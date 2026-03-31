Volatus Aerospace Reports Résultats financiers de l'exercice 2025

Croissance des revenus de 26% d'une année à l'autre

Revenus de l'équipement de défense multipliés par rapport à 2024

Actifs totaux de 92 millions de dollars canadiens, en hausse de ~60% d'un an à l'autre

Le chiffre d'affaires en Europe et au Royaume-Uni a augmenté de 150%, stimulé par les activités de défense alignées sur l'OTAN

Solde de trésorerie actuel de ~C$41M

A obtenu un contrat de défense de l'OTAN d'une valeur allant jusqu'à 9 millions de dollars canadiens en décembre 2025

Établissement de l'installation d'innovation et de fabrication de drones Volatus à Mirabel, QC



MONTRÉAL, 31 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Volatus Aerospace Inc. (TSX : FLT) (OTCQX : TAKOF) (Francfort : ABB. F) (« Volatus » ou la « Compagnie »), une entreprise aérospatiale et de défense mondiale contrôlée par le Canada, fournissant des systèmes intégrés non habités, du renseignement aérien et des services opérationnels critiques, a publié aujourd'hui ses résultats financiers consolidés audités pour l'exercice clos le 31 décembre 2025.

L'exercice 2025 a été la première année fiscale complète de la société en tant qu'entité combinée après la fusion d'août 2024 avec Drone Delivery Canada Corp., et l'année où Volatus s'est imposée comme une plateforme aérospatiale et de défense contrôlée par le Canada, avec l'ampleur opérationnelle, la solidité financière et un portefeuille technologique propriétaire pour rivaliser avec d'importantes opportunités nationales et alignées sur l'OTAN.

La direction de Volatus tiendra une conférence téléphonique et une diffusion web pour discuter de ces résultats le mercredi 1er avril 2026 à 8 h 00 (HE). Les détails de la connexion par appel et de la diffusion web sont fournis ci-dessous.

FAITS SAILLANTS DE L'EXERCICE 2025 EN UN COUP D'ŒIL

Chiffre d'affaires total de 34 204 035 $, soit une croissance de 26% d'une année à l'autre

Les revenus de la défense et de l'équipement ont plus que doublé, à 16 255 712 $ contre 7 890 916 $ en 2024

Le chiffre d'affaires en Europe et au Royaume-Uni a augmenté de 150%, 10 018 915 $ contre 4 014 112 $, porté par les activités de défense alignées sur l'OTAN

Bénéfice brut de 11 100 956 $, croissance annuelle de 16%

Trésorerie de 41 114 832 $ à la fin de l'année, en hausse par rapport à 1 558 909 $ à la fin de 2024

Excédent de fonds de roulement de 36 482 718 $, en hausse par rapport au déficit de (8 392 375 $) en 2024

Actifs totaux de 92 655 765 $, en hausse de 60% par rapport à 57 804 071 $

Après la fin de l'année : la graduation de TSX, le lancement de SKYDRA™, la pleine propriété de Synergy Aviation, le contrat de formation de l'OTAN

« L'exercice 2025 a été une année déterminante pour Volatus. Nous avons livré des systèmes ISR alliés à l'OTAN, obtenu un contrat de défense de 9 millions de dollars, établi une infrastructure souveraine de fabrication à Mirabel, et transformé notre bilan terminant l'année avec 41 millions de dollars en liquidités et une croissance de 26% des revenus. L'organisation combinée perpère, notre portefeuille de défense croît et notre plateforme est alignée avec les besoins évolutifs au Canada et sur les marchés connexes. Nous sommes en train d'exécuter. » - Glen Lynch, chef de la direction, Volatus Aerospace Inc.

APERÇU FINANCIER :

Un chiffre d'affaires total de 34 204 035 $ pour l'exercice 2025 représente une croissance de 26% par rapport à l'exercice 2024, et marque le retour de la société aux niveaux de revenus de l'exercice 2023, réalisé sur une plateforme fondamentalement plus performante et stratégiquement différenciée. C'est la première année fiscale complète de l'organisation combinée Volatus et Drone Delivery Canada.

Les revenus de l'équipement ont plus que doublé, passant de 7 890 916 $ en 2024 à 16 255 712 $ en 2025, soit une hausse de 106%, grâce à la livraison de systèmes de drones ISR tactiques aux pays membres de l'OTAN et à l'expansion de l'activité d'équipement de défense de l'entreprise. Les revenus du service s'élevaient à 17 948 323 $, ce qui représente une force continue des opérations d'inspection de l'énergie, des services publics et des infrastructures en Amérique du Nord et au Royaume-Uni.

Géographiquement, l'Europe et le Royaume-Uni ont augmenté de 150%, passant de 4 014 112 $ à 10 018 915 $, représentant maintenant 29% du chiffre d'affaires totaux et reflétant la croissance des activités de défense alignées sur l'OTAN de la société. Le Canada a augmenté de 10% pour atteindre 19 258 543 $. Le chiffre d'affaires américain s'est élevé à 4 926 577 $, affecté par l'expansion des restrictions sur les plateformes UAS fabriquées en Chine, les effets tarifaires et le sentiment d'approvisionnement « Made in America », des vents contraires que l'entreprise affronte activement alors que ses offres de plateformes conformes à la NDAA et provenant du pays prennent de l'ampleur.

Le bénéfice brut de 11 100 956 $ a augmenté de 16% par rapport à 9 556 299 $, reflétant le bénéfice d'une croissance de 26% des revenus. La marge brute mixte était de 32%, reflétant l'expansion intentionnelle des ventes d'équipement de défense, qui ont des marges initiales inférieures à celles des services mais génèrent des revenus de soutien, de formation et de logiciels à forte marge sur le cycle de vie du programme.

La société a obtenu des contrats et des ententes-cadre qui devraient générer un revenu annuel récurrent équivalent à environ 70 à 75% de sa base de revenus pour 2024, sous réserve de l'émission et de l'exécution standard des ordres d'achat.

L'EBITDA ajusté s'est amélioré de 25% pour atteindre (7 243 454 $) en 2025, contre 9 678 911 $ en 2024 sur une base proforma, soit une amélioration de 2 435 457 $ d'une année à l'autre.

L'exercice 2025 a marqué la première année complète où Volatus a assumé l'ensemble des coûts de l'organisation combinée, rendant l'amélioration de 25% particulièrement significative. Cette amélioration reflète les bénéfices d'intégration des fusions réalisés au cours de l'année, notamment l'élimination des coûts généraux en double, la consolidation des infrastructures opérationnelles et la réduction des coûts des partenaires externes, combinés à l'expansion des revenus des équipements de défense sur l'ensemble de la plateforme combinée. La comparaison de 2024 est présentée sur une base proforma pour refléter une année complète de l'organisation combinée Volatus et Drone Delivery Canada, offrant une mesure comparable des progrès opérationnels; l'EBITDA ajusté 2024 rapporté, ne reflétant que la période partielle suivant la clôture de la fusion du 30 août 2024, est divulgué dans le MD&A de la société. La direction prévoit que cette trajectoire se poursuivra à mesure que les revenus augmenteront, que les bénéfices d'intégration seront pleinement réalisés et que le programme de défense de la société se convertira en revenus reconnus.

DÉFENSE ET ENGAGEMENT À L'OTAN

L'exercice 2025 a établi Volatus comme un fournisseur crédible et actif de systèmes non habités de qualité défense pour les clients alignés sur l'OTAN. Parmi les principales réalisations figurent :

Multiples livraisons de systèmes de drones ISR tactiques aux pays membres de l'OTAN, avec des commandes répétées confirmant le rôle de la société en tant que fournisseur fiable de systèmes non habités éprouvés sur le terrain

L'attribution d'un contrat de défense d'une valeur allant jusqu'à 9 millions de dollars canadiens pour fournir à une organisation alliée à l'OTAN un système de formation ISR provisoire de nouvelle génération, annoncée en décembre 2025, avec une livraison initiale en tranche prévue pour l'année 122026.

Réception d'un contrat pour commercialiser des livraisons de drones offshore lourds pour un important opérateur d'énergie éolienne, visant des transferts de cargaison navire-nacelle allant jusqu'à 100 kg en utilisant le Centre de contrôle des opérations de la société

Acquisition de la plateforme technologique UAS à voilure fixe longue endurance V100/V200/V300 auprès de Caliburn Holdings LLP (Royaume-Uni), trois plateformes de défense évolutives d'une durée allant de 8 heures à 7 jours, destinées à la fabrication à Mirabel

Création de l'installation Volatus Innovation et de fabrication de drones à Mirabel, Québec, qui ancre la capacité souveraine canadienne de fabrication de drones



EXPLOITATION COMMERCIALE

Les opérations de service commercial ont continué de croître dans les secteurs principaux de la société :

Entente pluriannuelle conclue avec l'un des plus grands services publics de transport et de distribution d'électricité en Amérique du Nord, couvrant les services d'inspection et de données RPAS sur environ 100 000 milles de lignes de transport et de distribution jusqu'en août 2028

La surveillance de l'intégrité des pipelines a dépassé les 75 000 heures de vol cumulées, renforçant le leadership de la société dans l'inspection aérienne linéaire à long terme

L'approbation à l'échelle du Canada obtenue de Transports Canada pour les opérations de drones longue distance de nuit avec BVLOS, une première du genre au Canada et un véritable facteur de différenciation concurrentielle

Le programme RPAS lourd Condor XL a été lancé avec l'approbation du financement non dilutif du NRC-IRAP, des déploiements commerciaux initiaux prévus pour 2026 dans les domaines de la reforestation, de l'énergie offshore et de la logistique des charges utiles élevées

Partenariat stratégique de reforestation établi avec Ki Reforestation pour un ensemencement aérien à grande échelle utilisant le Condor XL en appui au Programme canadien des 2 milliards d'arbres



BILAN ET LIQUIDITÉS

La situation financière de la société a été transformée au cours de l'exercice 2025. La trésorerie est passée de 1 558 909 $ au 31 décembre 2024 à 41 114 832 $ au 31 décembre 2025, grâce au capital levé au cours de l'année. Le fonds de roulement est passé d'un déficit de (8 392 375 $) à un excédent de 36 482 718 $, soit une amélioration de 44 875 093 $, ce qui représente la position de fonds de roulement la plus solide de l'histoire de la société.

Les actifs totaux ont augmenté de 60% pour atteindre 92 655 765 $ tandis que les passifs totaux ont diminué de 21% pour atteindre 24 951 892 $, reflétant la conversion et l'extinction des debentures convertibles, le règlement de la contrepartie conditionnelle et la réduction des dettes commerciales à payer par intégration. Les capitaux propres des actionnaires sont passés de 26 336 765 $ à 67 703 873 $.

La société estime que ce bilan renforcé soutient l'exécution de sa stratégie de croissance en matière de défense et d'infrastructures.

DÉTAILS DE CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE ET WEBDIFFUSION

Volatus Aerospace animera une conférence téléphonique et une diffusion en direct pour discuter des résultats financiers de l'exercice 2025 le mercredi 1er avril 2026 à 8 h (HE). La direction sera disponible pour répondre aux questions des analystes et des investisseurs à la suite de propos préparés.

Date : Mercredi 1er avril 2026

Heure : 8 h 00 HNE

Détails d'inscription : https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_xymM1aDkRB-7GwiQExQOlQ#/registration

Une rediffusion de la diffusion sera disponible dans la section Relations avec les investisseurs du site web de la Société à www.volatusaerospace.com après l'appel.

APERÇU FINANCIER

Douze mois terminés le 31 décembre 2025 2024 Revenus 34,204,035 27,147,414 Coûts directs 23,103,079 17,591,115 Bénéfice brut 11,100,956 9,556,299 FRAIS D'EXPLOITATION Publicité et marketing 1,158,403 1,123,337 TI et technologie 1,254,814 884,437 Personnel 10,817,374 7,458,005 R&D 251,848 41,279 Coût de bureau 2,453,184 2,308,002 Voyages 516,596 213,733 Coût des partenaires externes 2,078,418 3,134,312 Amortissement et dépréciation 6,144,872 4,824,680 Paiements basés sur des actions 1,278,631 456,028 25,954,140 20,443,813 (Perte) des opérations (14,853,184 ) (10,887,514 ) AUTRES ÉLÉMENTS - REVENUS/(DÉPENSES) Coût financier (5,208,855 ) (2,935,917 ) Perte à l'extinction des passifs financiers (1,558,758 ) - Changements de FV dans la contrepartie conditionnelle - 247,661 Autres revenus (dépenses) 127,264 (146,568 ) Perte à la modification d'une débenture convertible (672,444 ) Gain sur la cession des biens et équipements 3,013 115,657 Perte par altération sur les biens et équipements (178,175 ) Devises étrangères 193,473 12,900 Perte nette avant impôt sur le revenu (22,147,666 ) (13,593,781 ) Revenu d'impôt différé/ (dépenses) 152,389 283,457 Perte nette après impôt sur le revenu (21 995 277 ) (13,310,324 ) AUTRES PERTES COMPLÈTES

Des éléments qui peuvent être reclassés par la suite en profits ou pertes Ajustement de la conversion des devises étrangères 195,268 - Perte nette et perte globale (21 800 009 ) (13,310,324 ) Perte nette attribuable à Propriétaires de Volatus Aerospace Inc. (21 364 227 ) (13,141,604 ) Participation non majoritaire (631,050 ) (168,720 ) (21 995 277 ) (13,310,324 ) Perte totale globale attribuable à Propriétaires de Volatus Aerospace Inc. (21 188 735 ) (13,141,604 ) Participation non majoritaire (611,274 ) (168,720 ) (21 800 009 ) (13,310,324 ) Perte par action attribuable aux actionnaires ordinaires (0.04 ) (0.04 ) Basique et dilué 543,912,520 302,699,537





RÉSUMÉ DES RÉSULTATS TRIMESTRIELS (en CAO)

Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2025 de 7 298 364 $ reflète le calendrier des livraisons des contrats de défense, y compris le reclassement de la première tranche du contrat de formation ISR allié à l'OTAN de 9 millions de dollars canadiens au premier trimestre 2026, qui avait été contracté au quatrième trimestre 2025 et dont les revenus associés seront reconnus lors de la livraison au deuxième trimestre 2026. Les deuxième et troisième trimestres 2025 ont chacun bénéficié de la livraison de systèmes ISR tactiques aux pays membres de l'OTAN, ce qui a renforcé le profil de revenus dans ces milieux. Le profil de revenus trimestriels devrait devenir plus constant à mesure que les livraisons contractuelles progressent et que l'arriéré du programme de défense de la société se convertit en revenus reconnus.

Q4 2025 T3 2025 T2 2025 T1 2025 Q4 2024 T3 2024 T2 2024 T1 2024 Revenus 7,298,364 10,605,438 10,587,075 5,713,158 6,783,176 6,618,504 7,121,993 6,623,741 Coûts directs 4,873,412 7,134,827 7,211,655 3,883,185 4,209,577 4,366,107 4,617,447 4,397,985 Bénéfice brut 2,424,952 3,470,611 3,375,420 1,829,973 2,573,599 2,252,397 2,504,546 2,225,757 33 % 33 % 32 % 32 % 38 % 34 % 35 % 34 % FRAIS D'EXPLOITATION Publicité et marketing 273,142 321,558 428,128 135,575 100,878 331,763 397,357 293,339 TI et technologie 369,988 521,629 118,017 245,180 157,851 210,328 259,456 256,802 Personnel 3,444,560 2,574,798 2,147,111 2,650,905 1,958,572 1,787,175 1,515,536 2,196,722 R&D 234,868 834 4,390 11,756 25,429 4,011 - 11,840 Coût de bureau 644,280 395,516 795,819 617,569 673,047 497,706 554,050 583,199 Voyages 277,446 101,097 73,765 64,288 38,959 77,011 40,143 57,621 Coût des partenaires externes 1,004,383 399,524 473,874 200,637 386,259 2,117,840 430,141 200,072 Amortissement et dépréciation 1,651,141 1,334,223 1,663,083 1,496,425 1,315,544 1,294,350 1,116,698 1,098,088 Paiements basés sur des actions 262,934 670,844 179,399 165,454 77,523 124,861 126,822 126,822 8,162,742 6,320,023 5,883,586 5,587,789 4,734,061 6,445,045 4,440,202 4,824,504 (Perte) des opérations (5,737,790 ) (2,849,412 ) (2,508,166 ) (3,757,816 ) (2,160,462 ) (4,192,648 ) (1,935,656 ) (2,598,748 ) AUTRES ÉLÉMENTS - REVENUS/(DÉPENSES) Coût financier (944,859 ) (1,874,601 ) (1,743,710 ) (645,685 ) (1,072,341 ) (992,806 ) (491,664 ) (379,106 ) Autres revenus (dépenses) 129,788 42,803 17,104 (62,431 ) 113,777 (2,669 ) 153 (10,168 ) Perte par altération – EPI (178,175 ) - - - - - - - Perte à l'extinction des passifs financiers - - (1,558,758

)

- - - - - Gain (perte) lors de la cession de biens et d'équipements 2,416 597 - - (1,541 ) (194,662 ) 319,044 (7,184 ) Perte à la rédemption - - (672,444

)

- - - - - Traduction des devises étrangères 109,779 140,881 (58,413 ) 1,225 92,541 (109,037 ) 25,508 3,887 Perte nette (6,618,840 ) (4,539,732 ) (6,524,387 ) (4,464,707 ) (3,028,025 ) (5,491,822 ) (2,082,615 ) (2,991,319 ) Revenu d'impôt différé/ (Dépenses) 152,389 - - - 283,457 - - - Perte nette (6,466,451 ) (4,539,732 ) (6,524,387 ) (4,464,707 ) (2,744,568 ) (5,491,822 ) (2,082,615 ) (2,991,319 ) AUTRES PERTES COMPLÈTES Ajustement de la conversion des devises étrangères 195,269 - - - - - - - Perte nette et perte globale (6,271,183 ) (4,539,732 ) (6,524,387 ) (4,464,707 ) (2,744,568 ) (5,491,822 ) (2,082,615 ) (2,991,319 ) Perte totale globale attribuable à Propriétaires de Volatus Aerospace (6,016,955 ) (4,545,679

)

(6,509,690

)

(4,116,411

)

(2,715,484 ) (5,440,827 ) (2,070,150 ) (2,915,143 ) Participation non majoritaire (254,228 ) 5,947 (14,697 ) (348,296 ) (29,085 ) (50,994 ) (12,465 ) (76,176 ) (6,271,183 ) (4,539,732 ) (6,524,387 ) (4,464,707 ) (2,744,568 ) (5,491,822 ) (2,082,615 ) (2,991,319 ) Perte par action Basique et dilué (0.01 ) (0.01 ) (0.01 ) (0.01 ) (0.01 ) (0.02 ) (0.02 ) (0.02 )





RAPPROCHEMENT DE L'EBITDA AJUSTÉ AVEC LA PERTE NETTE (en CAD)

Douze mois terminés le 31 décembre, Douze mois terminés le 31 décembre, 2025

2024* EBITDA ajusté (perte) (7,243,454 ) (9,678,911 ) Intérêt 5,208,855 2,935,917 Amortissement 6,144,872 4,824,680 Paiements basés sur des actions 1,278,631 456,028 Autres dépenses (revenus) 58,963 - Changements de FV dans la Considération Conditionnelle (247,661 ) (Gagne) ou perte lors de la cession de biens et d'équipements (3,013 ) (115,657 ) Perte par altération – EPI 178,175 - Traduction des devises étrangères (Gain) (193,474 ) (12,900 ) Perte à l'extinction des passifs financiers 1,558,758 - Perte à la rédemption 672,444 - Frais Proforma avant l'acquisition 2024 de Drone Delivery Canada - (5,894,796 ) Coût de transaction lié aux fusions et acquisitions - 1,969,259 Perte nette avant impôts (22,147,666 ) (13,593,781 )



* La comparaison 2024 est présentée sur une base pro forma pour refléter une année complète de l'organisation combinée Volatus et Drone Delivery Canada, fournissant une mesure équivalente des progrès opérationnels; l'EBITDA ajusté 2024 rapporté, ne reflétant que la période partielle suivant la clôture de la fusion du 30 août 2024, est divulgué dans le MD&A de la société et diffère de manière significative des chiffres présentés ici.

À propos de Volatus Aerospace Inc.

Volatus Aerospace Inc. est une entreprise canadienne intégrée de l'aérospatiale offrant des systèmes aériens sans pilote, des services de renseignement aérien, des logiciels d'autonomie et des solutions avancées de formation soutenant les marchés des infrastructures civiles, de la sécurité publique et de la défense. Grâce à sa combinaison de fabrication, d'opérations et de développement technologique, Volatus Aerospace fait progresser l'adoption de systèmes autonomes tout en soutenant le développement des capacités aérospatiales souveraines au Canada et sur les marchés connexes.

L'entreprise exploite une plateforme mondiale soutenant les opérations de drones, la formation des pilotes, la vente d'équipements et les services de données tout en continuant d'élargir ses capacités en autonomie, opérations à distance et technologies aériennes de nouvelle génération.

Note concernant les mesures non conformes aux PCGR :

Dans ce communiqué de presse, nous décrivons certains éléments de revenus et de dépenses qui sont inhabituels ou non récurrents. Il existe des termes non définis par les Normes internationales d'information financière (IFRS). Notre utilisation de ces termes peut différer de celle adoptée par d'autres compagnies. Plus précisément, le bénéfice brut, la marge brute, l'EBITDA ajusté ou EBITDA normalisé, et l'endettement d'exploitation sont des termes non définis par les IFRS qui peuvent être référencés ici. Nous fournissons ces détails afin que les lecteurs comprennent mieux les événements et transactions importants qui ont eu un impact sur nos résultats.

Tout au long de ce communiqué, il est fait référence au « bénéfice brut », à la « marge brute », au « EBITDA ajusté » et au « levier d'exploitation », qui sont des mesures non IFRS. La direction estime que le profit brut, défini comme le revenu moins les coûts directs, est une mesure supplémentaire utile des opérations. Le profit brut aide à mieux comprendre le niveau des coûts nécessaires pour générer des revenus. La marge brute illustre le profit brut en pourcentage d'âge des revenus. Bénéfices ajustés avant intérêts, impôts, amortissement et amortissement (« EBITDA ajusté »). La Société définit l'EBITDA ajusté comme la perte globale des IFRS excluant les frais d'intérêts, les charges d'amortissement et d'amortissement, les paiements basés sur les actions, les charges d'impôt sur le revenu, les coûts d'intégration et de diligence raisonnable, les profits ou pertes ponctuels (non récurrents), ainsi que l'affaiblissement des fonds de fond, des biens, des installations, des équipements et des actifs de droit d'usage (ROU). La Société considère que l'EBITDA ajusté est une métrique financière significative, car elle mesure la trésorerie générée par les opérations que la Société peut utiliser pour financer les besoins en fonds de roulement, couvrir les paiements futurs d'intérêts et de capital, et financer des initiatives de croissance futures. De plus, la société fait référence à « levier opérationnel ». L'effet de levier d'exploitation mesure la sensibilité avec laquelle le revenu d'exploitation réagit aux variations du chiffre d'affaires, en fonction de la proportion des coûts fixes versus variables dans la structure des coûts de la société. Une entreprise avec un fort endettement opérationnel connaît généralement une augmentation plus que proportionnelle de son revenu lorsque le chiffre d'affaires augmente, tandis que des baisses de revenus peuvent avoir un effet négatif amplifié. La direction surveille l'effet de levier opérationnel afin d'évaluer l'évolutivité des marges, de comprendre la dynamique de la structure des coûts et d'évaluer l'impact potentiel des variations de volume sur la rentabilité. Les lecteurs sont avertis que ces mesures non IFRS pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires utilisées par d'autres entreprises. Il est également conseillé aux lecteurs de ne pas considérer ces mesures financières non IFRS comme une alternative aux mesures financières calculées conformément aux Normes internationales de reporting financier (« IFRS »). L'EBITDA ajusté n'a aucune signification standardisée selon les IFRS et peut donc ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs, et ne doit pas être interprété comme une alternative à la perte globale ou au revenu déterminé conformément aux IFRS. Pour plus d'informations concernant les mesures financières qui n'ont pas été définies par les PCGR, y compris les rapprochements avec la mesure GAAP comparable la plus proche, consultez la section « Mesures non-PCGR et mesures additionnelles des PCGR » du plus récent MD&A de la société, disponible sur SEDAR.

Déclaration prospective :

Ce communiqué de presse contient des déclarations constituant des « informations prospectives » et des « déclarations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris des déclarations concernant les plans, intentions, croyances et attentes actuelles de la Société en ce qui concerne les activités commerciales futures et la performance opérationnelle. Souvent, mais pas toujours, l'information prospective et les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de mots tels que « plans », « s'attend », « est attendu », « budget », « planifié », « prévisions », « prévoit », « anticipe », « croit » ou « croit » ou des variations (y compris des variations négatives) de ces mots et expressions, ou des déclarations formées au futur ou indiquant que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourrait », « voudrait », « pourrait » ou « sera » (ou d'autres variantes de ce qui précède) être pris, se produire, être atteint ou se réaliser. L'information prospective comprend des renseignements concernant : (i) les plans d'affaires et les attentes de la Société; et (ii) les attentes concernant d'autres facteurs économiques, commerciaux et/ou concurrentiels. Les informations prospectives sont basées sur des données concurrentielles, financières et économiques actuellement disponibles ainsi que sur les plans, stratégies ou croyances opérationnelles à la date de ce communiqué, mais impliquent des risques, incertitudes, hypothèses et autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats, la performance ou les réalisations réelles de la Société diffèrent substantiellement de tout résultat futur, la performance ou les réalisations exprimées ou implicites par l'information prospective. Ces facteurs peuvent être basés sur des informations actuellement disponibles pour la Société, y compris des informations obtenues auprès d'analystes tiers de l'industrie et d'autres sources tierces, et sont basés sur les attentes ou croyances actuelles de la direction. Toute information prospective contenue dans ce communiqué de presse est expressément qualifiée par cette mise en garde. Les investisseurs sont avertis que les informations prospectives ne sont pas basées sur des faits historiques, mais reflètent plutôt des attentes, des estimations ou des projections concernant des résultats ou événements futurs basés sur les opinions, hypothèses et estimations jugées raisonnables par la direction à la date de publication des déclarations. Les informations prospectives et les déclarations prospectives reflètent les convictions actuelles de la Société et reposent sur des informations actuellement disponibles ainsi que sur des hypothèses qu'elle juge non déraisonnables compte tenu de toutes les circonstances. Dans certains cas, des facteurs importants ou des hypothèses sont discutés dans ce communiqué de presse en lien avec des déclarations contenant des informations prospectives. Ces facteurs et hypothèses matériels incluent, sans s'y limiter : la commercialisation des vols de drones au-delà de la ligne de vue visuelle et les avantages potentiels pour l'entreprise; et le respect des exigences de cotation continue de la TSXV. Bien que la Société ait tenté d'identifier des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les actions, événements ou résultats réels diffèrent de manière significative de ceux décrits dans les informations prospectives, il peut y avoir d'autres facteurs qui font en sorte que les actions, événements ou résultats diffèrent de ceux anticipés, estimés ou intentionnels. Les informations prospectives contenues ici sont faites à la date de ce communiqué de presse et, sauf si la loi l'exige, la Société se nie de toute obligation de mettre à jour toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements ou de résultats futurs ou autrement. Il n'y a aucune garantie que les informations prospectives seront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière significative de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier excessivement à l'information prospective.

Aucune autorité de réglementation des valeurs mobilières n'a approuvé ou désapprouvé le contenu de ce communiqué de presse. La Bourse de Toronto n'assume aucune responsabilité quant à l'adéquation ou à l'exactitude de ce communiqué de presse.

SOURCE : Volatus Aerospace Inc.

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