DeFi Technologies gibt die Ernennung von Jacob Lindberg zum Chief Revenue Officer von Valour bekannt, der die Expansion in den nordischen Ländern und Europa leiten wird

TORONTO, March 31, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen“ oder „DeFi Technologies“) (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzwirtschaft („DeFi“) schließt, freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft, Valour Inc., und Valour Digital Securities Limited (zusammen „ Valour“), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten („ETPs“), Jacob Lindberg zum Chief Revenue Officer ernannt haben.

In dieser Funktion wird Herr Lindberg die Entwicklung der Geschäftsstrategie von Valour in der gesamten nordischen Region sowie in anderen wichtigen europäischen Märkten leiten und dabei den weiteren Ausbau der Plattform des Unternehmens für börsengehandelte Produkte („ETP“) im Bereich digitale Vermögenswerte, institutionelle Partnerschaften sowie die nächste Wachstumsphase bei institutionellen Anlageprodukten vorantreiben.

Herr Lindberg tritt Valour in einer entscheidenden Phase seiner Entwicklung bei, da DeFi Technologies seine Plattform über börsennotierte ETPs hinaus auf ein breiteres Spektrum an institutionellen Fondsstrukturen und Kapitalmarktprodukten ausweitet. Neben dem Ausbau seiner ETP-Präsenz in ganz Europa entwickelt das Unternehmen Produkte, die auf die wachsende Nachfrage von professionellen und institutionellen Anlegern zugeschnitten sind. Dazu gehören Fondsstrukturen nach OGAW-Art, aktiv verwaltete Zertifikate („AMCs“), Hedgefonds, Dachfondsstrategien sowie weitere institutionelle Anlageinstrumente, die darauf abzielen, den Vertrieb zu erweitern und ein nachhaltigeres, diversifiziertes verwaltetes Vermögen aufzubauen.

Herr Lindberg ist Gründer und ehemaliger Chief Executive Officer von Vinter, einem regulierten Indexanbieter, der sich auf Krypto-Vermögenswerte spezialisiert hat. Unter seiner Führung dienten die Indizes von Vinter als Basis für Finanzprodukte, die an den wichtigsten Börsen notiert waren, darunter die Nasdaq, die Londoner Börse, die Deutsche Börse Xetra, Spotlight und die SIX Swiss Exchange. Im Jahr 2024 wurde Vinter von Kaiko übernommen, einem Unternehmen für Finanzdateninfrastruktur.

Während seiner Zeit bei Vinter hat Herr Lindberg eine Startkapitalrunde in Höhe von 3,4 Millionen US-Dollar bei einer Bewertung von über 20 Millionen US-Dollar unter der Führung von Octopus Ventures abgeschlossen und das Unternehmen zu einem Indexanbieter ausgebaut, der viele der weltweit größten Krypto-Vermögensverwalter betreut. Außerdem wurde er 2022 in die „Forbes 30 Under 30“-Liste aufgenommen.

Herr Lindberg hat die Methodiken für mehrere wegweisende Indexprodukte im Bereich der digitalen Vermögenswerte entwickelt, darunter das erste ETP auf einen Bitcoin- und Gold-Index, das erste ETP auf einen Krypto-Momentum-Faktor-Index sowie den VDAB10, den ersten Krypto-Index mit begrenzter Marktkapitalisierung.

„Jacob Lindberg bringt eine seltene Kombination aus unternehmerischer Erfahrung, Fachwissen im Bereich digitaler Vermögenswerte und fundierter Kenntnis der europäischen Anlageproduktlandschaft mit“, so Johan Wattenström, Chief Executive Officer und Chairman von DeFi Technologies. „Während wir die Präsenz von Valour in den nordischen Ländern und ganz Europa ausbauen, legen wir gleichzeitig den Grundstein für die nächste Generation institutioneller Produktangebote, darunter Fondsstrukturen und verwaltete Lösungen, die auf die Bedürfnisse professioneller Anleger zugeschnitten sind. Jacobs Background liegt genau an der Schnittstelle zwischen Produktinnovation, Indexierung und Marktentwicklung, was ihn zur idealen Besetzung für diese nächste Wachstumsphase macht.“

„Valour hat das breiteste Produktangebot für Anleger aufgebaut, die Zugang zum asymmetrischen Renditeprofil von Krypto-Anlagen wie Bitcoin, Ether und Solana suchen“, sagte Jacob Lindberg. „Die vor uns liegende Chance besteht nicht nur darin, den Zugang zu Krypto-ETPs in wichtigen europäischen Märkten zu erweitern, sondern auch darin, zur Entwicklung von Strukturen auf institutionellem Niveau beizutragen, die den Bedürfnissen eines breiteren Anlegerkreises gerecht werden. Ich habe die jahrelange Zusammenarbeit mit dem kompetenten Team von Valour bei Vinter sehr geschätzt, daher freue ich mich sehr, nun zu diesem Zeitpunkt in das Unternehmen einzutreten, um die geschäftliche Expansion von Valour zu unterstützen.“

Valour erweitert den Zugang von Anlegern zu digitalen Vermögenswerten durch sein wachsendes Angebot an börsennotierten ETPs in ganz Europa. Die Ernennung von Herrn Lindberg spiegelt das anhaltende Engagement von DeFi Technologies wider, in die Führungsspitze zu investieren, um langfristiges Wachstum, Produktinnovationen, die regionale Expansion und den Aufbau eines umfassenderen Ökosystems institutioneller Produkte zu fördern.

Über DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzwirtschaft („DeFi“) schließt. Als erster am Nasdaq gelisteter Digital-Asset-Manager seiner Art bietet DeFi Technologies Aktionären eine diversifizierte Beteiligung an der breiteren dezentralen Wirtschaft durch sein integriertes und skalierbares Geschäftsmodell. Dazu gehören Valour, das über regulierte ETPs Zugang zu über einhundert der innovativsten digitalen Vermögenswerte der Welt bietet; Stillman Digital, ein Prime Brokerage für digitale Vermögenswerte mit Schwerpunkt auf Ausführung und Verwahrung auf institutioneller Ebene; Reflexivity Research, das führende Forschungsarbeiten im Bereich der digitalen Vermögenswerte durchführt; Neuronomics, das quantitative Handelsstrategien und Infrastruktur entwickelt; und DeFi Alpha, der interne Geschäftsbereich des Unternehmens für Arbitrage und Handel. Mit umfassender Expertise in den Bereichen Kapitalmärkte und neue Technologien baut DeFi Technologies das institutionelle Tor zur Zukunft des Finanzwesens. Folgen Sie DeFi Technologies auf LinkedIn und X/Twitter. Weitere Informationen finden Sie unter https://defi.tech/

Tochtergesellschaften von DeFi Technologies

Über Valour

Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour“) emittieren börsengehandelte Produkte („ETPs“), die es Privatanlegern und institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr traditionelles Bankkonto auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour ist Teil des Geschäftsbereichs Asset Management von DeFi Technologies. Weitere Informationen über Valour, zur Anmeldung oder für aktuelle Updates finden Sie unter valour.com.

Über Reflexivity Research

Reflexivity Research LLC ist ein führendes Forschungsunternehmen, das sich auf die Erstellung hochwertiger, tiefgehender Research-Berichte für die Bitcoin- und Digital-Asset-Branche spezialisiert hat und Anleger mit wertvollen Erkenntnissen unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.reflexivityresearch.com/

Über Stillman Digital

Stillman Digital ist ein führender Liquiditätsanbieter für digitale Vermögenswerte und bietet Unternehmen grenzenlose Liquiditätslösungen, mit Schwerpunkt auf branchenführender Handelsausführung, Abwicklung und Technologie. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.stillmandigital.com

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten u. a. die Notierung des 1Valour Bitcoin Physical Staking und des 1Valour Ethereum Physical Staking; die Entwicklung der Bitcoin- und Ethereum-Blockchains; das Vertrauen der Anleger in die ETPs von Valour; das Interesse und Vertrauen der Anleger in digitale Vermögenswerte; das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Akzeptanz des dezentralisierten Finanzwesens; die Suche des Unternehmens und seiner Tochtergesellschaften nach Geschäftschancen und die Vorteile oder potenziellen Renditen solcher Chancen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Erfolge des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren zählen unter anderem die Akzeptanz von Valour-ETPs durch Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des Sektors für dezentrale Finanzdienstleistungen und Kryptowährungen, Vorschriften und Regelungen in Bezug auf dezentrale Finanzdienstleistungen und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten. Trotz der Bemühungen des Unternehmens, wichtige Faktoren zu identifizieren, die wesentliche Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwähnten hervorrufen könnten, treten unter Umständen weitere Faktoren auf, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder angestrebt ausfallen. Es kann keine Zusicherung dahingehend ausgesprochen werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in diesen Aussagen genannten abweichen können. Die Leser sollten daher kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

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Chief Executive Officer

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