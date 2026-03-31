COMMUNIQUÉ DE PRESSE

INFORMATION RÉGLEMENTÉE

Bruxelles, 31 mars 2026, 17h55





Nextensa SA:

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions









En application de l'article 15 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, Nextensa (la ‘Société’) communique les informations suivantes suite à la perte des droits de vote double attachés aux actions nominatives.





Situation au 31 mars 202 6 :

Total du capital : EUR 111 856 017,40

Nombre total de titres conférant le droit de vote : 10 171 130

Nombre de titres conférant le droit de vote double : 6 174 152 (1)

Nombre total de droits de vote (= le dénominateur) : 16 345 282 (2)





Sur base de ces informations, les actionnaires de la Société peuvent vérifier s'ils se situent au-dessus ou en dessous de l'un des seuils de 3% (seuil statutaire), 5%, 10%, ... (et autres multiples de cinq) du total des droits de vote, et si, par conséquent, il existe une obligation de notifier le franchissement de ce seuil.





(1) 204 des 6 174 152 actions de la Société donnant en principe un droit de vote double sont détenues par une filiale de la Société. Par conséquent, les droits de vote attachés à ces 204 actions sont suspendus.

(2) Les droits de vote attachés aux actions propres (à la date d'aujourd'hui : 65.000 actions) sont suspendus conformément à l'article 7:217, §1 du Code des sociétés et associations.





Pour plus d'informations

Tim Rens | Chief Financial Officer

Nextensa SA | 0436.323.915 (RPM Bruxelles, section néerlandophone)

Gare Maritime, Rue Picard 11, B505, 1000 Bruxelles

+32 2 882 10 08 | investor.relations@nextensa.eu

www.nextensa.eu





À propos de Nextensa

Nextensa est un investisseur et un promoteur immobilier mixte.

Le portefeuille d’investissements de la société est réparti entre le Grand-Duché de Luxembourg (34 %), la Belgique (52 %) et l’Autriche (14 %) ; sa valeur totale au 31/12/2025 s’élevait à environ € 1,1 milliard.

En tant que développeur, Nextensa est principalement active dans le développement de grands projets urbains. À Tour & Taxis (développement de plus de 350 000 m²) à Bruxelles, Nextensa construit un portefeuille immobilier mixte combinant la revalorisation de bâtiments emblé matiques et de nouvelles constructions. Au Luxembourg (Cloche d’Or), le groupe développe, en partenariat, une importante extension urbaine de plus de 400 000 m² comprenant des immeubles de bureaux, de commerce de détail et résidentiels.

La société est cotée sur Euronext Brussels et affiche une capitalisation boursière de € 431,53 M (valeur au 31/12/2025).

Pièce jointe