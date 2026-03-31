Les batteries lithium-ion d'UgoWork approuvées pour intégration avec les équipements de manutention KION

Une nouvelle compatibilité élargit les options énergétiques pour les clients Linde

QUÉBEC, 31 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- UgoWork™, fournisseur canadien de solutions de batteries lithium-ion spécialisé dans l’industrie de la manutention, annonce aujourd'hui que ses solutions de batteries lithium-ion ont reçu l'approbation officielle pour utilisation dans les équipements de manutention Linde , l'un des principaux fabricants de chariots élévateurs et d'équipements d'entreposage au monde, qui fait partie du groupe mondial KION et fournit des solutions et des services en intralogistique. L'entreprise est représentée dans toutes les régions majeures du monde par un réseau de services s'étendant à plus de 100 pays.

Cette approbation permet aux clients Linde d'intégrer les solutions énergétiques certifiées UL d'UgoWork aux côtés de l'offre de batteries existante de KION, donnant à ses clients la flexibilité de choisir le système d'alimentation pour chariot élévateur qui soutient le mieux leurs objectifs opérationnels. Pour les équipes de manutention fonctionnant en quarts multiples et dans des environnements froids ou chauds, cette combinaison offre des niveaux de rendement sans précédent et prolonge la durée de vie des investissements en batteries.



« Linde s'est forgé une réputation bien établie pour la construction de chariots élévateurs robustes et de conception supérieure, et nos solutions énergétiques sont conçues pour compléter ce standard », a déclaré David Mucciacciaro, PDG d'UgoWork. « Cette approbation signifie que les clients Linde peuvent compter sur nos solutions de batteries lithium-ion de premier plan, lesquelles soutiennent la performance de leur flotte tout en offrant un chemin clair vers l'efficacité, la sécurité et le contrôle des coûts à long terme. Nous sommes très fiers de faire partie d'un écosystème énergétique qui permet aux clients de choisir la solution qui répond le mieux à leurs besoins. »

Suite à la nomination récente de son nouveau PDG – un leader basé dans le Midwest américain – UgoWork poursuit l’accélération de son expansion en Amérique du Nord. Rencontrez l'équipe à MODEX 2026 à Atlanta, du 13 au 16 avril, au kiosque C11983 pour découvrir les prochaines étapes.

À propos du groupe KION Amérique du Nord

Les chaînes d'approvisionnement doivent fonctionner de manière fiable à l'ère du commerce électronique, s'adapter avec flexibilité aux conditions changeantes, être efficaces sur le plan énergétique et économique et fonctionner de manière respectueuse des ressources. KION se concentre sur ces exigences.

KION équipe les entrepôts, les centres de distribution, les usines de production et autres plaques tournantes du commerce mondial avec des chariots élévateurs, des équipements d'entreposage, de l'automatisation intelligente et des logiciels de contrôle.

Nous assurons un flux efficace des marchandises et un flux transparent d'informations qui fournit les données nécessaires en temps réel.

Nous développons des réseaux basés sur l'IA pour contrôler les processus complexes, coordonner l'interaction des systèmes individuels et gérer l'utilisation des ressources. Pour en savoir plus, consultez kiongroup.com .

À propos d'UgoWork

UgoWork a pour mission d’éliminer le gaspillage énergétique dans l’industrie de la manutention. Nous développons des batteries lithium-ion intelligentes et des infrastructures de recharge conçues pour les environnements d’entrepôt les plus exigeants. Au-delà des produits, nous relevons tous les défis énergétiques : compréhension de la consommation électrique et des contraintes du réseau électrique, optimisation de la durée de vie des actifs et transitions de flotte à grande échelle.

Notre intégration verticale nous permet de contrôler chaque étape, de la fabrication au déploiement, jusqu’au service et à la formation, y compris une intégration simple et rapide avec vos systèmes de gestion interne. Certifiées UL et approuvées par les fabricants d’équipement d’origine (OEM), nos solutions sont reconnues pour leur simplicité d’utilisation et leur sécurité.

Depuis notre siège social au Québec, au Canada, nous alimentons certaines des plus grandes entreprises du S&P 500 et du Fortune 500 en Amérique du Nord — leur permettant de ne plus avoir à se soucier de l’énergie de leur flotte de chariots élévateurs. Pour en savoir plus : ugowork.com

DEMANDE DES MÉDIAS

Jean-François Marchand

Directeur marketing

jf.marchand@ugowork.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/00d80dba-67c6-4d8d-a7c1-4109bffec0cf/fr