ELECSTER OYJ TIEDOTE 31.3.2026 KLO 13:00

Tulipalo Elecster Oyj:n Kenian tuotantolaitoksella

Elecster Oyj:n tytäryhtiön, Elecster Kenya Ltd:n Keniassa Nairobissa sijaitsevan tuotantolaitoksen tiloissa on ollut tulipalo perjantai-iltana, 27.3.2026.

Tulipalo sammutettiin perjantain ja lauantain välisenä yönä ja jälkisammutustöitä jatkettiin viikonlopun yli. Tulipalossa ei syntynyt henkilövahinkoja. Alustavan arvion mukaan aineelliset vahingot ovat alle miljoona euroa, tulipalon syttymissyy on vielä tuntematon. Paikalliset viranomaiset tutkivat palon syttymissyytä, mutta asiassa ei ole syytä epäillä tuhopolttoa. Yhtiön omaisuus ja toiminta on vakuutettu.

Nairobin tehtaalla on jatkojalostettu kenialaisille asiakkaille toimitettavia pakkausmateriaaleja ja hoidetaan asiakkaiden huoltopalveluita sekä varaosa- ja kulutusosatoimituksia.

Pakkausmateriaalitoimitukset tehtaalta ovat osittain keskeytyneet. Muut toiminnot jatkuvat normaalisti. Keskeytyneiden pakkausmateriaalitoimitusten osuus Elecster-konsernin kokonaisliikevaihdosta vuositasolla ovat alle 5 %, tapahtuneella ei uskota olevan merkittävää vaikutusta konsernin tulokseen.

Lisätietoja:

Arto Kinnunen, toimitusjohtaja

puh 0400 191 980

