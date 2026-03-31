Fluxys Belgium - Informations réglementées : résultats annuels 2025

Aperçu résultats annuels 2025

Le résultat net consolidé de 74,9 mio EUR (82,1 mio EUR en 2024)

Proposition à l’Assemblée générale du 12 mai 2026 : dividende brut de 1,40 EUR par action (2025 : 1,40 EUR par action)

À nouveau des flux importants vers l’Allemagne et les Pays-Bas

Capacité de transport supplémentaire depuis l’ouest en cours de construction

Augmentation du nombre de camions-citernes GNL chargés à Zeebrugge

73 % de bio-GNL en plus au Terminal de Zeebrugge

Démarrage de la construction de la première infrastructure d’hydrogène et de CO 2

Fluxys c-grid désignée gestionnaire du réseau de transport de CO 2 en Wallonie et en Flandre

en Wallonie et en Flandre Coup de pouce pour la Belgique en tant que plaque tournante du CO 2 dans le nord-ouest de l’Europe

dans le nord-ouest de l’Europe De bons résultats pour plusieurs objectifs ESG

102 nouveaux collègues recrutés





Principaux chiffres financiers

Compte de résultat (en milliers d’euros) 31-12-2025 31-12-2024 Produits des activités ordinaires 650 453 608 789 EBITDA* 320 111 302 283 EBIT* 133 916 133 931 Résultat net 74 897 82 061 Bilan (en milliers d’euros) 31-12-2025 31-12-2024 Investissements de la période en immobilisations corporelles 261 751 92 122 Total des immobilisations corporelles 1 862 241 1 804 302 Capitaux propres 592 792 603 813 Endettement financier net * 326 904 159 750 Total du bilan consolidé 3 173 685 3 310 096

* Pour les définitions et les raisons d’utilisation de ces indicateurs, voir p. 1.

Chiffre d’affaires et résultat net consolidés

Le chiffre d’affaires du groupe Fluxys Belgium s’élève à 650,5 millions EUR en 2025, soit une augmentation de 41,7 millions d’euros par rapport à 2024 (608,8 millions EUR).

Cette évolution s’explique principalement par l’évolution des composantes couvertes par les tarifs régulés. La méthodologie tarifaire 2024-2027 stipule que les charges opérationnelles raisonnables doivent être couvertes par le chiffre d’affaires.

Le résultat net consolidé a baissé de 82,1 millions EUR en 2024 à 74,9 millions EUR en 2025, soit une baisse de 7,2 millions EUR. Cette évolution s’explique en grande partie par les dépenses consacrées aux activités liées à l’hydrogène et au CO 2 , pour lesquelles le cadre régulatoire est en cours d’élaboration. L’actif latent sera converti en actif régulatoire dès que le cadre réglementaire sera en place, ce qui aura une incidence positive sur le résultat.

Efforts d’efficience en ligne avec le modèle tarifaire régulé

La méthodologie tarifaire 2024-2027 (telle que fixée par le régulateur, à savoir la CREG) applique le principe selon lequel tous les coûts raisonnables, y compris les intérêts et une rémunération équitable, sont couverts par les recettes régulées. En outre, il existe un certain nombre de mesures incitatives visant à contrôler les coûts et à orienter et contrôler certaines performances de l’entreprise. Grâce à la maîtrise de ses frais d’exploitation, combinée à des efforts d’efficience considérables, le groupe Fluxys Belgium a réussi à atteindre la plupart des objectifs régulatoires et à comptabiliser ces incitants dans une période de grands défis opérationnels.

261,8 millions EUR d’investissements

En 2025, les investissements en immobilisations corporelles s’élèvent à 261,8 millions EUR contre 92,1 millions EUR en 2024. De ce montant, 4,1 millions EUR sont allés respectivement à des projets d’infrastructure GNL, 11,5 millions EUR à des projets de stockage et 246,2 millions EUR à des projets de transport, dont 68,5 millions EUR pour la canalisation Knokke-Evergem qui, outre le transport de gaz naturel, pourra également servir au transport d’hydrogène ou de CO 2 dès que le marché sera prêt à le recevoir.





Faits marquants

À nouveau, d’importants flux vers l’Allemagne et les Pays-Bas

Depuis la guerre en Ukraine, les flux de gaz de canalisation en provenance de Russie qui entraient auparavant en Europe par l’est ont chuté de façon drastique Les volumes destinés au nord-ouest de l’Europe proviennent désormais en grande partie de l’ouest et le réseau de Fluxys Belgium y joue un rôle essentiel. Le terminal GNL de Zeebrugge a accueilli un nombre record de navires et, au total, 480 TWh de gaz naturel ont été injectés dans le réseau pour l’approvisionnement de la Belgique et des pays voisins. Grâce à notre infrastructure située dans la zone de Zeebrugge, près de 40 % de gaz naturel supplémentaire a été acheminé vers l’Allemagne et les Pays-Bas par rapport à 2024, ce qui représente un quart de la consommation en Allemagne. Le stockage souterrain à Loenhout était également déjà entièrement rempli au début du mois d’août, élément crucial pour aborder l’hiver avec des réserves maximales.

Capacité de transport supplémentaire depuis l’ouest en cours de construction

Une capacité supplémentaire est nécessaire dans le réseau belge pour alimenter de nouveaux consommateurs et maintenir des flux importants vers l’Allemagne.

C’est pourquoi nous posons une nouvelle canalisation sur l’axe Zeebrugge-Bruxelles parfaitement adaptée aux besoins futurs liés à la transition énergétique. Elle pourra en effet être utilisée pour transporter de l’hydrogène ou du CO 2 dès que le marché sera prêt. Cette canalisation actuellement en construction reliera Zeebrugge (Knokke) à Gand (Evergem).

Augmentation du nombre de camions-citerne GNL chargés à Zeebrugge

Depuis le 1er janvier 2025, le Terminal de Zeebrugge utilise quatre nouvelles stations de chargement pour le chargement de camions-citernes GNL. Le nombre de chargements a augmenté de plus de 10 % pour atteindre 8440.

73 % de bio-GNL en plus au Terminal de Zeebrugge

La demande en bio-GNL au terminal de Zeebrugge a augmenté de 73 % en 2025 pour atteindre plus de 2,5 TWh. Les principaux clients sont les secteurs du transport routier lourd et du transport maritime qui cherchent à réduire leurs émissions. Le bio-GNL représentait près de 40 % des chargements de petits navires et près de 70 % des camions-citernes GNL chargés, qui approvisionnent principalement les stations-services de GNL pour camions. Ainsi, après la croissance spectaculaire de 2024, où le volume de bio-GNL avait déjà été multiplié par neuf par rapport à 2023, la tendance à la hausse se poursuit clairement.

Démarrage de la construction de la première infrastructure d’hydrogène et de CO 2

Début 2025, Fluxys hydrogen a commencé à poser les premières canalisations d’hydrogène dans la zone portuaire d’Anvers et sur le tronçon Kallo-Zelzate. Les canalisations sont posées avec une technologie multi-purpose, de sorte qu’elles puissent également être utilisées pour d’autres molécules si nécessaire. Dans la zone portuaire d’Anvers, la construction de la première canalisation de CO₂ destinée à l’industrie a également commencé, afin d’évacuer le CO 2 capturé en vue de son stockage. La construction et l’exploitation sont assurées par Fluxys c-grid Antwerp, une collaboration entre Fluxys Belgium, Pipelink et Air Liquide.

L’infrastructure d’hydrogène et de CO₂ sera progressivement élargie dans les années à venir au rythme de la demande du marché et dans la mesure où le risque d’investissement présent dans la phase de démarrage du marché est ramené à un niveau acceptable par le biais de mécanismes de soutien.

Fluxys c-grid désignée gestionnaire du réseau de transport de CO 2 en Wallonie et en Flandre

En juillet et en octobre, Fluxys c-grid a été désignée gestionnaire pour le développement et la gestion d’un réseau de transport de CO₂ en Wallonie et en Flandre. Fluxys c-grid est une filiale détenue à 77,5 % par Fluxys Belgium, avec Pipelink, Socofe et SFPIM comme partenaires. Début 2025, Fluxys c-grid Antwerp a été créée (une collaboration entre Fluxys Belgium, Pipelink et Air Liquide) en vue de développer et d’exploiter un réseau de canalisations de CO₂ dans la zone portuaire d’Anvers conformément à la réglementation flamande. Fin mars 2026, Fluxys c-grid Antwerp a été désignée gestionnaire local du réseau de CO 2 dans la zone portuaire d'Anvers.

Coup de pouce pour la Belgique en tant que hub de CO 2 dans le nord-ouest de l’Europe

Fluxys c-grid, le gestionnaire de réseau de transport allemand OGE et l’entreprise énergétique norvégienne Equinor souhaitent développer conjointement l’infrastructure qui permettra à l’industrie en Belgique et dans l’ouest de l’Allemagne de transporter son CO 2 capturé via la Belgique vers un stockage permanent en mer du Nord. Cette coopération a reçu le soutien des ministres-présidents de Flandre et de Rhénanie-du-Nord-Westphalie en juin. Les ministres-présidents de Flandre et de Wallonie ont également pleinement soutenu la déclaration d’engagement de Fluxys c-grid et de l’industrie à forte intensité énergétique en Belgique pour accélérer le développement de la chaîne d’infrastructures pour la capture, le transport et le stockage du CO 2 .

De bons résultats pour plusieurs objectifs ESG

En 2025, nous avons obtenu de bons résultats dans plusieurs domaines ESG, notamment la diversité et l’inclusion, et les infrastructures sûres et fiables.

En termes de réduction de nos propres émissions de gaz à effet de serre, grâce aux Open Rack Vaporizers (regazéificateurs à l’eau de mer), nous avons évité au terminal GNL en 2025 215 000 tonnes de CO₂ et réduit de manière significative notre intensité carbone.

Nous sommes en bonne voie pour atteindre nos objectifs à long terme, notamment la neutralité climatique d’ici 2050, et nous continuons à nous efforcer de réduire nos propres émissions. Dans ce cadre, nous avons notamment mis en service notre parc de panneaux solaires à Loenhout en 2025. Par temps ensoleillé, cette installation a pu couvrir à plusieurs reprises l’ensemble des besoins en électricité du site pendant plusieurs heures.

102 nouveaux collègues recrutés

Fluxys Belgium poursuit sa croissance. En 2025, nous avons accueilli 102 nouveaux collègues, ce qui porte le total chez Fluxys Belgium à 994 collaborateurs actifs. En outre, 57 collègues franchissent une nouvelle étape dans leur carrière grâce à la mobilité interne, à laquelle nous sommes très attachés.





Fluxys Belgium SA – résultats 2025 (suivant les normes belges) : proposition d’affectation des résultats

Le résultat net de Fluxys Belgium SA s’élève à 85,5 Mio EUR, contre 84,1 Mio EUR en 2024.

Fluxys Belgium présentera un dividende brut de 1,40 EUR par action à l’Assemblée générale du 12 mai 2026.

Compte tenu d’un report de 111,9 Mio EUR de l’exercice précédent et d’un prélèvement sur réserves de 22,7 Mio EUR, le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale d’affecter le résultat comme suit :

98,4 Mio EUR à la distribution du dividende et

121,7 Mio EUR au bénéfice à reporter.

Si cette proposition d’affectation du résultat est acceptée, le dividende brut s’élèvera à 1,40 EUR par action pour l’exercice 2025. Ce montant sera mis en paiement à partir du 20 mai 2026.





Perspectives pour 2026

Depuis le début de la guerre en Ukraine, le Conseil de l’Union européenne a approuvé plusieurs paquets de sanctions contre la Russie. Fluxys LNG, qui est la plus exposée aux contreparties sous contrôle russe via des contrats à long terme, applique strictement ces sanctions. Le règlement (UE) 2026/261 relatif à l’élimination progressive des importations de gaz naturel russe a également été adopté récemment. Toutefois, Fluxys LNG n’est pas un importateur car elle ne fournit ni n’importe du gaz naturel. Elle continuera à suivre de près l’impact potentiel du règlement sur ses activités et ses contrats existants.

Fluxys Belgium suit attentivement les évolutions des sanctions et des autres mesures visant à restreindre les importations européennes du gaz russe. L’entreprise surveille quotidiennement et de près l’impact potentiel des développements géopolitiques sur ses activités et ses contrats en cours et agit conformément à la législation applicable.

Dans le cadre du conflit au Moyen‑Orient, le passage par le détroit d’Ormuz est actuellement bloqué pour les méthaniers, et plusieurs infrastructures d’exportations de GNL ont été endommagées, notamment au terminal de Ras Laffan. Cela pourrait entraîner une baisse des exportations de GNL qatari vers l’Europe en raison de la disponibilité réduite des molécules de gaz naturel.

Ceci pourrait affecter plus particulièrement le terminal GNL de Zeebrugge qui a des clients qui importent du GNL du Qatar dans le cadre de contrats à long terme de type « ship or pay » pour des services de terminalling. Dans la situation actuelle et, sous réserve d’une analyse de chaque cas particulier qui pourrait se présenter, ces contrats et les obligations de paiement qui y sont associées restent pleinement en vigueur et inchangés.

L’ampleur et la durée des conséquences de ce conflit sont pour l’instant difficiles à évaluer.

Conformément à la méthodologie tarifaire, le résultat net des activités régulées belges sera déterminé principalement sur base de différents paramètres régulatoires notamment les capitaux propres investis, la structure financière, les taux d’intérêt (OLO) et les incitants. Le résultat régulé continuera d’évoluer en fonction de l’évolution de ces quatre paramètres. Les marchés financiers actuels ne permettent pas de fournir une projection précise de l’évolution des taux d’intérêt et donc du rendement des activités régulées.

Fluxys Belgium a appris que le gouvernement fédéral belge dans son accord budgétaire de novembre 2025 a annoncé son intention de retirer 300 millions d’euros des soldes positifs des comptes de régularisation de Fluxys Belgium. Fluxys Belgium suivra cette problématique de près et définira sa position, tenant compte notamment de la légalité d’une telle mesure et des conséquences financières en cette période marquée par beaucoup d’incertitudes sur le marché du gaz naturel (en ce compris le marché du GNL).

En 2025, Fluxys Belgium et ses filiales ont décidé, sur la base des informations disponibles et de certaines hypothèses, d’investir dans la première infrastructure de transport d’hydrogène et de CO 2 . La diminution du résultat net de la période s’explique en grande partie par les dépenses consacrées aux activités liées à l’hydrogène et au CO 2 , pour lesquelles le cadre régulatoire est en cours d’élaboration. L’actif latent sera converti en actif régulatoire dès que le cadre réglementaire sera en place, ce qui aura une incidence positive sur le résultat.





Contrôle externe des informations comptables

Le Commissaire a confirmé que ses procédures de contrôle effectuées sur le fond n’ont mis en lumière aucune correction significative qui devrait être apportée aux informations comptables reprises dans le présent communiqué de presse.

Contrôle externe des informations en matière de durabilité et de la taxonomie

Le Commissaire chargé de contrôler les informations en matière de durabilité a effectué un contrôle limité des informations en matière de durabilité (CSRD) et des informations sur les activités économiques durables sur le plan environnemental (taxonomie) et n’a pas constaté d’irrégularités.





Contact

Données financières et comptables : Filip De Boeck

+32 2 282 79 89 - filip.deboeck@fluxys.com

Contact presse : +32 2 282 74 44 • press@fluxys.com

À propos de Fluxys Belgium

Cotée à la Bourse Euronext, Fluxys Belgium est une filiale du groupe d’infrastructures Fluxys dont le Siège social se situe en Belgique. Avec près de 1000 collaborateurs, la société exploite 4 000 kilomètres de canalisations, un terminal de gaz naturel liquéfié d’une capacité de regazéification annuelle de 197 TWh et une installation de stockage souterrain.

Guidée par sa raison d’être, Fluxys Belgium, avec l’ensemble de ses parties prenantes, contribue à une société meilleure en façonnant un avenir énergétique prometteur. En s’appuyant sur les atouts uniques de ses infrastructures et sur son expertise commerciale et technique, Fluxys Belgium s’engage à acheminer de l’hydrogène, du biométhane ou tout autre vecteur énergétique neutre en carbone ainsi que du CO 2 , dont elle vise à faciliter la capture, l'utilisation et le stockage.

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