JD.com Suqian Marathon 2026: 12.000 Läuferinnen und Läufer verfolgen ihre Träume in Chinas „Heimatstadt des Wassers und feinen Weins“

SUQIAN, China, March 31, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Strahlender Sonnenschein, frühlingshafte Temperaturen und eine mitreißende Atmosphäre: Am 29. März fiel der offizielle Startschuss zum JD.com Suqian Marathon 2026. Insgesamt 12.000 Teilnehmer aus dem In- und Ausland liefen durch die Straßen von Suqian und ließen sich mit der Ausdauer, Energie und Leidenschaft, die die Stadt so einzigartig machen, vom frischen Frühlingswind treiben.

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Dieses Jahr feiert Suqian das 30-jährige Bestehen als bezirksfreie Stadt. Obwohl die Stadt in der Provinz Jiangsu noch vergleichsweise jung ist, hat sie in den letzten drei Jahrzehnten eine beeindruckende Entwicklung durchgemacht. Genau diese Zielstrebigkeit und Ausdauer spiegelten sich auch eindrucksvoll im Ehrgeiz der Marathonläuferinnen und -läufer wider. Die 42,195 Kilometer lange Strecke führt durch die malerischen Frühlingslandschaften von Suqian und wird durch professionelle Betreuung entlang der Route unterstützt. Ein Highlight war das Großprojekt „Suqian in Danqing malen – Die schönste Marathonstrecke von Suqian“, bei dem Kunstbegeisterte eine 300 Meter lange Papierrolle gestalteten und damit die städtebauliche Entwicklung, die kulturelle Vielfalt und die ökologische Schönheit Suqians der letzten 30 Jahre eindrucksvoll in Szene setzten. Unterstützt wurden die Läuferinnen und Läufer von vierzig lebhaften „Suqian Marathon Babes“, die an jedem Kilometerpunkt und am Ziel mit Jubel und Lächeln Motivation und Energie spendeten. Sechzig Stationen mit Musik und Auftritten entlang der Strecke sorgten für ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Von Pop-Bands über traditionelle Volksmusik bis hin zu Trommel- und Tanzdarbietungen verwandelten sie die 42,195 Kilometer lange Strecke in ein mitreißendes Musikfestival und verbanden Suqians einzigartigen Charakter mit jugendlicher Dynamik.