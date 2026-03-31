COMMUNIQUE DE PRESSE

Loudéac, 31 mars 2026





WINFARM publie des résultats annuels 2025 en forte amélioration

EBITDA de 5,3 M€ (3,6% du Chiffre d’Affaires) soit une multiplication par près de 4

Génération d’un flux de trésorerie de 1,4 M€

Diminution de 7 M€ de l’endettement financier net





Perspectives 2026

Poursuite de la génération de cash et du désendettement portés par une nouvelle amélioration attendue de l’EBITDA





WINFARM (code ISIN : FR0014000P11 - mnémonique : ALWF), n°1 français de la vente à distance pour le monde agricole, publie aujourd’hui les résultats consolidés de son exercice 2025, arrêtés lors d’un Conseil d’administration qui s’est tenu le 31 mars 2026 et audités par les commissaires aux comptes. Les rapports de certification sont en cours d’établissement.

Les états financiers consolidés pour l’exercice 2025 sont disponibles sur le site internet de la société dans l’espace investisseurs.

Données consolidées, normes françaises

non audités, en k€ 2025 2024 Variation Chiffre d’affaires 146 499 138 027 +6,1% Marge brute 50 431 46 228 +9,1% En % du chiffre d’affaires 34,4% 33,5% +0,9 pt Charges de personnel (20 848) (20 874) stable Charges externes (23 563) (23 454) stable EBITDA 5 299 1 350 x3,9 En % du chiffre d’affaires 3,6% 1,0% +2,6 pts Dotations aux amortissements et provisions (5 847) (5 812) +0.6% Résultat d’exploitation (223) (4 235) + 4 012 K€ Résultat financier (927) (832) +11,4% Résultat exceptionnel - (758) na Impôt sur les bénéfices 209 438 -47,7% Quote-part des sociétés mises en équivalence 110 97 +13,4% Résultat net part du Groupe (831) (3 773) + 2 942 K€

Une activité bien orientée, portée par les moteurs stratégiques du Groupe : Agrofourniture et Agronutrition

En 2025, WINFARM a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 146,5 M€, en progression de +6,1 % par rapport à 2024. Cette croissance a été portée par l’ensemble des activités du Groupe.

L’activité AgroFourniture (86% du chiffre d’affaires de l’exercice) enregistre un chiffre d’affaires de 127,2 M€ en hausse de +4,5%. Cette performance s’explique notamment par les bonnes ventes de la famille « Hygiène » et de la famille « Nutrition animale » qui ont porté la dynamique des produits à marque VITAL et à marque EQUIDEOS.

VITAL (60% de l’Agrofourniture) : +4,5%, confirme l'efficacité des mesures commerciales et financières engagées.

(60% de l’Agrofourniture) : +4,5%, confirme l'efficacité des mesures commerciales et financières engagées. EQUIDEOS (11% de l’Agrofourniture) : +7,9%, poursuit sa montée en puissance et s’impose progressivement comme une référence nationale sur le marché de la nutrition équine.

(11% de l’Agrofourniture) : +7,9%, poursuit sa montée en puissance et s’impose progressivement comme une référence nationale sur le marché de la nutrition équine. KABELIS (16% de l’Agrofourniture) : -2.4%, rebondit au 4e trimestre (+2,3%) mais ne suffit pas à compenser le repli annuel. Cette évolution constitue toutefois un signal encourageant pour l’exercice 2026.





BTN de Haas (13% de l’Agrofourniture) : +15%, performe sur l'exercice, soutenue par l'extension géographique en Belgique et la dynamique du canal web.

L’activité AgroProduction (11% du chiffre d’affaires), dont les produits sont commercialisés sous la marque Alphatech, a généré un chiffre d’affaires de 16,6 M€ sur l’exercice, en hausse de +19 % par rapport à l’exercice précédent. L’Asie tire fortement l’activité et représente près de 40% du chiffre d’affaires du pôle avec une progression annuelle de +47,3 % par rapport à l’exercice 2024. La zone Moyen-Orient (24% du chiffre d’affaires du pôle) enregistre également de très bonnes performances avec une croissance de son chiffre d’affaires de plus de +20% sur l’exercice. En dépit des tensions géopolitiques sur la zone, les commandes restent toujours bien orientées. Les livraisons ne souffrent pas de retard particulier et la demande reste soutenue.

Les « autres activités » réunissant l’AgroConseil (commercialisée sous la marque Agritech) et l’AgroInnovation (commercialisée par la ferme pilote de Bel-Orient), affichent également une progression.

Enfin, les actions commerciales concernant Au Pré !, ont permis aux produits du Groupe d’entrer dans de nouveaux points de vente.

Nette amélioration des résultats annuels 2025

En 2025, le Groupe enregistre ainsi une marge brute de 34,4% du chiffre d’affaires. Ce résultat remarquable qui figure parmi les meilleurs du Groupe depuis sa création, témoigne de la capacité de WINFARM à optimiser sa stratégie tarifaire sur ses marchés en dépit de la pression concurrentielle.

Parallèlement, la discipline dans la gestion des charges opérationnelles reste un axe central de pilotage. Les charges de personnel et les charges externes demeurent maîtrisées, traduisant les efforts continus d’optimisation de la structure de coûts.

Dans ce contexte, l'EBITDA s’établit à 5,2 M€, multiplié par 3,9 par rapport à 2024, représentant une marge d’EBITDA de 3,6%, en hausse de 2,6 points. Cette performance, est d’autant plus notable qu’elle intègre la montée en puissance plus progressive qu’attendue d’Au Pré !, le collectif d'artisans laitiers du Groupe.

Après comptabilisation des dotations aux amortissements et provisions, le résultat d’exploitation ressort à (0,2) M€ contre (4,2) M€ en 2024.

La perte nette pour 2025 se réduit sensiblement à -0,8 M€ contre -3,7 M€ sur l’exercice 2024, confirmant la trajectoire de redressement engagée. Le second semestre s’inscrit dans la continuité du premier, attestant de la solidité de la dynamique enclenchée.

Forte génération de cash et poursuite du désendettement

En 2025, WINFARM renforce significativement sa structure financière.

Malgré une croissance soutenue sur l'exercice, WINFARM a activement optimisé sa gestion du besoin en fonds de roulement (BFR). Ces efforts ont notamment porté sur la baisse des créances clients grâce à une réduction des délais de paiement, à l'accélération de la rotation des stocks ainsi qu’au travail de référencement mené sur certaines gammes de produits phares. Au total, le BFR a été significativement réduit de plus de 4 M€ entre fin 2024 et fin 2025.

Cette dynamique se traduit par la génération d’un flux de trésorerie de 1,4 M€ sur l'exercice, après un flux négatif de -5,4 M€ en 2024, permettant au Groupe d'engager un désendettement marqué : la dette financière recule ainsi à 29,2 M€ au 31 décembre 2025, contre 35,5 M€ un an plus tôt.

Enfin, la trésorerie disponible atteint 3,6 M€ au 31 décembre 2025, contre 2,9 M€ au 31 décembre 2024.

Perspective 2026 : Poursuite de la génération de cash et du désendettement portés par une nouvelle amélioration attendue de l’EBITDA

En 2026, le Groupe entend poursuivre ses actions de soutien commercial destinées à promouvoir ses marques. WINFARM sera à cet égard particulièrement mobilisé pour valoriser les 30 ans de sa marque VITAL qui connaît un développement soutenu tant en France qu’en Belgique ou aux Pays-Bas à la faveur notamment de l’acquisition de la Société BTN de Haas en juillet 2021. Cet anniversaire permettra au Groupe de célébrer le positionnement d’une marque qui a su accompagner les paysans français en innovant de manière permanente et en les invitant à prendre une part active face aux changements de leur métier.

Dans un environnement toujours incertain, notamment sur le plan géopolitique, les indicateurs d’activité demeurent à ce stade bien orientés.

2026 devrait ainsi permettre au Groupe de poursuivre les efforts engagés au cours des derniers mois. Par conséquent, WINFARM continuera d’appliquer un encadrement strict de sa structure de charges associé à un pilotage maîtrisé de son besoin en fonds de roulement. Cette discipline opérationnelle et financière devrait se traduire par une nouvelle progression de l’EBITDA accompagnée de la poursuite du désendettement du Groupe.

Prochaine publication :

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026, le 30 avril 2026, après clôture de Bourse.

A propos de WINFARM

Fondé à Loudéac, au cœur de la Bretagne, au début des années 90, le groupe WINFARM est aujourd’hui le premier acteur français proposant aux marchés de l’agriculture, de l’élevage, du cheval et du paysage, un ensemble de prestations de conseil, de service, et de vente à distance de produits et de solutions globales, uniques et intégrées, pour les aider à répondre aux nouveaux défis technologiques, économiques, environnementaux et sociaux de l’agriculture nouvelle génération.

Fort d’un un large catalogue de plus de 35 000 références (semences, produits d’hygiène et de récolte, …), dont deux-tiers sont composés de marques propres, WINFARM compte plus de 45 000 clients en Belgique et aux Pays-Bas.

Pour plus d’informations sur la société : www.winfarm-group.com

Contacts :

WINFARM

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