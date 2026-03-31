KALMAR OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 31.3.2026 KLO 17.40



Kalmar Oyj:n vuoden 2026 varsinaisessa yhtiökokouksessa tehdyt päätökset

Kalmar Oyj:n (”Yhtiö”) varsinainen yhtiökokous (“Yhtiökokous”) pidettiin tänään 31.3.2026 Helsingissä. Yhtiökokous hyväksyi kaikki osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja hallituksen sille tekemät ehdotukset.

Tilinpäätös, voitonjako ja vastuuvapaus

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2025.

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2025 jaetaan osinkoa 1,09 euroa kutakin A-sarjan ja 1,10 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 2.4.2026 ja osinko maksetaan 13.4.2026.

Yhtiökokous käsitteli toimielinten palkitsemisraportin. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2025.

Hallitus

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kahdeksan. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Jaakko Eskola, Lars Engström, Marcus Hedblom, Vesa Laisi, Casimir Lindholm, Sari Pohjonen ja Emilia Torttila-Miettinen. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Carita Himberg. Hallituksen jäsenten toimikausi alkoi Yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen vuosipalkkiot vahvistettiin seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtaja: 168 000 euroa

Hallituksen varapuheenjohtaja: 100 000 euroa

Muut hallituksen jäsenet: 84 000 euroa

Valiokuntien jäseniksi valituille hallituksen jäsenille vahvistettiin lisäksi vuosipalkkio seuraavasti:

Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan puheenjohtaja: 21 000 euroa

Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan jäsen: 10 500 euroa

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja: 16 000 euroa

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen: 10 500 euroa

Hallituksen mahdollisten muiden valiokuntien puheenjohtaja: 16 000 euroa

Hallituksen mahdollisten muiden valiokuntien jäsen: 5 500 euroa

Noin 40 % kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan Kalmarin B-sarjan osakkeina ja loput rahana.

Hallituksen tai valiokunnan kokoukseen osallistuvalle hallituksen jäsenelle maksetaan kiinteän vuosipalkkion lisäksi 1 000 euron kokouspalkkio, kun kokous pidetään jäsenen asuinmaassa. Muussa maassa kuin hallituksen jäsenen kotimaassa järjestettävistä kokouksista kokouspalkkio on 2 000 euroa ja eri mantereella pidetyistä kokouksista 3 000 euroa. Etä- ja puhelinkokouksista sekä normaaleista kokouksista, joihin hallituksen jäsen osallistuu etänä, kokouspalkkiona maksetaan 1 000 euroa.

Tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin varmentaja

Yhtiökokous valitsi uudelleen Yhtiön tilintarkastajaksi ja kestävyysraportoinnin varmentajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n toimikaudeksi, joka päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2027 päättyessä.

Yhtiökokouksen valtuutukset hallitukselle

Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotusten mukaisesti päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta Yhtiön vapaalla omalla pääomalla sekä päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden Suomen osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Molemmat valtuutukset ovat voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 200 000 euron suuruisista lahjoituksista yliopistoyhteistyöhön, hyväntekeväisyyteen tai vastaavaan tarkoitukseen. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Lisätietoja antavat:

Carina Geber-Teir, sijoittajasuhde-, markkinointi- ja viestintäjohtaja, puh. 040 502 4697

Ulla Bono, lakiasiainjohtaja, puh. 050 539 0893

Kalmar lyhyesti

Kalmar (Nasdaq Helsinki: KALMAR) liikuttaa hyödykkeitä kriittisissä toimitusketjuissa maailmanlaajuisesti, ja sen visiona on olla edelläkävijä kestävän materiaalien käsittelyn laitteissa ja palveluissa. Yhtiö tarjoaa laajan valikoiman uraauurtavia raskaiden materiaalien käsittelylaitteita ja palveluja satamille ja terminaaleille, jakelukeskuksille, valmistavalle teollisuudelle ja raskaan logistiikan tarpeisiin. Kalmar toimii maailmanlaajuisesti yli 120 maassa ja työllistää noin 5 300 henkilöä. Kalmarin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, Suomessa. Vuonna 2025 yhtiön liikevaihto oli yhteensä noin 1,7 miljardia euroa. www.kalmar.fi