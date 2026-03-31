Capgemini SE : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 23 au 27 mars 2026

CAPGEMINI

Société Européenne au capital de 1 359 429 368 euros

Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)

330 703 844 RCS Paris

Paris, le 31 mars 2026

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 23 mars au 27 mars 2026





Nom de l'émetteur



Code Identifiant de l'émetteur



Jour de la transaction



Code identifiant de l'instrument financier



Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition

des actions







Marché CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 23/03/2026 FR0000125338 83 468 98,7968 XPAR CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 23/03/2026 FR0000125338 16 532 98,8896 CEUX CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 24/03/2026 FR0000125338 33 322 96,9831 XPAR

Pièce jointe