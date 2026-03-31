Capgemini SE : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 23 au 27 mars 2026

CAPGEMINI
Société Européenne au capital de 1 359 429 368 euros
Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)
330 703 844 RCS Paris
Paris, le 31 mars 2026
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 23 mars au 27 mars 2026
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Nom de l'émetteur
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Code Identifiant de l'émetteur
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Jour de la transaction
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Code identifiant de l'instrument financier
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Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition
des actions
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Marché
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|23/03/2026
|FR0000125338
|83 468
|98,7968
|XPAR
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|23/03/2026
|FR0000125338
|16 532
|98,8896
|CEUX
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|24/03/2026
|FR0000125338
|33 322
|96,9831
|XPAR
Pièce jointe
- Capgemini_-_2026-03-31_-_Declaration_des_transactions_sur_actions_propres_du_23 mars_au_27_mars_2026