Ipsos : Communiqué relatif aux rachats d’actions propres (23 au 27 mars 2026)

Le 31 mars 2026
Communiqué relatif aux rachats d’actions propres
Période du 23 au 27 mars 2026
Emetteur : Ipsos
Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87
Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298
Présentation agrégée par jour et par marché
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant de l’émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l’instrument financier
|Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|LEI de l’émetteur
|Code ISIN (ISO 6166)
|MIC code (ISO 10383)
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|23-Mar-26
|FR0000073298
|18 257
|34,2362
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|23-Mar-26
|FR0000073298
|6 743
|34,1245
|DXE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|24-Mar-26
|FR0000073298
|12 717
|34,1031
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|24-Mar-26
|FR0000073298
|12 283
|34,0486
|DXE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|25-Mar-26
|FR0000073298
|13 426
|33,8170
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|25-Mar-26
|FR0000073298
|11 574
|33,8060
|DXE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|26-Mar-26
|FR0000073298
|20 983
|34,0091
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|26-Mar-26
|FR0000073298
|4 017
|34,0154
|DXE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|27-Mar-26
|FR0000073298
|16 677
|33,8300
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|27-Mar-26
|FR0000073298
|8 323
|33,7719
|DXE
Présentation détaillée par transaction
La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.
Pièce jointe