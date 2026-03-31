Ipsos : Communiqué relatif aux rachats d’actions propres (23 au 27 mars 2026)

Le 31 mars 2026

Communiqué relatif aux rachats d’actions propres

Période du 23 au 27 mars 2026

Emetteur : Ipsos

Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87

Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l’émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché LEI de l’émetteur Code ISIN (ISO 6166) MIC code (ISO 10383) IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 23-Mar-26 FR0000073298 18 257 34,2362 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 23-Mar-26 FR0000073298 6 743 34,1245 DXE IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 24-Mar-26 FR0000073298 12 717 34,1031 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 24-Mar-26 FR0000073298 12 283 34,0486 DXE IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 25-Mar-26 FR0000073298 13 426 33,8170 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 25-Mar-26 FR0000073298 11 574 33,8060 DXE IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 26-Mar-26 FR0000073298 20 983 34,0091 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 26-Mar-26 FR0000073298 4 017 34,0154 DXE IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 27-Mar-26 FR0000073298 16 677 33,8300 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 27-Mar-26 FR0000073298 8 323 33,7719 DXE

Présentation détaillée par transaction

La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.

Pièce jointe