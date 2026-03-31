EssilorLuxottica et Meta élargissent leur portefeuille de lunettes IA

avec les modèles Ray-Ban Meta optiques

Paris, France et Menlo Park, USA (31 mars 2026) – EssilorLuxottica et Meta annoncent l'expansion de leur portefeuille de lunettes avec IA et lancent une toute nouvelle gamme de modèles optiques Ray-Ban Meta, conçus pour être équipés de verres correcteurs. Dans le cadre de leur partenariat pluriannuel, les deux entreprises ont créé la catégorie des lunettes avec IA qui englobe Ray-Ban Meta, Oakley Meta HSTN et Oakley Meta Vanguard, les lunettes de performance avec IA, dédiées aux activités sportives, ainsi que Meta Ray-Ban Display, les premières lunettes avec un affichage intégré dans le verre optique.

La nouvelle collection Ray-Ban Meta comprendra deux modèles dédiés aux besoins optiques : Ray-Ban Meta Blayzer Optics (Gen 2) et Scriber Optics (Gen 2). Ces nouvelles montures sont plus confortables et personnalisables grâce à une structure plus fine, à des plaquettes de nez interchangeables, à des charnières surextensibles offrant 10° de rotation en plus ainsi qu’à des branches pouvant être ajustées pour s’adapter à la morphologie de chacun. Un bouton de commande dédié permet désormais d’activer Meta AI d'une simple pression, d'accéder à des raccourcis personnalisés et de capturer du contenu plus simplement. Compatibles avec une large gamme de designs de verres, Blayzer Optics et Scriber Optics conviennent à un plus grand nombre de porteurs de verres correcteurs. La gamme Ray-Ban Meta peut être équipée de verres unifocaux avancés, de verres progressifs et de verres Transitions, permettant aux consommateurs de porter une même paire de lunettes, quelles que soient les conditions de luminosité.

En plus de ces nouveaux styles Ray-Ban Meta, de nouvelles couleurs seront lancées pour tous les produits Oakley Meta et les lunettes Oakley Meta Vanguard seront proposés pour la première fois avec les verres Transitions, offrant aux sportifs et à l’ensemble des consommateurs une netteté visuelle et un confort optimisé sans avoir à changer de lunettes. Les verres Transitions s'adaptent automatiquement aux variations de luminosité, passant d'une teinte claire à l’intérieur à une teinte solaire plus foncée à l’extérieur. Combinés à la technologie Prizm d'Oakley, qui améliore les couleurs et les contrastes, les verres Prizm Transitions offrent une expérience visuelle supérieure des terrains de sport aux grands espaces.

Pour compléter la gamme optique Ray-Ban Meta, de nouvelles couleurs sont disponibles, pour cette saison, en durée limitée, notamment Shiny Transparent Grey (Wayfarer), Shiny Transparent Peach (Skyler) et Matte Transparent Peach (Headliner), disponibles en précommande ici. L’ensemble de la collection des lunettes avec IA sera lancée dans de nouvelles régions et pays, plus tard dans l’année, notamment au Japon, en Corée du Sud, à Singapour, au Chili, au Pérou et en Colombie.

Avec l’annonce d’aujourd’hui, nous étendons également les fonctionnalités de Meta AI sur nos lunettes avec IA, avec la traduction en direct dans un plus grand nombre de langues (japonais, mandarin et arabe), le suivi nutritionnel pour mieux comprendre votre alimentation, grâce à l’enregistrement des aliments consommés via commande vocale ou capture photo, ainsi que la synthèse des messages reçus pour résumer les conversations manquées, le tout entièrement en mode mains libres.

« Nous avons réalisé l'inimaginable en créant avec Meta la toute nouvelle catégorie des lunettes avec IA, qui suscite une demande et une attirance croissante. Elle ouvre aux consommateurs un portail vers le futur qui s’adapte avec élégance et discrétion à leur visage. Toutefois, le vrai potentiel est encore devant nous. En étant les premiers à lancer des lunettes avec IA spécialement conçues pour les personnes portant une correction visuelle, en proposant les fonctionnalités améliorées de Meta AI et en élargissant la distribution, nous franchissons un cap important, dans une dynamique qui entraîne l’ensemble de l'industrie et des millions de nouveaux consommateurs », ont déclaré Francesco Milleri, Président-Directeur Général et Paul du Saillant, Directeur Général Délégué d'EssilorLuxottica.

Avec toutes les collections de lunettes avec IA, les utilisateurs peuvent interagir avec Meta AI sur la base de ce qu'ils voient, des photos et des vidéos qu’ils enregistrent en mode subjectif, écouter de la musique et des podcasts sur Spotify ou Amazon Music, passer des appels, envoyer des messages, traduire des conversations en direct et même suivre leurs performances en temps réel via Strava et Garmin avec Oakley Meta Vanguard. Dotées d’un appareil photo de 12 MP et d’un mode vidéo en 3K, ces lunettes permettent de capturer facilement les moments du quotidien en vision subjective. L'intégration de Spotify et Amazon Music offre une expérience d'écoute immersive, tandis que la traduction en temps réel permet des conversations naturelles entre différentes langues. Un système de six micros assure un enregistrement audio immersif et réduit le bruit de fond pour des appels et des interactions vocales plus nets.

La collection Ray-Ban Meta, incluant les modèles Ray-Ban Meta Blayzer Optics et Scriber Optics, sera disponible en précommande exclusivement aux États-Unis à partir du 31 mars en cliquant ici. À compter du 14 avril, ces nouveaux modèles seront en vente dans les magasins Ray-Ban et Ray-Ban.com, dans certains magasins d’optique du réseau EssilorLuxottica tels que LensCrafters, Sunglass Hut, Salmoiraghi & Viganò, Apollo, GrandVision, Vision Express ainsi que d’autres enseignes, et via le réseau des opticiens distribuant EssilorLuxottica dans les pays suivants: États-Unis, Royaume-Uni, Italie, Irlande, Australie, Canada, France, Espagne, Autriche, Belgique, Allemagne, Finlande, Danemark, Norvège, Suède, Suisse, Pays-Bas, Émirats Arabes Unis et plus tard dans l’année Brésil, Mexique et Inde. Ils sont aussi en vente sur Meta.com.

Prix d'entrée suggérés pour Ray-Ban Meta Blayzer Optics (Gen 2) et Scriber Optics (Gen 2) : 499 USD et 469 EUR.

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