèmes et des appareils connectés.

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À propos d’Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 63 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 8 milliards d’euros. Présent commercialement dans 61 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits. Numéro un européen de la cybersécurité, du cloud et des supercalculateurs, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est la marque sous laquelle Atos SE (Societas Europaea) exerce ses activités. Atos SE est cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos Group est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, le Groupe permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contact presse

Isabelle Grangé | isabelle.grange@atos.net | +33 (0) 6 64 56 74 88

1 Threat Detection, Investigation and Response

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