Capgemini SE : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 23 au 27 mars 2026

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CAPGEMINI

Société Européenne au capital de 1 359 429 368 euros
Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)
330 703 844 RCS Paris

Paris, le 31 mars 2026

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 23 mars au 27 mars 2026

 

Nom de l'émetteur		 

Code Identifiant de l'émetteur		 

Jour de la transaction		 

Code identifiant de l'instrument financier		 

Volume total journalier (en nombre d'actions)		Prix pondéré moyen journalier d'acquisition
des actions		 

 

Marché
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3623/03/2026FR000012533883 46898,7968XPAR
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3623/03/2026FR000012533816 53298,8896CEUX
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3624/03/2026FR000012533833 32296,9831XPAR

Pièce jointe


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Capgemini_-_2026-03-31_-_Declaration_des_transactions_sur_actions_propres_du_23 mars_au_27_mars_2026
GlobeNewswire

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