GREAT NECK, N.Y., March 31, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Manhattan Bridge Capital, Inc. (NASDAQ: LOAN) announced today that, in accordance with the board approved dividend declared on February 10, 2026, a cash dividend of $0.11 per share will be paid to all shareholders of record on April 8, 2026. The dividend will be paid on April 15, 2026.
Manhattan Bridge Capital, Inc. Announces Payment of Quarterly Dividend
| Source: Manhattan Bridge Capital, Inc. Manhattan Bridge Capital, Inc.
-
-
