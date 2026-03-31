Nexus lève 4.3 millions de dollars en seed pour aider les équipes métier à déployer des agents IA

BRUXELLES, Belgique and SAN FRANCISCO, 31 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nexus, une plateforme d’IA agentique permettant aux entreprises de déployer des agents autonomes, annonce aujourd’hui une levée de fonds seed de 4 millions d’euros. Le tour de table a été mené par General Catalyst, avec la participation de Y Combinator, Transpose Platform, Twenty Two Ventures, Phosphor Capital, ainsi que des business angels tels que Gokul Rajaram, Raphael Schaad et Jake Mintz.

Nexus, soutenue par Y Combinator et fondée en 2024 par Assem Chammah, ancien consultant McKinsey, et Shady Al Shoha, ingénieur en intelligence artificielle, aide les entreprises à passer de l’expérimentation à la mise en production de l’IA. La plateforme permet aux équipes non techniques de déployer des agents intégrant gouvernance et conformité, qui exécutent des tâches de bout en bout à travers l’ensemble des systèmes et outils d’entreprise (ERP, CRM, etc.).

« Les entreprises n’ont pas besoin d’un énième assistant IA : elles ont besoin d’un agent IA qui accomplit le travail de manière fiable et produit des résultats mesurables », déclare Assem Chammah, cofondateur et CEO de Nexus. « Nous travaillons main dans la main avec les équipes pour lancer des agents IA en quelques semaines, avec les garde-fous nécessaires, et nous lions les résultats directement à un impact métier concret. »

Nexus collabore avec des entreprises de premier plan, dont le groupe Orange, qui a déployé un agent d’onboarding client avec Nexus en quatre semaines. Orange a constaté une augmentation des taux de conversion de 50 % et génère plus de 5 millions d’euros de LTV annuelle grâce à un seul agent. Nexus travaille également avec Lambda.ai, entreprise spécialisée dans l’infrastructure IA, pour déployer des agents au sein de ses fonctions commerciales et marketing, où un seul agent permet d’économiser des centaines à des milliers d’heures cumulées.

« La plateforme Nexus a compris nos besoins simplement en les décrivant en langage naturel », affirme Tom Guisgand, Spécialiste IA chez Orange. « En quelques jours, nous disposions d’un agent IA pleinement opérationnel qui accompagnait les clients tout au long de l’onboarding. La satisfaction client a progressé de plus de 10 points, et la qualité ainsi que la cohérence des conversations se sont nettement améliorées. »

La plateforme Nexus associe la création d’agents IA à un accompagnement sur mesure assuré par une équipe dédiée d’ingénieurs et de consultants, incluant l’intégration, le support au déploiement, la formation et l’optimisation continue. Elle prend en charge plus de 4 000 intégrations avec les systèmes d’entreprise et est conçue pour répondre aux exigences de conformité réglementaire.

« Les agents IA deviennent un pilier du fonctionnement des entreprises, mais leur développement reste lent et technique. Nexus change la donne en permettant à n’importe quelle équipe de déployer des agents prêts pour la production en quelques jours, et non en plusieurs mois. Assem et Shady ont construit une plateforme à la fois incroyablement intuitive et puissante, et la rapidité avec laquelle ils sont passés de l’idée au déploiement en entreprise nous a particulièrement marqués. Leur traction initiale auprès de clients tels que le groupe Orange et Proximus Global témoigne de la solidité de leur approche commerciale enterprise », déclare Yuri Sagalov, Managing Director chez General Catalyst.

À propos de Nexus

Nexus est une plateforme d’IA d’entreprise qui permet aux équipes métier de créer et de déployer des agents IA autonomes sans dépendance aux équipes techniques. Bâtie sur une architecture agent-first et soutenue par un accompagnement sur mesure, Nexus s’intègre à plus de 4 000 systèmes d’entreprise et produit des résultats métier mesurables en quelques semaines, pas en plusieurs mois. Fondée à Bruxelles avec des opérations aux États-Unis et en Europe, Nexus sert des clients enterprise dans les secteurs des télécommunications, de l’automobile, du conseil et de la technologie. Pour plus d’informations : https://agent.nexus/.

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