VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres du 23 mars au 27 mars 2026

 | Source: VINCI VINCI

Nanterre, le 30 mars 2026

Déclaration des transactions sur actions propres

Du 23 mars au 27 mars 2026

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 17 avril 2025 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 23 mars au 27 mars 2026 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en EuroCode identifiant marché
VINCI2026-03-23FR000012548637 957125,3427XPAR
VINCI2026-03-23FR000012548623 784125,2608CEUX
VINCI2026-03-23FR000012548612 780126,1526AQEU
VINCI2026-03-23FR00001254863 319124,7493TQEX
VINCI2026-03-24FR000012548644 295126,2897XPAR
VINCI2026-03-24FR000012548620 339126,3992CEUX
VINCI2026-03-24FR000012548615 799126,4166AQEU
VINCI2026-03-24FR00001254861 770126,3685TQEX
VINCI2026-03-25FR00001254868 576128,8542XPAR
VINCI2026-03-25FR00001254864 580128,8394CEUX
VINCI2026-03-25FR00001254862 725128,8253AQEU
VINCI2026-03-25FR0000125486264128,9220TQEX
VINCI2026-03-26FR000012548628 550127,9205XPAR
VINCI2026-03-26FR000012548623 885127,8619CEUX
VINCI2026-03-26FR000012548618 386127,7297AQEU
VINCI2026-03-26FR00001254864 179127,6736TQEX
VINCI2026-03-27FR000012548642 548125,8620XPAR
VINCI2026-03-27FR000012548631 422125,8776CEUX
VINCI2026-03-27FR000012548622 321125,9397AQEU
VINCI2026-03-27FR00001254868 709125,9754TQEX
      
  TOTAL356 188126,4386 

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

Pièce jointe


Attachments

Communique VINCI - declaration hebdo- rachat d'actions du 23-03-26 au 27-03-26 vF
GlobeNewswire

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