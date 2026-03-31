Geotab devient le partenaire de Hyundai pour une intégration télématique native sans matériel

PARIS, 31 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Geotab , leader mondial des solutions de transport connecté, annonce aujourd’hui le lancement de sa solution intégrée pour les véhicules Hyundai dans toute l’Europe. En exploitant les systèmes télématiques déjà présents dans les modèles Hyundai compatibles, les données des véhicules sont transmises de manière transparente à la plateforme MyGeotab, sans qu’il soit nécessaire d’installer un matériel supplémentaire. Cette approche intégrée offre un avantage financier considérable en supprimant les coûts liés à l’achat et à l’installation d’équipements de seconde monte.

Ce partenariat permet aux gestionnaires de flottes de gérer l'ensemble de leur parc de véhicules Hyundai - qu'il s'agisse de véhicules à moteur à combustion interne (ICE) ou de véhicules électriques (EV) - au sein d'un environnement unique et unifié. En combinant les données natives des véhicules avec les outils d'analyse avancés de Geotab, les gestionnaires de flottes mixtes bénéficient d'une vue d'ensemble de leur parc, leur permettant de prendre des décisions opérationnelles plus éclairées.

Plusieurs avantages pour les gestionnaires de flotte :

Une maintenance proactive et un fonctionnement en continu : surveillance de l'état du moteur et notamment de la pression d'huile, de la température du liquide de refroidissement et de l'état du filtre à particules diesel (DPF), permettant d'éviter des pannes coûteuses.

: surveillance de l'état du moteur et notamment de la pression d'huile, de la température du liquide de refroidissement et de l'état du filtre à particules diesel (DPF), permettant d'éviter des pannes coûteuses. Une localisation GPS en temps quasi-réel : les véhicules Hyundai récents pourront transmettre leur position GPS toutes les 10 secondes (les véhicules plus anciens transmettent les données au démarrage et à l'arrêt du moteur).

les véhicules Hyundai récents pourront transmettre leur position GPS toutes les 10 secondes (les véhicules plus anciens transmettent les données au démarrage et à l'arrêt du moteur). Une gestion précise de la sécurité : les responsables de parcs peuvent désormais vérifier l'utilisation des ceintures de sécurité pour le conducteur et les passagers, le déclenchement des airbags, les systèmes d'aide à la conduite (ADAS), l'état du capot et le verrouillage des portes afin de garantir un environnement de travail plus sûr.

: les responsables de parcs peuvent désormais vérifier l'utilisation des ceintures de sécurité pour le conducteur et les passagers, le déclenchement des airbags, les systèmes d'aide à la conduite (ADAS), l'état du capot et le verrouillage des portes afin de garantir un environnement de travail plus sûr. Des informations pertinentes sur les pneus : au-delà des alertes de base, les flottes reçoivent des informations spécifiques sur la mesure de la pression des pneus et des indicateurs d'état pour chaque roue, ce qui améliore considérablement le rendement énergétique et la sécurité.

: au-delà des alertes de base, les flottes reçoivent des informations spécifiques sur la mesure de la pression des pneus et des indicateurs d'état pour chaque roue, ce qui améliore considérablement le rendement énergétique et la sécurité. Des enseignements et prévisions sur les véhicules électriques : pour les flottes électriques, la solution suit l'état de charge, les modes de recharge (CA/CC) et la température des cellules de la batterie, permettant ainsi une planification optimisée des itinéraires, basée sur des indicateurs et prévoir des « temps nécessaires pour une recharge complète ».





Cette intégration avancée permet aux gestionnaires de flottes de passer d'une gestion réactive à une optimisation proactive de leurs activités en exploitant des données précises, provenant directement des capteurs installés en usine par Hyundai.

« L'arrivée de Hyundai au sein de notre réseau de partenaires OEM étend la gamme de constructeurs que les gestionnaires de flottes européens peuvent gérer via une plateforme unique » a déclaré Christoph Ludewig, vice-président OEM pour la région EMEA chez Geotab. « Notre partenariat avec Hyundai offre à nos clients un accès instantané aux données de haute qualité des véhicules, regroupant à la fois des indicateurs de sécurité précis et des informations essentielles sur les batteries. En supprimant les obstacles liés à l'installation de matériel, nous aidons les flottes à améliorer leur efficacité opérationnelle et leur sécurité tout en simplifiant la transition vers un avenir électrifié. »

« Notre collaboration avec Geotab offre aux flottes Hyundai une expérience télématique fluide et sans matériel, qui transforme les données et la connectivité d'origine en valeur ajoutée concrète. De la position GPS toutes les 10 secondes à la maintenance prédictive, en passant par des analyses approfondies sur les véhicules électriques, les gestionnaires de flotte bénéficient d'une vision plus claire, plus rapide et plus exploitable de leurs véhicules - le tout activé à distance et prêt à être déployé à grande échelle. », a ajouté Marcus Welz, PDG de Hyundai Connected Mobility.

La solution intégrée Geotab pour Hyundai est disponible sur plus de 40 marchés européens, notamment en Allemagne, au Royaume-Uni, en France, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Pologne, en Norvège, en Suède et en Irlande, entre autres.*

Pour plus d’informations, consultez : https://www.geotab.com/fr/telematique-oem/

* Voici la liste complète des marchés pris en charge : Allemagne, Royaume-Uni, Italie, France, Espagne, Ceuta, Pologne, République tchèque, Norvège, Slovaquie, Pays-Bas, Autriche, Belgique, Luxembourg, Suède, Danemark, Suisse, Liechtenstein, Finlande, Estonie, Lituanie, Lettonie, Irlande, Grèce, Roumanie, Bulgarie, Slovénie, Hongrie, Portugal, Chypre, Islande, Malte, Croatie, Îles Canaries, Serbie, Monténégro, Kosovo, Macédoine du Nord, Albanie, Bosnie, Géorgie, Moldavie, Ukraine.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f80dab10-c03e-4a3a-9c47-d090edcb55dd/fr