Valeo - Mise à disposition du document d'enregistrement universel 2025

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Mise à disposition du Document d’enregistrement universel 2025

Paris, le 31 mars 2026 - Valeo annonce avoir déposé le 31 mars 2026 son Document d’enregistrement universel 2025 auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) sous le numéro D.26-0184.

Le Document d’enregistrement universel 2025 inclut notamment le rapport intégré, le rapport financier annuel, le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise, le rapport de durabilité ainsi que le descriptif du programme de rachat d’actions de la Société.

Le Document d’enregistrement universel 2025 est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté et téléchargé sur l’espace « Investisseurs & Actionnaires » du site internet de la Société (www.valeo.com), rubrique « Informations réglementées » ou rubrique « Publications & Présentations ».

Il est également disponible sur le site de l’AMF (www.amf-france.org).





A propos de Valeo

Valeo est un leader technologique mondial qui conçoit des solutions et systèmes innovants pour ses partenaires automobiles et technologiques. Le groupe est organisé autour de ses divisions POWER, BRAIN et LIGHT, et de Valeo Service qui propose des solutions pour l'après-vente et les nouvelles formes de mobilité.

Valeo s'engage à rendre la mobilité plus sûre, durable et abordable pour tous. Le Groupe est au cœur de la voiture de demain qui sera électrifiée, plus sûre et pilotée par le logiciel. Il s'appuie sur son empreinte industrielle mondiale et son leadership technologique dans l'électrification, les systèmes avancés d'aide à la conduite, l'éclairage et les logiciels, pour capter une part croissante de la valeur par véhicule.

Valeo est coté à la Bourse de Paris.

Valeo en bref : 20,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2025 | 100 000 employés dans le monde | 29 pays | 149 sites de production | 59 centres de R&D | 19 plateformes de distribution (au 26 février 2026).

Plus d’informations sur www.valeo.com





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