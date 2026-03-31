Stingray annonce le lancement de NBC Sports Radio sur TuneIn et élargit ainsi l'accès gratuit à du contenu audio sportif de premier plan en direct

SAN FRANCISCO, 31 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stingray (TSX: RAY), la plus importante société de diffusion numérique sur plateformes connectées au monde, a annoncé aujourd'hui le lancement de NBC Sports Radio sur TuneIn, offrant aux auditeurs un accès privilégié à une programmation sportive de premier plan. TuneIn diffusera en simultané les contenus audio de NBC Sports, incluant les émissions quotidiennes de NBC Sports Now, telles que Pro Football Talk Live, The Dan Patrick Show et Chris Simms Unbuttoned, ainsi qu’une sélection d’événements sportifs commentés en direct.



« Par sa vaste portée et son intégration sur de multiples appareils connectés, TuneIn s'est imposé comme un partenaire stratégique pour NBC Sports », a déclaré Aileen Sokol, vice-présidente du développement des partenariats de contenu chez NBC Sports. « Ce lancement assure une distribution efficace de nos événements en direct et de notre programmation quotidienne, répondant directement à la façon dont les auditeurs consomment le sport aujourd'hui. »



Alors que le contenu sportif dépasse le cadre de la télévision traditionnelle et des plateformes par abonnement, la diffusion audio en continu s'impose comme un prolongement naturel de la couverture en direct. Le sport étant l'une des rares catégories médiatiques qui repose encore sur des rendez-vous précis, l'audio offre aux partisans un moyen supplémentaire de rester connectés à leurs équipes et leurs athlètes favoris.



« Nous sommes ravis d'ajouter le contenu en continu 24/7 de NBC Sports Radio à la programmation de TuneIn », a déclaré Kevin Straley, directeur du contenu chez TuneIn. « Leur combinaison d'une programmation quotidienne de premier ordre et de la description de matchs en direct ajoute une profondeur considérable à notre vaste offre sportive gratuite. »



TuneIn est la référence pour les sports en direct, offrant un accès complet à des contenus sportifs locaux et nationaux. Avec une portée mondiale de 75 millions d’utilisateurs actifs mensuels dans 122 pays, la plateforme est intégrée à plus de 200 véhicules et appareils, permettant aux fans d'écouter où qu'ils soient : sur leur téléphone, leur enceinte intelligente ou dans leur voiture.



Il est possible d'écouter NBC Sports via l'application TuneIn et sur le site TuneIn.com, ainsi que sur les appareils Amazon Alexa, Sonos et autres appareils connectés. Pour en savoir plus sur la programmation de NBC Sports offerte sur la plateforme, visitez le tunein.com.



À propos de Stingray

Le Groupe Stingray Inc. (TSX : RAY), la plus importante société de diffusion numérique sur plateformes connectées au monde, offre un contenu audio et vidéo de qualité inégalée aux consommateurs du monde entier. Pionnier de la diffusion et de la distribution multiplateformes, Stingray propose un vaste portefeuille de contenu numérique qui comprend des milliers de stations audio en direct et de radio, des chaînes télévisées consacrées à la musique, aux concerts et aux documentaires musicaux, des produits de karaoké, ainsi que des chaînes d’ambiance et de bien-être. Ses services sont accessibles sur les téléviseurs connectés, les enceintes intelligentes, les appareils mobiles, les voitures connectées ainsi que dans les commerces de détail. Atteignant des centaines de millions de consommateurs chaque mois, les produits de Stingray offrent une portée publicitaire exceptionnelle, qui permet aux marques de s’adresser à un public engagé aux quatre coins du monde. Propriétaire de plusieurs marques de renommée mondiale, dont TuneIn, Singing Machine, Stingray Karaoke et Qello Concerts, Stingray doit son succès à son équipe internationale composée de plus de 1000 employés. Pour en savoir davantage, visitez le www.stingray.com .



À propos de TuneIn

TuneIn, la plateforme audio en streaming de Stingray, donne accès aux sports, actualités, musique, livres audio, podcasts et radios du monde entier, afin que les auditeurs puissent écouter ce qu'ils aiment où qu'ils se trouvent. Avec 93,3 millions d'appareils actifs mensuels dans le monde et une présence sur 200 plateformes et appareils connectés, elle est l'une des plateformes de streaming audio les plus utilisées au monde. TuneIn diffuse plus de 100 000 stations de radio, qu'elles soient propriétaires, exploitées ou partenaires, et plus de 5 millions de podcasts. Les abonnés à TuneIn Premium bénéficient également d'un accès exclusif à des actualités sans publicité provenant des plus grands réseaux comme CNN, Fox News Radio, MSNBC, CNBC et Bloomberg, ainsi qu'à des chaînes musicales sans publicité adaptées à chaque humeur. Pour plus d'informations, visitez www.tunein.com.



À propos de NBC Sports

NBC Sports permet aux partisans de vivre les moments sportifs les plus marquants à travers des événements en direct prestigieux, des émissions d'analyse en studio et des contenus originaux captivants. En tant que division sportive de NBCUniversal, NBC Sports assure la production, la programmation et la promotion de contenus de premier plan sur un large éventail de plateformes linéaires et numériques, incluant NBC et Peacock. NBC Sports possède une collection inégalée de droits de diffusion, collaborant avec les entités sportives les plus prestigieuses au monde : le Comité International Olympique, le Comité International Paralympique, le Comité Olympique et Paralympique des États-Unis, la NFL, la NBA, la WNBA, la Major League Baseball, Notre Dame, la Big Ten Conference, la Big East Conference, la Big 12 Conference, NASCAR, le PGA TOUR, l'USGA, la PGA of America, The R&A, Churchill Downs, la Premier League, et bien d'autres. La chaîne est réputée pour son savoir-faire dans la couverture d'événements majeurs et a produit plusieurs des diffusions sportives les plus suivies de l'histoire américaine, dont les Jeux Olympiques, les Super Bowls et Sunday Night Football, qui domine les audiences de première partie de soirée depuis 14 ans.

