ITA Airways se joint au réseau Star Alliance

Le réseau Star Alliance accueille le transporteur national italien, favorisant ainsi davantage des voyages fluides pour les clients dans le monde entier.

ROME, 31 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le réseau Star Alliance a officiellement accueilli ITA Airways en tant que nouveau membre, marquant ainsi l’achèvement de l’intégration du transporteur italien à la plus grande alliance de transporteurs aériens du monde.





ITA Airways a célébré son entrée dans l’Alliance lors d’une cérémonie qui s’est déroulée au salon Piazza di Spagna, dans l’aérogare 3 de l’aéroport de Rome Fiumicino. Cette cérémonie a été présidée par Joerg Eberhart, chef de la direction et directeur général d’ITA Airways, Theo Panagiotoulias, chef de la direction du réseau Star Alliance, et Dieter Vranckx, chef des Affaires commerciales de Lufthansa Group, en présence de représentants des médias et d’invités institutionnels.

À compter du 1er avril, ITA Airways sera pleinement intégrée au réseau mondial de l’Alliance, reliant ainsi sa plaque tournante de Rome Fiumicino et l’aéroport de Milan Linate, desservis par 17 membres du réseau Star Alliance, à plus de 1 150 destinations dans le monde. Les clients voyageant dans l’ensemble du réseau peuvent désormais profiter d’un enregistrement jusqu’à la destination finale, des privilèges réciproques pour voyageurs assidus et de l’accès aux salons du réseau Star Alliance, ce qui leur offre une expérience plus fluide, tant à destination qu’au départ de l’Italie.

À l’occasion de cet événement marquant, Theo Panagiotoulias, chef de la direction du réseau Star Alliance, a déclaré : « Au nom de nos membres, je suis ravi d’accueillir ITA Airways en tant que 26e membre du réseau Star Alliance. C’est le fruit d’un travail d’intégration ciblé et collaboratif. Grâce à l’arrivée d’ITA Airways, nous étendons non seulement notre réseau à destination et au départ de l’Italie, mais nous améliorons également l’expérience de nos clients lorsqu’ils voyagent avec plusieurs transporteurs aériens, en leur offrant l’accès au plus grand réseau mondial de salons d’aéroport, des privilèges de fidélité plus complets et d’autres avantages, tels que le suivi des bagages – le tout dans le but d’améliorer leur voyage à chaque étape. »

Joerg Eberhart, chef de la direction et directeur général d’ITA Airways, a indiqué : « L’intégration au réseau Star Alliance marque une étape historique pour ITA Airways et constitue un tournant décisif dans notre croissance. En devenant membre du regroupement mondial le plus vaste et le mieux établi, nous élargissons considérablement notre présence internationale tout en offrant à nos passagers une expérience de voyage plus fluide, plus homogène et de grande qualité, avec un accès à plus de 1 150 destinations dans le monde, des correspondances plus simples, des services intégrés et une offre haut de gamme renforcée. Parallèlement, nous apportons au réseau Star Alliance notre identité italienne unique, enrichissant ainsi l’Alliance et renforçant le rôle que joue ITA Airways pour relier l’Italie au monde, en alliant les normes d’excellence mondiales à l’accueil chaleureux et à l’élégance qui caractérisent le style italien de voyager. »

L’entrée d’ITA Airways au sein de l’Alliance a été encadrée par Lufthansa Group, et des équipes d’experts des différents transporteurs aériens du groupe ont mis en place un programme d’intégration intensif au cours des derniers mois.

Dieter Vranckx, chef des Affaires commerciales de Lufthansa Group, a déclaré : « L’adhésion au réseau Star Alliance n’a été possible que grâce à l’engagement sans faille et à l’étroite collaboration des équipes dévouées d’ITA Airways, de Lufthansa Group et du réseau Star Alliance. Nous sommes heureux d’accueillir ITA Airways en tant que transporteur aérien à part entière au sein de Lufthansa Group et de l’Alliance, élargissant ainsi les options des voyageurs en Europe et dans le monde entier. Ensemble, ITA Airways et Lufthansa Group proposent une proposition de valeur conjointe qui profitera à nos clients, à nos partenaires et à l’écosystème du réseau Star Alliance. »

ITA Airways, qui transporte plus de 16 millions de passagers chaque année, apporte plus de 350 vols quotidiens au réseau de l’Alliance, grâce à une solide présence sur le réseau intérieur et régional. Cet ajout élargit l’offre de voyages en Italie et en Europe, tout en améliorant la connectivité entre le sud de l’Europe et les principaux marchés internationaux.

Les clients admissibles bénéficient de services prioritaires, de l’accès aux salons dans l’ensemble du réseau Star Alliance, ainsi que des privilèges réciproques pour voyageurs assidus, notamment pour l’accumulation et l’échange de points et de milles. Les clients ayant le statut Star Alliance Gold auront également accès aux salons d’ITA Airways à Rome, à Milan et à Catane.

Avec l’arrivée d’ITA Airways, le réseau Star Alliance compte désormais 26 transporteurs membres, proposant plus de 17 500 vols quotidiens à l’échelle d’un réseau mondial couvrant plus de 190 pays.

À propos d’ITA Airways

ITA Airways est la compagnie aérienne italienne de référence. Détenue à 59 % par le ministère italien de l’Économie et des Finances, et à 41 % par Deutsche Lufthansa AG, elle propose des services de transport aérien de passagers et de fret, assurant à l’Italie une connectivité de qualité avec des destinations internationales capables de soutenir le tourisme et les échanges commerciaux, tout en garantissant des liaisons nationales grâce à une approche de mobilité intégrée.

Grâce à une digitalisation avancée de ses processus, visant à offrir une expérience optimale et des services personnalisés, la Compagnie place le service client au cœur de sa stratégie, tout en s’engageant fermement en faveur de la durabilité. Cet engagement se décline sur plusieurs plans : environnemental (flotte jeune, technologiquement avancée pour réduire l’impact environnemental), social (attention portée aux personnes et aux collectivités sur les territoires où elle opère) et organisationnel (intégration de la durabilité dans ses stratégies et processus internes).

ITA Airways est membre du réseau Star Alliance, la meilleure alliance mondiale de transporteurs aériens, qui offre aux clients une expérience de voyage fluide grâce à son réseau mondial de transporteurs membres.

Renseignements pour les médias :

Adresse électronique : media@ita-airways.com

À propos de Lufthansa Group

Lufthansa Group est un groupe mondial de sociétés aériennes qui exerce ses activités partout dans le monde et compte au total plus de 300 filiales et placements en titres de capitaux propres. La mission de l’entreprise est de relier les personnes, les cultures et les économies de manière durable. En outre, la sécurité, la qualité, la fiabilité et l’innovation constituent ses principales priorités. Lufthansa Group comprend les segments Transporteurs de passagers et Services aéronautiques.

La société aérienne ITA Airways est le dernier membre en date de Lufthansa Group, qui détient une participation de 41 % au capital du transporteur italien. Aujourd’hui, les transporteurs exploitant un réseau sont Lufthansa Airlines, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines et ITA Airways. Ces sociétés aériennes offrent à leurs clients une expérience haut de gamme avec des produits et services de grande qualité. La stratégie de multiples plaques tournantes procure aux passagers un réseau de liaisons complet ainsi que la plus grande flexibilité possible pour leur voyage. Eurowings se positionne comme un transporteur axé exclusivement sur le trafic point à point pour les vols court et moyen-courriers en Europe. Le segment Transporteurs de passagers comprend également les transporteurs régionaux Lufthansa CityLine, Lufthansa City Airlines, Air Dolomiti, Edelweiss Air, Discover Airlines et le placement en titres de capitaux propres dans SunExpress, une coentreprise de Lufthansa Group et de Turkish Airlines. Depuis l’été 2021, Discover Airlines complète l’offre de Lufthansa Group en ce qui a trait au segment en pleine croissance des voyages d’agrément.

Le segment Services aéronautiques comprend les segments Logistique et MRR, ainsi que d’autres secteurs d’activité, notamment Lufthansa Aviation Training et Lufthansa Systems.

Lufthansa Group investit actuellement dans ses produits à bord, avec des concepts d’expérience de voyage inédits comme Lufthansa Allegris et SWISS Senses. L’expérience Lufthansa Allegris est déjà offerte à bord de certaines liaisons long-courriers. La refonte complète concernera également les salons, les processus au sol, l’individualité et l’exclusivité.

Lufthansa Airlines, SWISS, Austrian Airlines et Brussels Airlines sont déjà membres du réseau Star Alliance.

À propos du réseau Star Alliance

Fondé en 1997, le réseau Star Alliance est la première véritable alliance mondiale de transporteurs aériens axée sur une proposition de valeur de portée mondiale offerte aux clients, une reconnaissance internationale et un service uniforme. Aujourd’hui, s’inspirant de la vision d’un monde interrelié sans effort, le réseau Star Alliance rehausse l’itinéraire des clients et renforce le lien de fidélité en créant des solutions personnalisées habilitant les sociétés membres au-delà de leur capacité individuelle.

Les transporteurs membres sont les suivants : Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian Airlines, Avianca, Brussels Airlines, Copa Airlines, Croatia Airlines, EGYPTAIR, Ethiopian Airlines, EVA Air, ITA Airways, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, SWISS, TAP Air Portugal, THAI, Turkish Airlines et United Airlines.

Le réseau Star Alliance réunit 26 des plus importants transporteurs internationaux, offrant aux voyageurs un accès facile à plus de 1 150 aéroports répartis dans 190 pays couvrant 90 % du monde. Des vols de correspondance sont assurés par le partenaire de correspondances du réseau Star Alliance Juneyao Airlines.

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