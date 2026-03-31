Elis annonce la mise à disposition de son document d’enregistrement universel 2025

Puteaux, le 31 mars 2026 - Elis annonce avoir déposé son document d’enregistrement universel 2025 auprès de l’Autorité des marchés financiers (« AMF »), le 30 mars 2026 sous le numéro D.26-0186.

Le document d’enregistrement universel 2025 comprend :

le rapport financier annuel, constitué des comptes consolidés, des comptes annuels, du rapport de gestion, de l’Etat de durabilité et des rapports des commissaires aux comptes y afférents ;

le rapport du conseil de surveillance sur le gouvernement d’entreprise ;

les informations relatives aux honoraires des commissaires aux comptes ;

les informations requises au titre du descriptif du programme de rachat d'actions.

Le document d’enregistrement universel 2025 est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté ou téléchargé sur le site internet de Elis :

https://fr.elis.com/fr/groupe/relations-investisseurs/information-reglementee

Le document d’enregistrement universel est également disponible sur le site de l’AMF :

www.amf-france.org

Contacts

Nicolas Buron

Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux

Relations Investisseurs

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

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