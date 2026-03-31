Kering : Kering et L'Oréal finalisent leur alliance stratégique

Kering - Communiqué - Kering et L'Oréal finalisent leur partenariat stratégique - 20260331

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 31 mars 2026

KERING ET L'ORÉAL FINALISENT LEUR ALLIANCE STRATÉGIQUE

Kering et L’Oréal ont annoncé aujourd’hui la finalisation de leur partenariat stratégique dans la beauté selon les termes communiqués le 19 octobre 2025, après avoir obtenu l’aval des autorités de la concurrence.

L’accord ainsi finalisé entérine l’acquisition par L’Oréal de Kering Beauté, incluant la Maison Creed et la signature des licences de beauté et de fragrances de Maisons emblématiques de Kering. Kering et L’Oréal continuent d’explorer les opportunités de développement dans le domaine du bien-être et de la longévité au travers d’une co-entreprise.

« Notre alliance stratégique avec L’Oréal marque une avancée déterminante pour Kering », a déclaré Luca de Meo, Directeur Général de Kering. « En nous appuyant sur l’expertise inégalée de L’Oréal dans l’univers de la beauté, nous ouvrons une nouvelle phase d’accélération pour le développement des fragrances et des cosmétiques de nos Maisons, parmi les plus emblématiques au monde. Ce partenariat de long terme nous permettra de réaliser leur plein potentiel dans cette catégorie et de nourrir leur développement, en s’appuyant sur la créativité, la désirabilité et l’excellence qui les distinguent, et en leur donnant accès aux plateformes de Recherche et Innovation les plus avancées au monde, à un savoir-faire incomparable, une capacité de production et de distribution sans égale, ainsi qu’à une puissance médiatique exceptionnelle. »

« Au nom du Groupe, je suis très heureux d’accueillir ces marques extraordinaires au sein de la famille L’Oréal », a déclaré Nicolas Hieronimus, Directeur Général de L'Oréal Groupe. « Forts du succès de notre collaboration depuis près de vingt ans avec Yves Saint Laurent Beauté, cette nouvelle étape importante pour notre partenariat stratégique avec Kering nous permet de renforcer notre position de numéro un mondial de la beauté et de la beauté de luxe, et d’écrire ensemble le nouveau chapitre de marques emblématiques pour les cinquante prochaines années, afin de libérer leur immense potentiel de croissance. »

Cette opération est réalisée pour un montant de 4 milliards d'euros, payé ce jour en numéraire. L'Oréal versera également des redevances à Kering pour l'utilisation des marques sous licence.

A propos de Kering

Groupe de luxe mondial né d’une histoire familiale et entrepreneuriale, Kering réunit un ensemble de Maisons reconnues pour leur créativité en matière de couture et de prêt-à-porter, de maroquinerie, de joaillerie, de lunetterie et de beauté : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ginori 1735, ainsi que Kering Eyewear. Inspirées par leur histoire et par leur patrimoine, les Maisons du Groupe conçoivent et façonnent des produits et des expériences d'exception qui reflètent l’engagement de Kering pour l’excellence, le développement durable et la culture. Cette vision s’incarne dans la signature du Groupe : Creativity is our Legacy. Comptant 44 000 collaborateurs, Kering a réalisé un chiffre d’affaires de 14,7 milliards d’euros en 2025.

Contacts

Presse Emilie Gargatte +33 (0)1 45 64 61 20 emilie.gargatte@kering.com Pénélope Linage +33 (0)6 76 09 42 10 penelope.linage-ext@kering.com Analystes/investisseurs Philippine de Schonen +33 (0)6 13 45 68 39 philippine.deschonen@kering.com Victoria Gerard +33 (0)6 79 39 85 16 victoria.gerard@kering.com





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