LACROIX : Marge d’EBITDA à 7,6%, en ligne avec l’objectif fixé. Un résultat net impacté par d’importantes dépréciations sans impact sur la trésorerie, Free Cash-Flow largement positif (+36,6 M€) et fort désendettement.

31/03/2026

Marge d’EBITDA à 7,6%, en ligne avec l’objectif fixé

Un résultat net impacté par d’importantes dépréciations sans impact sur la trésorerie,

Free Cash-Flow largement positif (+36,6 M€) et fort désendettement

Progression modérée du chiffre d’affaires et maintien de la

marge d’EBITDA attendus en 2026

Confirmation de l’ensemble des objectifs financiers pour 2027

En millions d’euros 2025



2024

retraité de

North America



2024

non-retraité Chiffre d’affaires 445,5 494,4 635,5 EBITDA courant 34,1 39,0 25,4 en % du chiffre d’affaires 7,6% 7,9% 4,0% Résultat opérationnel courant 21,1 26,3 5,2 en % du chiffre d’affaires 4,7% 5,3% 0,8% Résultat opérationnel 17,0 19,7 (20,8) Résultat financier (3,3) (7,3) (12,5) Impôts sur les résultats (4,8) (4,5) (0,3) Résultat net des activités poursuivies 8,9 7,8 (33,5) Résultat net des activités abandonnées* (56,0) (57,0) (15,7) Résultat net consolidé (47,1) (49,2) (49,2) Résultat net, part du Groupe (39,7) (33,8) (33,8)

*Les activités abandonnées regroupent l’activité Electronics North America ainsi que le segment City-Mobility (cédé en février 2025)

Un taux de marge d’EBITDA à 7,6% du chiffre d’affaires, en ligne avec l’objectif annoncé

Pour rappel, suite à l’annonce le 15 mai dernier du projet de sortie d’Electronics North America - finalisé au plan opérationnel fin 2025 conformément au calendrier annoncé - la filiale a été comptabilisée en « activité abandonnée » sur l’exercice écoulé. Sur le périmètre consolidé correspondant ainsi aux activités poursuivies, LACROIX a enregistré en 2025 un chiffre d’affaires de 445,5 millions d’euros (M€), en repli de 6,5% à périmètre constant (hors segment Signalisation cédé fin avril 2024).

Cette évolution s’explique entièrement par le repli de l’activité Electronics, tandis que l’activité Environment a poursuivi sa solide dynamique (+14,4 % en 2025). L’exercice a par ailleurs été marqué par un retour à la croissance au quatrième trimestre (+0,9 %).

Sur l’ensemble de l’exercice, l’EBITDA courant1 du Groupe ressort à 34,1 M€, matérialisant un taux de marge de 7,6%, en ligne avec l’objectif annoncé (environ 7,5%) et en léger repli par rapport à 2024 retraité (7,9% du chiffre d’affaires). Ce niveau reflète d’une part un mix favorable des activités, et d’autre part la résistance de la rentabilité de l’activité Electronics face à la contraction des ventes, et la nouvelle progression des marges de l’activité Environment.

Activité Electronics : maintien d’une rentabilité positive malgré la baisse des volumes

En 2025, l’activité Electronics a réalisé un chiffre d’affaires de 304,2 M€, contre 353,1 M€ un an plus tôt, soit un recul de 13,8%. Cette évolution résulte du retrait de l’ensemble des segments. L’Industrie a été pénalisée par des décalages de projets, tandis que l’Aéronautique & défense a connu un repli conjoncturel après trois années de forte croissance. L’Automobile a également été affectée par la fin de grands programmes ainsi que par le non renouvellement de contrats à faible rentabilité. Ce segment s’est toutefois stabilisé au quatrième trimestre 2025. Sur cette période, l’activité Electronics a enregistré une baisse de 6,4%, bien moins marquée que celle observée sur les neuf premiers mois de l’exercice (-16,0%).

Malgré la baisse des ventes en 2025, l’activité Electronics a maintenu une rentabilité positive sur l’exercice, grâce à une bonne discipline financière. Son EBITDA courant s’est établi à 3,1 M€, soit une marge de 1,0%, contre 4,2% en 2024.

Activité Environment : solide performance

L’activité Environment a progressé de 14,4% en 2025, à 141,2 M€. Cette solide trajectoire a été alimentée par les segments HVAC (Chaleur, Ventilation, Climatisation), Smart grids (réseaux électriques) et Réseaux d’eau, notamment à l’international avec la très bonne performance des filiales en Espagne et en Italie. Seul segment en retrait, l’Éclairage Public a été pénalisé par la fin du contrat de modernisation routière en Flandre et par l’attentisme budgétaire impactant les dépenses des collectivités en France.

En 2025, l’EBITDA courant de l’activité Environment a progressé de 36,2%, à 32,8 M€, soit un taux de marge à 23,2% sur l’exercice, contre 19,5% en 2024, bénéficiant du décalage entre l’accélération forte des ventes sur la période et la structuration progressive des équipes nécessaires pour accompagner cette croissance.

Progression du résultat net des activités poursuivies, à 8,9 M€

Après prise en compte des amortissements et charges IFRS 2 pour un montant de 13,0 M€, le résultat opérationnel courant de LACROIX s’établit à 21,1 M€ en 2025, soit une marge de 4,7%, contre 5,3% un an plus tôt. Le résultat opérationnel est ressorti à 17,0 M€, suite à une diminution des charges non-récurrentes par rapport à l’exercice 2024, qui intégraient une moins-value cession de 3,7 M€ sur le segment Signalisation.

Le résultat financier ressort à -3,3 M€, contre -7,3 M€ un an plus tôt, bénéficant notamment d’un résultat positif de change de +2,2 M€ sur la période. Après prise en compte de la charge d’impôt pour 4,8 M€, le résultat net des activités poursuivies s’établit à 8,9 M€ sur l’exercice, contre 7,8 M€ en 2024.

Le résultat net des activités abandonnées, regroupant à la fois Electronics North America et le segment City-Mobility (sur janvier-février 2025), ressort à -56,0 M€. Ce montant intègre notamment des dépréciations sans impact sur la trésorerie, pour un montant de 33,4 M€, ainsi que des pertes opérationnelles courantes (-13,1 M€), provenant essentiellement de l’entité américaine.

Au total, le résultat net part du Groupe est négatif à hauteur de -39,7 M€ en 2025, contre une perte de

-33,8 M€ en 2024.

Forte baisse de l’endettement net et du levier financier

Au bilan, les capitaux propres s’établissent à 94 M€, contre 140,4 M€ au 31 décembre 2024, compte tenu de l’affectation de la perte nette. Parallèlement, l’endettement net (y compris IFRS16) a été fortement réduit, passant de 126,7 M€ à 87,8 M€ en un an. Le levier financier (ratio dette nette / EBITDA) ressort ainsi à 2,6 fois sur l’exercice 2025, en ligne avec l’objectif annoncé (inférieur à 3 fois).

Au niveau des flux de trésorerie, l’exercice a été marqué par une amélioration significative du Besoin en fonds de roulement (BFR), soutenue notamment par un programme de factoring sur les activités poursuivies, associée à un niveau d’investissements (Capex) maîtrisé. Le Free Cash-Flow ressort ainsi largement positif en 2025 à hauteur de 36,6 M€, contre 15,2 M€ en 2024.

Dans cette phase de redressement engagée et compte tenu de la prudence imposée par le contexte économique actuel, le conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale de maintenir la suspension du dividende au titre de l’exercice 2025.

2026 : un exercice de consolidation qui s’inscrit parfaitement dans l’exécution de la feuille de route 2027

Au cours de l’exercice 2025, LACROIX a mené à bien un important recentrage stratégique (cession de City-Mobility, sortie d’Amérique du Nord) tout en renforçant significativement sa génération de trésorerie et sa structure financière.

Fort d’un périmètre désormais recentré sur ses activités les plus résilientes et de fondamentaux financiers renforcés, le Groupe aborde 2026 avec confiance et entend poursuivre le déploiement de sa feuille de route.

L’exercice en cours devrait permettre au Groupe une progression modérée de son chiffre d’affaires. L’atteinte de cet objectif s’appuiera sur :

1) Une activité Electronics bénéficiant d’une dynamique marché sur l’Aéronautique & défense et d’une stabilisation des segments Automobile, HBAS et Industrie ;

2) Après près de 15% de croissance en 2025, une stabilisation de l’activité Environment, malgré un marché français de l’Éclairage Public temporairement ralenti par l’attentisme habituel en année d’élections municipales.

Au niveau de la rentabilité, LACROIX vise le maintien de son taux de marge d’EBITDA en 2026.

L’exercice en cours s’inscrira ainsi pleinement dans l’exécution de la feuille de route 2027 annoncée en septembre dernier. LACROIX entend poursuivre le repositionnement de son activité Electronics, à travers une moindre exposition à l’automobile et la montée en puissance de programmes stratégiques dans la défense, le HBAS et l’industrie, en s’appuyant sur les investissements significatifs réalisés depuis 2021 – en particulier dans Symbiose. De son côté, l’activité Environment poursuivra son développement ambitieux, soutenu notamment par son accélération à l’international et par la digitalisation de son offre, dans un contexte de marchés toujours porteurs.

LACROIX avance ainsi avec confiance pour atteindre ses objectifs 2027, visant une croissance durablement résiliente, adossée à une solide génération de trésorerie. Le Groupe confirme viser à cet horizon un chiffre d’affaires compris dans une fourchette de 475 à 500 M€, assorti d’un taux de marge d’EBITDA supérieur à 8%. Le ratio dette nette / EBITDA est également toujours attendu inférieur à 2,0 fois en 2027.

Prochain rendez-vous

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026 : 11 mai 2026 après Bourse

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https://fr.lacroix-group.com/investisseurs/

À propos de LACROIX

LACROIX est une ETI technologique et industrielle française à l’empreinte internationale, spécialisée dans la conception et la fabrication d’équipements électroniques, et la fourniture de solutions IoT industrielles fiables et sécurisés.

Entreprise familiale cotée en Bourse, LACROIX a réalisé 445 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2025. Le Groupe s’appuie sur une expertise reconnue et structure son développement autour de deux activités : Electronics et Environment.

À travers son activité Electronics, LACROIX accompagne ses clients de la conception à la fabrication de l’électronique embarquée dans leurs solutions. S’appuyant sur un réseau d’usines compétitives et complémentaires géographiquement, le Groupe dispose d’une couverture multisectorielle adressant les marchés de l’automobile, de l’industrie, des maisons et bâtiments connectés (HBAS), de l’aéronautique et de la défense, ainsi que de la santé.

Socle industriel du Groupe, l’activité Electronics figure parmi le TOP 50 mondial et le TOP 10 européen des sous-traitants électroniques.

À travers son activité Environment, LACROIX accompagne les acteurs publics et privés dans l’optimisation et la sécurisation de la gestion des réseaux d’infrastructures critiques, en proposant des solutions et services connectés et sécurisés dédiés aux réseaux d’eau, aux installations de chauffage, ventilation et climatisation (HVAC), aux réseaux d’énergie (Smart Grids) et à l’éclairage public.

LACROIX déploie une stratégie de croissance durable et long terme. Le Groupe oriente ses activités vers le développement de technologies utiles et écoconçues, destinées à répondre aux grands défis sociétaux, dans une démarche de résilience et d’impact positif.

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DG Délégué & VP Exécutif Finance

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Marianne Py

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Tél. : 06 85 52 76 93





1 L’EBITDA courant est un indicateur alternatif de performance, défini comme le résultat opérationnel courant augmenté d’une part des dotations aux amortissements sur les immobilisations corporelles, incorporelles, ainsi que celles liées aux droits d’utilisation, et d’autre part des charges de rémunération liées à des actions (IFRS 2) et/ou à l’atteinte d’objectifs post-intégration d’entités nouvellement acquises.

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