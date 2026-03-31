Ipsos : Communiqué relatif aux rachats d’actions propres (23 au 27 mars 2026)

 | Source: IPSOS IPSOS

Le 31 mars 2026

Communiqué relatif aux rachats d’actions propres

Période du 23 au 27 mars 2026

Emetteur : Ipsos

Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87

Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l’émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
 LEI de l’émetteur Code ISIN (ISO 6166)  MIC code (ISO 10383)
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8723-Mar-26FR000007329818 25734,2362XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8723-Mar-26FR00000732986 74334,1245DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8724-Mar-26FR000007329812 71734,1031XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8724-Mar-26FR000007329812 28334,0486DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8725-Mar-26FR000007329813 42633,8170XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8725-Mar-26FR000007329811 57433,8060DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8726-Mar-26FR000007329820 98334,0091XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8726-Mar-26FR00000732984 01734,0154DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8727-Mar-26FR000007329816 67733,8300XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8727-Mar-26FR00000732988 32333,7719DXE

Présentation détaillée par transaction

La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.

Pièce jointe


Attachments

2026 03 31_Communiqué_Rachat d'actions propres_vf
GlobeNewswire

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