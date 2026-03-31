NGen annonce 79,5 millions de dollars pour de nouveaux projets d'IA afin d'aider les fabricants canadiens à rivaliser à l'échelle mondiale

TORONTO, 31 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Next Generation Manufacturing Canada (NGen), l'organisation à but non lucratif dirigée par l'industrie qui guide le pôle d'innovation mondial du Canada pour la fabrication avancée, a annoncé aujourd'hui 29,2 millions de dollars de nouveaux financements fédéraux pour soutenir 20 nouveaux projets permettant aux fabricants partout au Canada d'adopter et de mettre à l'échelle des solutions d'IA fabriquées au Canada.
Ce nouveau financement est fourni par le biais de la Stratégie pancanadienne en matière d'intelligence artificielle du gouvernement du Canada et est délivré à l'industrie par NGen.
Associés à plus de 50,3 millions de dollars d'investissements directs des entreprises, ces projets représentent un investissement total de 79,5 millions de dollars dans l'innovation en fabrication avancée au Canada.
L'annonce a été faite lors du Sommet N³ (Nouveau. Maintenant. Prochain), un rassemblement des principaux innovateurs, fabricants, investisseurs et décideurs du pays pour aborder les défis les plus urgents auxquels fait face l'industrie canadienne et présenter les technologies de pointe qui façonnent l'avenir de la fabrication.
Les 20 projets réunissent des fabricants, des entreprises technologiques et des chercheurs pour résoudre des problèmes de production – allant de l'amélioration de la sécurité, du contrôle de la qualité et de la production – tout en améliorant la commercialisation de l'intelligence artificielle canadienne.
« Ces projets visent à transformer l'IA canadienne en productivité canadienne — en maintenant les machines en fonctionnement plus longtemps, en réduisant les déchets et en évitant des arrêts coûteux », a déclaré Jayson Myers, PDG de NGen. « Les fabricants subissent une pression intense pour contrôler les coûts, construire des chaînes d'approvisionnement résilientes et rivaliser à l'échelle mondiale. En intégrant directement l'IA canadienne sur les lignes de production, nous aidons les fabricants à le faire maintenant, et non dans quelques années. »
Bien que le nouveau financement provienne du gouvernement fédéral, NGen n'est pas un ministère ou une agence gouvernementale. Il s'agit d'une organisation indépendante dirigée par l'industrie, responsable de la sélection, de la gestion et du soutien de projets qui répondent à de réels défis de fabrication et produisent des résultats commerciaux.
Intelligence artificielle fonctionnant sur le plancher d'usine
Ces projets se concentrent sur la résolution de véritables défis industriels, notamment :
- Systèmes d'inspection de qualité et de traçabilité alimentés par l'IA
- Robotique plus intelligente et plus flexible pour la fabrication et la construction
- Jumeaux numériques pour accélérer la production dans les sciences de la vie
- Équipements activés par l'IA capables de s'adapter en temps réel aux conditions changeantes
- Outils d'inspection 3D avancés et d'essai automatisé
Ensemble, ces 20 projets soutiendront les fabricants dans des secteurs tels que l'automobile, la technologie de défense et de sécurité, la construction résidentielle, les sciences de la vie, la production alimentaire et les matériaux avancés. La liste complète des projets est jointe ci-dessous.
Soutenu par la Stratégie pancanadienne en matière d'IA
Le programme de commercialisation de la Stratégie pancanadienne en matière d'IA du gouvernement du Canada est conçu pour aider l'industrie canadienne à sortir l'IA des laboratoires et à l'utiliser commercialement — créant des emplois, renforçant les chaînes d'approvisionnement et bâtissant une compétitivité à long terme.
« Ces projets collaboratifs permettront d’accélérer la commercialisation d’innovations en intelligence artificielle et en apprentissage machine qui rendent le secteur canadien de la fabrication plus efficace et à la fine pointe de la technologie, tout en appuyant les priorités du gouvernement, à savoir favoriser la prospérité, renforcer la résilience des chaînes d’approvisionnement et stimuler notre croissance économique, a déclaré la ministre de l’Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l’honorable Mélanie Joly. En favorisant l’innovation en intelligence artificielle par l’intermédiaire de programmes comme les grappes d’innovation mondiales, le gouvernement du Canada souhaite donner aux fabricants canadiens, de même qu’aux PME, les moyens de se démarquer à l’échelle mondiale, de consolider nos capacités nationales et d’accroître la productivité tout en garantissant des exportations fiables et diversifiées. »
« Les nouveaux projets annoncés par NGen marquent une étape importante, car ils visent à accélérer l’innovation et la commercialisation grâce à l’intelligence artificielle, a déclaré le ministre de l’Intelligence artificielle et de l’Innovation numérique et ministre responsable de l’Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario, l’honorable Evan Solomon. Ces projets soutenus par le gouvernement du Canada aideront les fabricants canadiens à moderniser leurs procédés et leurs systèmes de production en y intégrant des solutions d’IA de pointe. Ces transformations contribueront à accroître leur efficacité, à renforcer leurs capacités d’adaptation et de compétitivité, et à stimuler la prospérité du Canada tout en affermissant son leadership à l’échelle mondiale. »
Développer l'avantage de la fabrication avancée au Canada
Avec ces nouveaux projets en cours, NGen continue de développer un écosystème national de fabricants et de fournisseurs de solutions IA travaillant ensemble pour moderniser la production, améliorer la sécurité, réduire les déchets et créer de nouvelles opportunités commerciales.
Les entreprises intéressées à participer aux futurs programmes de financement de NGen sont encouragées à visiter www.ngen.ca.
À propos de NGen
Next Generation Manufacturing Canada (NGen) est l'organisation à but non lucratif dirigée par l'industrie qui conduit le pôle d'innovation mondial du Canada pour la fabrication avancée. NGen relie les fabricants, les développeurs technologiques, les chercheurs, les développeurs et les décideurs à travers l'écosystème de fabrication avancée du Canada. Grâce à des initiatives telles que le Sommet N³, l'organisation travaille à accélérer la commercialisation des technologies de fabrication avancée et à renforcer la compétitivité industrielle du Canada.
Contact media (Contact du bureau du ministre)
Robbie MacLeod
Directeur principal, Communications et Services aux membres
Secrétaire corporatif
NGen | 613.297.3578 | robbie.macleod@ngen.ca
Annexe : Projets financés pour l'IA dans la fabrication avancée
- Robotique appliquée à l'IA – Fait sortir l'IA du laboratoire et sur le plancher d'usine, permettant une production automobile plus rapide, plus sûre et plus compétitive, fabriquée au Canada.
Responsable : Magna International Inc. | Partenaires : Sarcomere Dynamics
- Système de surveillance de la santé des machines alimenté par les informations sur l'importance des caractéristiques – IA qui écoute les machines avant qu'elles ne tombent en panne, réduisant les temps d'arrêt, diminuant les déchets et maintenant les chaînes d'approvisionnement automobiles canadiennes en bonne santé.
Responsable : Martinrea International Inc. | Partenaires : Polyalgorithm Machine Learning (Poly ML)
- AI Size Up – Perception activée par l'IA permettant aux robots de comprendre le monde réel, poussant la robotique canadienne vers une automatisation de fabrication plus intelligente et plus flexible.
Responsable : InDro Robotics | Partenaires : Owen and Company Holdings Inc.; LFL Group
- Génération de chemin automatisée pour les robots dans la fabrication de matrices et de moules – IA rendant la fabrication de haute précision plus rapide et plus accessible pour les petites et moyennes entreprises en réduisant la complexité de la programmation.
Responsable : Maple Advanced Robotics Inc. | Partenaires : Stronach Centre of Innovation (Magna International)
- Projet GL-AI-ZE – Fabrication activée par l'IA accélérant le développement de matériaux intelligents de prochaine génération fabriqués au Canada, renforçant le leadership en matière de matériaux avancés et développant une fabrication propre.
Responsable : Miru Smart Technologies Corp | Partenaires : Mazlite Inc.; Innovative Finishing Solutions Inc.
- Révolutionner la fabrication de Powerpack avec des technologies IA – Déploiement de plateformes de calcul cognitif intégrant des systèmes de vision alimentés par l'IA et de la robotique dans la fabrication de Powerpack.
Responsable : Martinrea International Inc. | Partenaires : Xaba
- CoPilote activé par l'IA pour améliorer la qualité et l'efficacité de la fabrication à niveau de lot – Soutien à la décision IA en temps réel directement sur la ligne de production, améliorant la qualité sans ralentir la production.
Responsable : Acerta Analytics Solutions Inc. | Partenaires : Woodbridge Foam Corporation
- Technologies de réseau de phase optimisées par l'IA fabriquées au Canada – Renforce les capacités d'inspection industrielle et de détection avancée du Canada grâce à une fabrication optimisée par l'IA.
Responsable : CEMWorks | Partenaires : TransEON
- Eagle-X : Automatisation basée sur l'IA et fabrication de prochaine génération – Apporte l'automatisation IA de prochaine génération dans la fabrication d'équipements lourds, modernisant ainsi l'industrie traditionnelle ici même au Canada.
Responsable : Eagle Hydraulique | Partenaires : MAYA Heat Transfer Technologies
- Mise en œuvre de l'IA agentive dans l'ensemble du processus de fabrication – IA basée sur des agents qui coordonne des processus complexes dans des installations entières, gérant les systèmes de fabrication plutôt que des machines individuelles.
Responsable : Foreseeson Technology Inc. | Partenaires : mode40
- Fabrication personnalisée activée par l'IA : Première plateforme numérique de gynécologie au monde – Combine fabrication avancée, IA et innovation en santé des femmes pour produire des dispositifs médicaux personnalisés fabriqués au Canada.
Responsable : Cosm Medical Corp. | Partenaires : Clarius Mobile Health
- Fabrication de semi-conducteurs activée par l'IA pour le centre de données de prochaine génération – Fabrication de puces activée par l'IA soutenant des centres de données de prochaine génération et renforçant la position du Canada dans les technologies de semi-conducteurs avancées.
Responsable : Electrophotonic-IC Inc. | Partenaires : Dream Photonics
- Accélérateurs de production d'IA de l'ingénierie MacLean – Accélérateurs de production d'IA aidant les fabricants canadiens à rivaliser à l'échelle mondiale dans les industries lourdes et basées sur les ressources, renforçant le leadership en matière d'exploitation minière et de fabrication.
Responsable : MacLean Engineering and Marketing Company Ltd. | Partenaires : MAYA Heat Transfer Technologies
- Application des agents IA pour un contrôle qualité universel dans la fabrication – Agents IA adaptant le contrôle qualité à travers les produits, les usines et les processus, apportant cohérence et rapidité aux décisions de fabrication avancée.
Responsable : Dana Canada Corporation | Partenaires : Neatco Engineering Services Inc.
- Inspection de qualité basée sur l'IA de l'électrolyte aqueux pour une batterie à zinc-air – Contrôle qualité intelligent améliorant la fiabilité et la sécurité dans la fabrication de stockage d'énergie propre de nouvelle génération.
Responsable : e-Zinc | Partenaires : Katalyze AI
- Optimisation du rendement matière avec senseur optique et IA – Systèmes de vision alimentés par l'IA optimisant le rendement en matières premières dans le traitement alimentaire, réduisant les déchets de jusqu'à 15 % tout en diminuant la consommation d'énergie et d'eau.
Responsable : Worximity Technologies Inc. | Partenaires : Solution Inox Inc.
- Planification dynamique robuste intelligente – Planification dynamique alimentée par l'IA apportant une optimisation en temps réel à la fabrication à haute mixité et faible volume, aidant les fabricants canadiens à réduire les coûts et à réagir plus rapidement aux changements du marché.
Responsable : ntwist inc | Partenaires : TAQA Drilling Solutions
- Circuits intégrés photoniques intelligents (iPIC) – Photonique siliconne optimisée par l'IA remplaçant les connexions électriques pour améliorer de manière spectaculaire l'efficacité énergétique des centres de données, positionnant le Canada comme un leader en technologies optiques durables.
Responsable : WhalePiX Inc. | Partenaires : EXFO
- Optimisation de la fabrication de béton activée par l'IA – Optimisation du mélange en temps réel de l'IA, de l'usine au déversement, réduisant l'utilisation de ciment et les émissions de CO₂ tout en positionnant le Canada comme un leader dans la construction durable.
Responsable : R.W. Tomlinson Limited | Partenaires : Giatec Scientific Inc.
- Accélérer la découverte et la commercialisation de matériaux avancés grâce à l'IA – Un Centre de conception intelligente alimenté par l'IA réduisant les cycles de R&D de jusqu'à 50 %, renforçant l'écosystème des matériaux avancés du Canada et permettant une montée en échelle plus rapide des solutions de nouvelle génération dans le ciment, l'automobile et la dépollution environnementale.
Responsable : Myant Corp. | Partenaires : Universal Matter