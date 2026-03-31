LACROIX : Communiqué de mise à disposition du Rapport Financier Annuel 2025.

LACROIX Group
Société Anonyme à Conseil d’Administration
au capital de 32 055 239,04 euros
Siège social : 17 rue Océane - 44800 Saint-Herblain
855 802 815 RCS Nantes
COMMUNIQUE DE MISE A DISPOSITION
DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2025
Le rapport financier annuel 2025 de LACROIX Group a été déposé le 31 mars 2026 auprès de l’Autorité des marchés financiers.
Le rapport financier annuel 2025 contient notamment :
•Le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise,
•Le rapport de durabilité,
•Le descriptif du programme de rachat d’actions,
•Les rapports des Commissaires aux comptes.
Le rapport financier annuel 2025 est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables et peut être consulté et téléchargé sur le site de la société : https://www.lacroix-group.com/fr/investisseurs/– dans la rubrique Investisseurs.
Pièce jointe