VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres du 23 mars au 27 mars 2026

Nanterre, le 30 mars 2026

Déclaration des transactions sur actions propres

Du 23 mars au 27 mars 2026

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 17 avril 2025 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 23 mars au 27 mars 2026 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en Euro Code identifiant marché VINCI 2026-03-23 FR0000125486 37 957 125,3427 XPAR VINCI 2026-03-23 FR0000125486 23 784 125,2608 CEUX VINCI 2026-03-23 FR0000125486 12 780 126,1526 AQEU VINCI 2026-03-23 FR0000125486 3 319 124,7493 TQEX VINCI 2026-03-24 FR0000125486 44 295 126,2897 XPAR VINCI 2026-03-24 FR0000125486 20 339 126,3992 CEUX VINCI 2026-03-24 FR0000125486 15 799 126,4166 AQEU VINCI 2026-03-24 FR0000125486 1 770 126,3685 TQEX VINCI 2026-03-25 FR0000125486 8 576 128,8542 XPAR VINCI 2026-03-25 FR0000125486 4 580 128,8394 CEUX VINCI 2026-03-25 FR0000125486 2 725 128,8253 AQEU VINCI 2026-03-25 FR0000125486 264 128,9220 TQEX VINCI 2026-03-26 FR0000125486 28 550 127,9205 XPAR VINCI 2026-03-26 FR0000125486 23 885 127,8619 CEUX VINCI 2026-03-26 FR0000125486 18 386 127,7297 AQEU VINCI 2026-03-26 FR0000125486 4 179 127,6736 TQEX VINCI 2026-03-27 FR0000125486 42 548 125,8620 XPAR VINCI 2026-03-27 FR0000125486 31 422 125,8776 CEUX VINCI 2026-03-27 FR0000125486 22 321 125,9397 AQEU VINCI 2026-03-27 FR0000125486 8 709 125,9754 TQEX TOTAL 356 188 126,4386

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

Pièce jointe