KALMAR OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 31.3.2026 KLO 18.30



Kalmarin hallituksen järjestäytymiskokous 2026

Kalmar Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa valittu hallitus on järjestäytymiskokouksessaan valinnut Jaakko Eskolan hallituksen puheenjohtajaksi ja Casimir Lindholmin hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Hallitus arvioi, että kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallitus valitsi keskuudestaan Lars Engströmin, Marcus Hedblomin, Vesa Laisin ja Sari Pohjosen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan jäseniksi. Sari Pohjonen valittiin valiokunnan puheenjohtajaksi.

Hallitus valitsi keskuudestaan ​Jaakko Eskolan, Carita Himbergin, Casimir Lindholmin ja Emilia Torttila-Miettisen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi. Jaakko Eskola valittiin valiokunnan puheenjohtajaksi.

Hallitus valitsi keskuudestaan ​Lars Engströmin, Vesa Laisin ja Emilia Torttila-Miettisen teknologiavaliokunnan jäseniksi. Määräaikaisen teknologiavaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Vesa Laisi.

Hallituksen sihteerinä jatkaa Kalmarin lakiasiainjohtaja Ulla Bono.



Kalmar (Nasdaq Helsinki: KALMAR) liikuttaa hyödykkeitä kriittisissä toimitusketjuissa maailmanlaajuisesti, ja sen visiona on olla edelläkävijä kestävän materiaalien käsittelyn laitteissa ja palveluissa. Yhtiö tarjoaa laajan valikoiman uraauurtavia raskaiden materiaalien käsittelylaitteita ja palveluja satamille ja terminaaleille, jakelukeskuksille, valmistavalle teollisuudelle ja raskaan logistiikan tarpeisiin. Kalmar toimii maailmanlaajuisesti yli 120 maassa ja työllistää noin 5 300 henkilöä. Kalmarin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, Suomessa. Vuonna 2025 yhtiön liikevaihto oli yhteensä noin 1,7 miljardia euroa. www.kalmar.fi