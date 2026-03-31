Le marathon JD.com de Suqian 2026 s’achève avec succès : 12 000 coureurs à la poursuite de leurs rêves dans la « ville de l’eau et des grands crus »

SUQIAN, Chine, 31 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 29 mars, sous un ciel printanier radieux, Suqian, en Chine, a donné le départ du marathon JD.com de Suqian 2026. Au total, 12 000 coureurs, venus de toute la Chine et de l’étranger, se sont élancés au petit matin, portés par la brise de printemps et une énergie collective qui reflète l’âme dynamique de la ville.

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Cette année marque le 30ᵉ anniversaire de l’élévation de Suqian au rang de ville de niveau préfectoral. Plus jeune ville de ce type dans la province du Jiangsu, Suqian s’est imposée en trois décennies comme un symbole de développement rapide et de persévérance — un esprit qui a également inspiré les participants tout au long du parcours. Long de 42,195 km, le tracé du marathon traverse les plus beaux paysages printaniers de la ville tout en témoignant du soin apporté à l’organisation et à l’accueil des coureurs à chaque étape. Parmi les initiatives marquantes, le projet artistique « Peindre Suqian en Danqing : le plus beau parcours de marathon de Suqian » a invité des passionnés de peinture à réaliser un impressionnant rouleau de 300 mètres, illustrant l’évolution urbaine, la richesse culturelle et la beauté écologique de la ville au fil des 30 dernières années. Quarante « ambassadrices du marathon de Suqian » dynamiques se tenaient à chaque borne kilométrique et à la ligne d’arrivée, insufflant de l’énergie aux participants grâce à leurs encouragements enthousiastes et leurs sourires chaleureux. Soixante points d’animation musicale et zones de performance thématiques étaient répartis aux points clés du parcours, proposant une grande diversité de formes artistiques, mêlant groupes pop, musique traditionnelle, spectacles de tambours et de danse, transformant les 42,195 km en un véritable festival mêlant identité locale et énergie contemporaine.