SATO jatkaa kannattavaa kasvuaan: Yhtiö ostaa 602 asuntoa OP Vuokrakoti Ky:ltä

SATO Oyj, Lehdistötiedote 31.03.2026 klo 13.15

Asuntosijoittaja SATO ja OP Vuokrakoti Ky ovat tänään allekirjoittaneet kauppasopimuksen koko OP Vuokrakoti Ky:n asuntoportfoliosta. SATOn omistukseen on siirtynyt kahdeksan kerrostaloa ja niiden yhteensä 602 vuokra-asuntoa. Osapuolet ovat sopineet, ettei kauppasummaa julkisteta.

Tänään solmitun kaupan myötä asunnot ja niiden voimassa olevat vuokrasopimukset ovat siirtyneet SATOlle.

”Ostamamme asuntoportfolio on poikkeuksellisen laadukas: Kohteet ovat uusia, energiatehokkaita ja erinomaisessa kunnossa. Portfolion taloudellinen vuokrausaste oli viime vuonna yli 97 %. Olemme erittäin tyytyväisiä kaupan toteutumisesta”, kertoo SATOn toimitusjohtaja Antti Aarnio.

Asuntokauppa tukee SATOn kannattavan kasvun strategiaa ja vahvistaa yhtiön asemaa entisestään suurten kasvukeskusten luotettuna ja pitkäaikaisena vuokranantajana.

”Uusien vuokra-asuntojen rakentaminen on markkinan ylitarjonnan vuoksi omalta osaltamme pysähdyksissä, joten olemme tutkineet muita mahdollisuuksia kannattavaan kasvuun. Tänään allekirjoitettu kauppa vastaa erinomaisesti tavoitteisiimme. 2020-luvulla rakennetut kohteet sijaitsevat pääosin isoissa kasvukeskuksissa hyvillä sijainneilla ja täydentävät mainiosti jo entisestään laajaa portfoliotamme. Toivotamme uudet asukkaat lämpimästi tervetulleiksi SATOkoteihin”, Aarnio sanoo.

Kaupassa SATOlle siirtyneet kohteet sijaitsevat Helsingissä, Vantaalla, Järvenpäässä, Tampereella, Turussa, Lahdessa ja Kuopiossa. Yhtiön omistuksessa on nyt noin 27 500 vuokra-asuntoa, jotka tarjoavat kodin noin 47 000 asukkaalle pääosin Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Tampereella.

Lisätietoja:

Antti Aarnio, toimitusjohtaja, p. 0201 34 4200, etunimi.sukunimi@sato.fi

Arto Aalto, investoinneista vastaava liiketoimintajohtaja, p. 0201 34 4392, etunimi.sukunimi@sato.fi

Mediatiedustelut:

Terhi Jokinen, viestinnän senior-asiantuntija, p. 0201 34 4307, etunimi.sukunimi@sato.fi



SATO Oyj on vastuullisen vuokra-asumisen asiantuntija ja yksi Suomen suurimmista vuokranantajista. SATO omistaa noin 27 500 vuokra-asuntoa pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa.

SATOn tavoitteena on tarjota erinomainen asiakaskokemus ja kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot kaupungissa hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja palvelujen äärellä. Edistämme kestävää kehitystä ja toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa.

SATO investoi kannattavasti, vastuullisesti ja pitkäjänteisesti. Kasvatamme omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla. Vuonna 2025 SATO täytti 85 vuotta. www.sato.fi