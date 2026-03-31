LACROIX : Communiqué de mise à disposition du Rapport Financier Annuel 2025.

LACROIX Group

Société Anonyme à Conseil d’Administration

au capital de 32 055 239,04 euros

Siège social : 17 rue Océane - 44800 Saint-Herblain

855 802 815 RCS Nantes

COMMUNIQUE DE MISE A DISPOSITION

DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2025

Le rapport financier annuel 2025 de LACROIX Group a été déposé le 31 mars 2026 auprès de l’Autorité des marchés financiers.

Le rapport financier annuel 2025 contient notamment :

•Le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise,

•Le rapport de durabilité,

•Le descriptif du programme de rachat d’actions,

•Les rapports des Commissaires aux comptes.

Le rapport financier annuel 2025 est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables et peut être consulté et téléchargé sur le site de la société : https://www.lacroix-group.com/fr/investisseurs/– dans la rubrique Investisseurs.

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