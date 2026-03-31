NGen annonce 79,5 millions de dollars pour de nouveaux projets d'IA afin d'aider les fabricants canadiens à rivaliser à l'échelle mondiale

TORONTO, 31 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Next Generation Manufacturing Canada (NGen), l'organisation à but non lucratif dirigée par l'industrie qui guide le pôle d'innovation mondial du Canada pour la fabrication avancée, a annoncé aujourd'hui 29,2 millions de dollars de nouveaux financements fédéraux pour soutenir 20 nouveaux projets permettant aux fabricants partout au Canada d'adopter et de mettre à l'échelle des solutions d'IA fabriquées au Canada.

Ce nouveau financement est fourni par le biais de la Stratégie pancanadienne en matière d'intelligence artificielle du gouvernement du Canada et est délivré à l'industrie par NGen.

Associés à plus de 50,3 millions de dollars d'investissements directs des entreprises, ces projets représentent un investissement total de 79,5 millions de dollars dans l'innovation en fabrication avancée au Canada.

L'annonce a été faite lors du Sommet N³ (Nouveau. Maintenant. Prochain), un rassemblement des principaux innovateurs, fabricants, investisseurs et décideurs du pays pour aborder les défis les plus urgents auxquels fait face l'industrie canadienne et présenter les technologies de pointe qui façonnent l'avenir de la fabrication.

Les 20 projets réunissent des fabricants, des entreprises technologiques et des chercheurs pour résoudre des problèmes de production – allant de l'amélioration de la sécurité, du contrôle de la qualité et de la production – tout en améliorant la commercialisation de l'intelligence artificielle canadienne.

« Ces projets visent à transformer l'IA canadienne en productivité canadienne — en maintenant les machines en fonctionnement plus longtemps, en réduisant les déchets et en évitant des arrêts coûteux », a déclaré Jayson Myers, PDG de NGen. « Les fabricants subissent une pression intense pour contrôler les coûts, construire des chaînes d'approvisionnement résilientes et rivaliser à l'échelle mondiale. En intégrant directement l'IA canadienne sur les lignes de production, nous aidons les fabricants à le faire maintenant, et non dans quelques années. »

Bien que le nouveau financement provienne du gouvernement fédéral, NGen n'est pas un ministère ou une agence gouvernementale. Il s'agit d'une organisation indépendante dirigée par l'industrie, responsable de la sélection, de la gestion et du soutien de projets qui répondent à de réels défis de fabrication et produisent des résultats commerciaux.

Intelligence artificielle fonctionnant sur le plancher d'usine

Ces projets se concentrent sur la résolution de véritables défis industriels, notamment :

Systèmes d'inspection de qualité et de traçabilité alimentés par l'IA

Robotique plus intelligente et plus flexible pour la fabrication et la construction

Jumeaux numériques pour accélérer la production dans les sciences de la vie

Équipements activés par l'IA capables de s'adapter en temps réel aux conditions changeantes

Outils d'inspection 3D avancés et d'essai automatisé





Ensemble, ces 20 projets soutiendront les fabricants dans des secteurs tels que l'automobile, la technologie de défense et de sécurité, la construction résidentielle, les sciences de la vie, la production alimentaire et les matériaux avancés. La liste complète des projets est jointe ci-dessous.

Soutenu par la Stratégie pancanadienne en matière d'IA

Le programme de commercialisation de la Stratégie pancanadienne en matière d'IA du gouvernement du Canada est conçu pour aider l'industrie canadienne à sortir l'IA des laboratoires et à l'utiliser commercialement — créant des emplois, renforçant les chaînes d'approvisionnement et bâtissant une compétitivité à long terme.

« Ces projets collaboratifs permettront d’accélérer la commercialisation d’innovations en intelligence artificielle et en apprentissage machine qui rendent le secteur canadien de la fabrication plus efficace et à la fine pointe de la technologie, tout en appuyant les priorités du gouvernement, à savoir favoriser la prospérité, renforcer la résilience des chaînes d’approvisionnement et stimuler notre croissance économique, a déclaré la ministre de l’Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l’honorable Mélanie Joly. En favorisant l’innovation en intelligence artificielle par l’intermédiaire de programmes comme les grappes d’innovation mondiales, le gouvernement du Canada souhaite donner aux fabricants canadiens, de même qu’aux PME, les moyens de se démarquer à l’échelle mondiale, de consolider nos capacités nationales et d’accroître la productivité tout en garantissant des exportations fiables et diversifiées. »

« Les nouveaux projets annoncés par NGen marquent une étape importante, car ils visent à accélérer l’innovation et la commercialisation grâce à l’intelligence artificielle, a déclaré le ministre de l’Intelligence artificielle et de l’Innovation numérique et ministre responsable de l’Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario, l’honorable Evan Solomon. Ces projets soutenus par le gouvernement du Canada aideront les fabricants canadiens à moderniser leurs procédés et leurs systèmes de production en y intégrant des solutions d’IA de pointe. Ces transformations contribueront à accroître leur efficacité, à renforcer leurs capacités d’adaptation et de compétitivité, et à stimuler la prospérité du Canada tout en affermissant son leadership à l’échelle mondiale. »

Développer l'avantage de la fabrication avancée au Canada

Avec ces nouveaux projets en cours, NGen continue de développer un écosystème national de fabricants et de fournisseurs de solutions IA travaillant ensemble pour moderniser la production, améliorer la sécurité, réduire les déchets et créer de nouvelles opportunités commerciales.

Les entreprises intéressées à participer aux futurs programmes de financement de NGen sont encouragées à visiter www.ngen.ca.

À propos de NGen

Next Generation Manufacturing Canada (NGen) est l'organisation à but non lucratif dirigée par l'industrie qui conduit le pôle d'innovation mondial du Canada pour la fabrication avancée. NGen relie les fabricants, les développeurs technologiques, les chercheurs, les développeurs et les décideurs à travers l'écosystème de fabrication avancée du Canada. Grâce à des initiatives telles que le Sommet N³, l'organisation travaille à accélérer la commercialisation des technologies de fabrication avancée et à renforcer la compétitivité industrielle du Canada.

Contact media (Contact du bureau du ministre)

Robbie MacLeod

Directeur principal, Communications et Services aux membres

Secrétaire corporatif

NGen | 613.297.3578 | robbie.macleod@ngen.ca

Annexe : Projets financés pour l'IA dans la fabrication avancée