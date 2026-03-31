Perspicacité instantanée : Le moteur DFM propulsé par l’IA de RapidDirect transforme les conceptions 3D en actifs prêts pour la production

SHENZHEN, Chine, 31 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- RapidDirect, un chef de file chinois de la fabrication numérique, a annoncé aujourd’hui le déploiement réussi d’une mise à jour majeure propulsée par l’IA pour sa plateforme de devis instantanés. Cette mise à jour marquante introduit un « Cerveau de fabrication numérique » sophistiqué conçu pour automatiser les évaluations de conceptions complexes et fournir aux ingénieurs des perspectives de fabrication interactives et instantanées. En se positionnant comme un fabricant axé sur la technologie (« Tech-First »), RapidDirect élimine les barrières traditionnelles entre la conception et la production afin de soutenir les ingénieurs à l’échelle mondiale.



Rétroaction d’IA en temps réel avec arborescences de perçage et annotation de filetages.



Alors que les chaînes d’approvisionnement mondiales font face à une complexité croissante et à une demande pour des cycles de développement plus rapides, le besoin de flux de travail fluides, de la conception à la production, n’a jamais été aussi grand. Le nouveau moteur d’IA de RapidDirect répond à ce besoin en transformant la façon dont les utilisateurs interagissent avec leurs modèles 3D, passant de rapports statiques à une expérience dynamique et interactive.

L’expérience de l’IA interactive : La visualisation réinventée

Au cœur de cette mise à jour se trouve une capacité de « téléchargement pour identification » qui accélère considérablement la phase de conception. Le moteur d’IA utilise des algorithmes spécialisés, adaptés à la précision de l’usinage CNC, pour signaler les risques de fabrication en temps réel. Grâce à une rétroaction visuelle 3D instantanée intégrée directement au modèle, les utilisateurs peuvent visualiser des problèmes complexes tels que les parois minces ou les goulots d’étranglement de l’usinage dans un environnement de haute fidélité. Cela permet aux ingénieurs de prévoir les risques de traitement et d’optimiser les conceptions avant même de dépenser un dollar pour la commande.

Cette clarté est renforcée par le nouveau système de reconnaissance automatisée des caractéristiques. RapidDirect a quadruplé ses capacités de reconnaissance, passant de cinq caractéristiques dans l’ancienne version à vingt dans la version actuelle. Ce système génère une « arborescence automatisée des caractéristiques de perçage », simplifiant les géométries complexes en points de données digestes qui facilitent la communication entre les ingénieurs et les équipes d’approvisionnement.

RapidDirect introduit également l’annotation manuelle en ligne pour les filetages. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs et aux ingénieurs de fabrication chevronnés de RapidDirect de collaborer par le biais d’un marquage manuel en ligne. Par exemple, les utilisateurs peuvent désormais marquer les filetages directement sur les dessins 3D, éliminant ainsi le besoin de dessins techniques 2D distincts pour ces caractéristiques, ce qui accroît l'efficacité et améliore l'expérience utilisateur globale.

La révolution de l’efficacité : Automatisation de l’infrastructure

Au-delà de l’interface utilisateur, cette mise à jour apporte une révolution dans la documentation et l’efficacité de l’ingénierie d’arrière-plan :

Documentation en un clic : La plateforme permet désormais l’exportation instantanée de rapports DFM (conception pour la fabrication) complets, réduisant le temps de documentation manuelle de quelques jours à quelques secondes.

La plateforme permet désormais l’exportation instantanée de rapports DFM (conception pour la fabrication) complets, réduisant le temps de documentation manuelle de quelques jours à quelques secondes. Dessin automatisé 3D vers 2D : Le moteur peut générer automatiquement des dessins techniques 2D à partir des modèles 3D téléchargés, simplifiant le flux de travail d’approvisionnement et assurant la cohérence des dossiers techniques.

Le moteur peut générer automatiquement des dessins techniques 2D à partir des modèles 3D téléchargés, simplifiant le flux de travail d’approvisionnement et assurant la cohérence des dossiers techniques. Bien que ces outils permettent actuellement aux équipes d’ingénierie internes de RapidDirect de répondre avec une rapidité sans précédent, l’entreprise prévoit de déployer la « documentation en un clic » et le « dessin automatisé » directement pour ses clients au fil des itérations de sa plateforme en ligne.





L’innovation native sur la scène mondiale

Cette mise à jour marque une étape audacieuse pour RapidDirect, positionnant l’entreprise comme un chef de file de l’innovation chinoise native aux côtés des géants mondiaux de la fabrication numérique. En créant un « fil numérique » unifié qui relie l’intention de conception à la réalité de la production, RapidDirect réduit les risques de calendrier et permet aux ingénieurs de construire des projets plus ambitieux et plus rapidement, en toute confiance.

« Notre vision est d’éliminer les frictions qui, historiquement, ralentissent le passage de l’idée à la réalité », a déclaré Leon Huang, PDG de RapidDirect. « En déployant ce "Cerveau de fabrication numérique", nous ne donnons pas seulement un devis à nos clients; nous leur offrons un partenaire dans le processus de conception qui garantit que chaque pièce est prête pour la production dès son téléchargement. »

À propos de RapidDirect

RapidDirect est une entreprise de fabrication numérique de premier plan en Chine qui fournit une infrastructure numérique de bout en bout pour l’approvisionnement en composants mécaniques sur mesure. En combinant une plateforme d’IA de pointe et une vaste expertise en fabrication, RapidDirect simplifie l’ensemble du cycle de vie des produits, du prototypage rapide à la production à grande échelle. Reconnue par les ingénieurs du monde entier, RapidDirect s’engage à combler le fossé entre la conception et la fabrication grâce à la transparence, la rapidité et l’innovation.

Contact média

RapidDirect

Sam Yin

Directeur du marketing et de la stratégie

media@rapiddirect.com

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