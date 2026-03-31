DeFi Technologies annonce la nomination de Jacob Lindberg au poste de directeur des revenus de Valour pour piloter son expansion en Europe et dans les pays nordiques

TORONTO, 31 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- DeFi Technologies (la « Société » ou « DeFi Technologies ») (Nasdaq : DEFT) (CBOE CA : DEFI) (GR : R9B), une société de technologie financière qui fait le lien entre les marchés de capitaux traditionnels et la finance décentralisée (« DeFi »), se réjouit d’annoncer que sa filiale Valour Inc., et Valour Digital Securities Limited (conjointement « Valour »), un émetteur de premier plan de produits négociés en bourse (« ETP »), ont nommé Jacob Lindberg au poste de directeur des revenus.

M. Lindberg pilotera le développement de la stratégie commerciale de Valour dans les pays nordiques et sur d’autres marchés européens clés. Il soutiendra l’expansion continue de la plateforme de produits négociés en bourse (« ETP ») d’actifs numériques de la Société, le développement de ses partenariats institutionnels et la prochaine phase de croissance de ses produits d’investissement institutionnels.

Il rejoint Valour à un moment charnière de son évolution, alors que DeFi Technologies élargit sa plateforme au-delà des ETP cotés pour proposer une gamme plus étendue de structures de fonds institutionnels et de produits de marchés de capitaux. Outre le développement de sa présence sur le marché des ETP en Europe, la Société conçoit des produits destinés à répondre à la demande croissante des investisseurs professionnels et institutionnels. Ces produits incluent des fonds de type OPCVM, des certificats à gestion active (« AMC »), des fonds spéculatifs, des stratégies de fonds de fonds et d’autres véhicules institutionnels visant à élargir la distribution et à créer des actifs sous gestion plus durables et diversifiés.

M. Lindberg est le fondateur et l’ancien directeur général de Vinter, un fournisseur d’indices réglementé spécialisé dans les crypto-actifs. Sous sa direction, les indices de Vinter ont servi de base à des produits financiers cotés sur les principales places boursières, telles que le Nasdaq, le London Stock Exchange, la Deutsche Börse Xetra, Spotlight et le SIX Swiss Exchange. En 2024, Vinter a été rachetée par Kaiko, une société d’infrastructure de données financières.

Lors de son passage chez Vinter, M. Lindberg a levé 3,4 millions de dollars américains lors d’un premier tour de table, valorisant l’entreprise à plus de 20 millions de dollars américains. Ce tour de table, mené par Octopus Ventures, a permis à Vinter de devenir un fournisseur d’indices de référence pour de nombreux gestionnaires d’actifs crypto parmi les plus importants au monde. Il a également figuré dans le classement Forbes 30 Under 30 en 2022.

M. Lindberg a développé les méthodologies de plusieurs produits indiciels novateurs dans le secteur des actifs numériques, dont le premier ETP indiciel Bitcoin & Gold, le premier ETP indiciel de facteur de momentum crypto et le VDAB10, le premier indice crypto à capitalisation boursière plafonnée.

« Jacob possède une combinaison rare d’expérience entrepreneuriale, d’expertise en actifs numériques et d’une connaissance approfondie du paysage européen des produits d’investissement », a déclaré Johan Wattenström, PDG et président de DeFi Technologies. « Alors que nous étendons la présence de Valour dans les pays nordiques et en Europe, nous préparons également le terrain pour la prochaine génération d’offres de produits institutionnels, notamment des structures de fonds et des solutions de gestion adaptées aux besoins des investisseurs professionnels. Le parcours de Jacob, qui se situe au carrefour de l’innovation produit, de l’indexation et du développement de marché, fait de lui le candidat idéal pour cette nouvelle phase de croissance. »

« Valour propose l’offre de produits la plus complète pour les investisseurs souhaitant accéder au profil de rendement asymétrique des crypto-actifs, comme le Bitcoin, Ether et Solana », a souligné Jacob Lindberg. « En plus d’élargir l’accès aux ETP d’actifs crypto sur les principaux marchés européens, l’opportunité qui s’offre à nous pourrait contribuer au développement de structures institutionnelles répondant aux besoins d’un éventail plus large d’investisseurs. J’ai eu le plaisir de travailler pendant des années avec l’équipe performante de Valour chez Vinter. Je suis donc ravi de rejoindre l’entreprise à ce stade de son développement pour soutenir son expansion commerciale. »

Valour continue d’élargir l’accès des investisseurs aux actifs numériques grâce à sa gamme croissante d’ETP cotés en Europe. La nomination de M. Lindberg témoigne de l’engagement continu de DeFi Technologies à investir dans son équipe dirigeante afin de soutenir la croissance à long terme, l’innovation produit, l’expansion régionale et la mise en place d’un écosystème de produits institutionnels plus vaste.

À propos de DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. (Nasdaq : DEFT) (CBOE CA : DEFI) (GR : R9B) est une société de technologie financière qui fait le lien entre les marchés financiers traditionnels et la finance décentralisée (« DeFi »). Premier gestionnaire d’actifs numériques de sa catégorie coté au Nasdaq, DeFi Technologies offre aux investisseurs en actions une exposition diversifiée à l’économie décentralisée au sens large grâce à une approche commerciale intégrée et évolutive. Son modèle comprend Valour, qui donne accès à plus de cent des actifs numériques les plus innovants au monde via des ETP réglementés ; Stillman Digital, un courtier en actifs numériques de premier ordre axé sur une exécution et une conservation de qualité institutionnelle ; Reflexivity Research, qui fournit des recherches de pointe ciblées sur le secteur des actifs numériques ; Neuronomics, qui développe des stratégies et des infrastructures de trading quantitatif ; et DeFi Alpha, sa branche dʼactivité interne dʼarbitrage et de trading. Forte d’une expertise approfondie des marchés financiers et des technologies émergentes, DeFi Technologies construit la passerelle institutionnelle vers la finance de demain. Suivez DeFi Technologies sur LinkedIn et X/Twitter et pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://defi.tech/

Les filiales de DeFi Technologies

À propos de Valour

Valour Inc. et Valour Digital Securities Limited (ensemble, « Valour ») émettent des produits négociés en bourse (« ETP ») qui permettent aux investisseurs particuliers et institutionnels d’accéder à des actifs numériques d’une manière simple et sécurisée via leur compte bancaire traditionnel. Valour appartient au segment Gestion des actifs de DeFi Technologies. Pour en savoir plus sur Valour, pour vous abonner ou pour recevoir nos actualités, rendez-vous sur valour.com.

À propos de Reflexivity Research

Reflexivity Research LLC est un cabinet de recherche de premier ordre spécialisé dans la création de rapports de recherche approfondis et de qualité supérieure dans le secteur du bitcoin et des actifs numériques, visant à apporter de précieux éclairages aux investisseurs. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.reflexivityresearch.com/

À propos de Stillman Digital

Stillman Digital est un fournisseur de liquidités d’actifs numériques de premier rang proposant des solutions illimitées en la matière pour les entreprises, en capitalisant sur une exécution de transactions, un règlement et une technologie de pointe dans le secteur. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.stillmandigital.com

Mise en garde concernant les informations prospectives :

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable. Les informations prospectives comprennent, sans toutefois s’y limiter, la cotation de 1Valour Bitcoin Physical Staking et 1Valour Ethereum Physical Staking ; le développement des blockchains Bitcoin et Ethereum ; la confiance des investisseurs dans les ETP de Valour ; l’intérêt et la confiance des investisseurs dans les actifs numériques ; l’environnement réglementaire en matière de maturité et d’adoption des principes de la finance décentralisée ; la poursuite d’opportunités commerciales par la Société ou ses filiales ; et les avantages ou les rendements potentiels qui en découlent. Ces informations prospectives sont soumises à des risques connus ou non, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient entraîner des différences sensibles entre les résultats, le niveau d’activité, le rendement ou les réalisations réels de la Société et ceux exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, entre autres, l’acceptation des ETP de Valour sur les places boursières ; la croissance et le développement du secteur de la finance décentralisée et des cryptomonnaies ; la réglementation applicable à la finance décentralisée et aux cryptomonnaies ; et les incertitudes générales liées aux activités commerciales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales. Bien que la Société ait tenté de recenser les facteurs importants susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les résultats réels et ceux exprimés dans les déclarations prospectives, d’autres facteurs pourraient entraîner une déviation des résultats par rapport à ses prévisions, estimations ou intentions. Rien ne garantit que ces déclarations s’avèrent exactes, dans la mesure où les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux qui y sont anticipés. Par conséquent, nous recommandons aux lecteurs de ne pas s’y fier indûment. La Société décline toute obligation de les mettre à jour, sauf si les lois en vigueur sur les valeurs mobilières l’exigent.

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Johan Wattenström

Président-directeur général

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(323) 537-7681

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