Kutsu Oma Säästöpankki Oyj:n pääomamarkkinapäivään 19.5.2026

OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 31. maaliskuuta 2026 klo 16.00

Oma Säästöpankki Oyj:llä (OmaSp) on ilo kutsua sijoittajat, analyytikot ja median edustajat ensimmäiseen pääomamarkkinapäiväänsä.

Aika: Tiistai 19.5.2026 klo 13.00–16.00

Tapahtumaformaatti: Hybriditapahtuma Helsingissä (paikan päällä ja suorana webcast-lähetyksenä)

Paikka: Sanomatalo, Flik Studio Eliel, Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki

OmaSp:n toimitusjohtaja Karri Alameri isännöi tapahtumaa yhdessä johtoryhmän jäsenten kanssa. OmaSp:n johto esittelee katsauksen yhtiön liiketoimintaan, strategiaan ja toimintaympäristöön sekä yhtiön taloudelliseen kehitykseen ja tavoitteisiin. Tilaisuus pidetään englanniksi.

Pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuteen viimeistään 8.5.2026 rekisteröitymislinkin kautta.

Yksityiskohtainen ohjelma sekä webcast-lähetyksen tiedot ja linkit julkaistaan lähempänä pääomamarkkinapäivää yhtiön verkkosivuilla. Tallenne ja esitysmateriaalit ovat myös saatavilla tilaisuuden jälkeen.

Lisätietoja: Pirjetta Soikkeli, viestintäjohtaja, p. +358 40 750 0093