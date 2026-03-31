Dassault Systèmes : dépôt du Document d'enregistrement universel 2025

Communiqué de Presse

VELIZY-VILLACOUBLAY, France — le 31 mars 2026

Dépôt du Document d’enregistrement universel 2025

Dassault Systèmes (Euronext Paris : FR0014003TT8, DSY.PA) annonce que son Document d’enregistrement universel 2025 (valant rapport financier annuel) a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 31 mars 2026.

Ce document est disponible sur le site de la société à l’adresse https://investor.3ds.com/fr (rubriques Information réglementée ou Evènements et publications/Rapports). Des exemplaires du Document d’enregistrement universel 2025 sont également disponibles sur demande au siège social de Dassault Systèmes (10, rue Marcel Dassault, CS 40501 – 78946 Vélizy-Villacoublay Cedex, France).

Les documents suivants prévus par les dispositions légales et réglementaires sont intégrés dans le Document d’enregistrement universel :

le rapport financier annuel 2025,

le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise,

le rapport de durabilité, et

le descriptif du programme de rachat d’actions proposé à l’Assemblée générale.

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A PROPOS DE DASSAULT SYSTÈMES

Dassault Systèmes est un accélérateur de progrès humain. Depuis 1981, l'entreprise crée des mondes virtuels au service de la vie réelle pour améliorer la vie des consommateurs, des patients et des citoyens. Grâce à la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes, 370 000 clients de toutes tailles et de tous secteurs peuvent collaborer, imaginer et concevoir des innovations durables ayant un impact significatif. Pour plus d'informations, visitez : www.3ds.com.

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