WENDEL : Harper Mates est nommée CEO de Wendel North America

COMMUNIQUÉ — 31.03.2026

Harper Mates est nommée CEO de Wendel North America

Dans le cadre de son activité d’investissement pour compte propre, Wendel annonce la nomination de Harper Mates en tant que CEO de Wendel North America.

Harper Mates succède à Adam Reinmann, qui prend sa retraite après 13 ans de services, ayant bâti la plateforme américaine de Wendel de toutes pièces. Adam restera Senior Advisor auprès du Directoire de Wendel pendant une période de transition. Wendel exprime sa profonde gratitude envers Adam pour son leadership et son esprit entrepreneurial. Cette transition reflète l'évolution naturelle de la stratégie de Wendel en Amérique du Nord, alors que le Groupe concentre ses efforts sur la création de valeur au sein de son portefeuille américain existant, tout en poursuivant le développement à long terme d'une plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers.

L'expérience approfondie d'Harper en matière d'investissement, sa connaissance du portefeuille et des managements des sociétés en portefeuille ainsi que sa compréhension de la culture de Wendel et de son approche d'actionnaire de long terme, font d'elle la personne idéale pour mener l'équipe vers son prochain chapitre. En plus de ses fonctions au sein du Comité d'Investissement de Wendel et en tant que représentante des salariés au Conseil de Surveillance de Wendel, Harper Mates est Présidente du Conseil d'Administration du Crisis Prevention Institute et d'ACAMS.

Avant de rejoindre le bureau new-yorkais de Wendel en 2015, Harper a travaillé chez MidOcean Partners, Citigroup Private Equity et JPMorgan Chase. Elle est titulaire d'un MBA de la Harvard Business School et d'une licence de l'Université du Wisconsin-Madison.

Agenda

Jeudi 23 avril 2026

Activité du 1er trimestre 2026 – Communication financière au 31 mars 2026 (avant bourse)

Jeudi 21 mai 2026

Assemblée générale

Jeudi 30 juillet 2026

Résultats semestriels 2026 – Communication financière au 30 juin 2026 et comptes semestriels consolidés (avant bourse)

Jeudi 22 octobre 2026

Activité du 3e trimestre 2026 – Communication financière au 30 septembre 2026 (avant bourse)

À propos de Wendel

Wendel SE est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Dans le cadre de son activité d’investissement pour compte propre, elle investit dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Crisis Prevention Institute, Globeducate, IHS Towers, Scalian, Stahl et Tarkett. En 2023, Wendel a annoncé son intention de développer une plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers en complément de ses activités d'investissement pour compte propre. Dans ce cadre, Wendel a finalisé les acquisitions d’une participation de 51 % dans IK Partners en mai 2024, et de 72 % de Monroe Capital en mars 2025 et annoncé l’acquisition de Committed Advisors en octobre 2025. Au 31 décembre 2025, le Groupe gère 47 Mds d’euros pour le compte d’investisseurs tiers pro forma de l’acquisition de Committed Advisors, et environ 5,5 Mds d’euros investis pour compte propre.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable — Court terme : A-2

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.

Pour en savoir plus : wendelgroup.com

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